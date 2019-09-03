DHA YURT BÜLTENİ - 21

Balıkesir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangını, saat 21.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındı. Balıkesir ve Bursa'dan desteğe gelen itfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar nöbete devam edecek.

Öte yandan sabah olmasıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de soğutma çalışmalarına havadan devam edecek. 19 arazöz, 13 itfaiye aracı, 2 helikopter ve 80 kişilik ekibin müdahale ettiği yangında zarar tespit çalışmaları ise yarın yapılacak. Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın bölgesinden detaylar

-Alevlerin söndürülmesinden detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Semih ŞAHİN / ERDEK(Balıkesir),(DHA)

Motosikletin çarptığı yaya öldü, 2 yaralı

ELAZIĞ'da motosikletin çarptığı Fevzi Süslü hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. B.K. yönetimindeki 23 LN 060 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Süslü'ye çarptı. Kazada Süslü ile motosiklette yere savrulan sürücü B.K. ve arkasında oturan T.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Süslü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.