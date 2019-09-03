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DHA YURT BÜLTENİ - 21

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 02:33 | Son Güncelleme

  Balıkesir'de orman yangını (2) KONTROL ALTINA ALINDI Balıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangını, saat 21.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındı.

Balıkesir'de orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangını, saat 21.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındı. Balıkesir ve Bursa'dan desteğe gelen itfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar nöbete devam edecek.
Öte yandan sabah olmasıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de soğutma çalışmalarına havadan devam edecek. 19 arazöz, 13 itfaiye aracı, 2 helikopter ve 80 kişilik ekibin müdahale ettiği yangında zarar tespit çalışmaları ise yarın yapılacak. Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Berktuğ Öncü anons
-Yangın bölgesinden detaylar
-Alevlerin söndürülmesinden detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Semih ŞAHİN / ERDEK(Balıkesir),(DHA)

Motosikletin çarptığı yaya öldü, 2 yaralı

ELAZIĞ'da motosikletin çarptığı Fevzi Süslü hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. B.K. yönetimindeki 23 LN 060 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Süslü'ye çarptı. Kazada Süslü ile motosiklette yere savrulan sürücü B.K. ve arkasında oturan T.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Süslü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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Kaza yapan motosikletten görüntü
Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera:Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldü

ESKİŞEHİR’de Ahmet Furkan Teke, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada Teke ile çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun öldü.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Yukarı Söğütönü Mahallesi Uludere yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Furkan Teke yönetemindeki 26 GG 276 plakalı otomobil, çobanlık yapan Necati Akaydın (58) ve oğlu Mehmet Ali Akaydın’ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Teke ve çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun da öldü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulanslarla yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada ölen 10 koyun ise Tepebaşı Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek yol üzerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kazada hurdaya dönen araç
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Abdullah GÜÇLÜ / ESKİŞEHİR,(DHA)
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