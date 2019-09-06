DHA YURT BÜLTENİ - 21

Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Muhammet Mert Altaş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altaş'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat Polisi Muhammet Mert Altaş, 31 Ağustos'ta özel aracıyla memleketi Bitlis'e geldi. Altaş yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, Tatvan ilçesine bağı Kıyıdüzü köyü yakında kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Altaş, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne, buradan da helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedaviye alındı. Bir haftadır yoğun bakımda olan polis memuru, Altaş, bugün sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi memleketi Bitlis'e getirilen Altaş için Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, merhum polis memurunun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin tören alanına getirilmesiyle törene katılan polis memuru Altaş'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, polis memurunun özgeçmişi okundu, ardından dualar edindi. Altaş'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Altaş'ın cenazesi daha sonra Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin Emniyet Müdürlüğü önüne getirilmesi

-Yakınlarının tabuta sarılarak göz yaşı dökmesi

-Törene katılanlardan detay

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Merhum Polis memurunun özgeçmişinin okunması

-Dua edilmesi

-Silah Arkadaşlarının tabutu cenaze aracına taşımlarından detay

-Aracın Ahlat'a hareket etmesi

-Detay görüntüler Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) =========================== Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Halil İbrahim Yılmaz (28), yaşamını yitirirken, Samet Yıldırım ise yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Yılmaz ve Samet Yıldırım, husumetli oldukları kişilerle karşılaştı. İddiaya göre, aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı kavgada kurşunların isabet ettiği Halil İbrahim Yılmaz ile Samet Yıldırım yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Halil İbrahim Yılmaz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Samet Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor. Olay sonrası kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Halil İbrahim Yılmaz'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detay

- Polis ekipleri

- Kurşunların isabettiği araç

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB

==================== 88'inci İEF'de görkemli açılış İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), görkemli bir törenle 88'inci kez kapılarını açtı. Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek fuara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlü bir sosyal devlet inşa etmek gerekiyor. Kişi başı gelirin yüksek olduğu bir Türkiye inşa etmek gerekiyor. En büyük hayalimiz budur" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), görkemli bir törenle açıldı. Partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti olan İEF'nin, odak ülkesi ise Hindistan. İstanbul bu yıl fuarın onur konuğu kenti olurken, 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da, çeşitli etkinliklerle İFE'ye renk kattı. Açılış töreni Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Hindistan ve Çin'in milli marşları da okundu. Ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ekibin dans gösterisi sahnelendi. Program, Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ile renklendi. Açılışa; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hindistan Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Vanaja Thekkat, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Yardımcısı Li Chenggang, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li milletvekilleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'HEPİMİZİN ORTAK AMACI ÇAĞDAŞ UYGARLIĞI YAKALAMAKTIR' Gösterilerin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size bir gelecek ufku çizmek isterim. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Huzur içinde, birlikte yaşayalım istiyoruz. Bütün farklı görüşlere saygı duymamız gerekiyor" dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, savaş meydanlarından cumhuriyeti kurma sürecine geldiğinde ekonominin ne olduğunu bilmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Atatürk o zaman enflasyon, kur nedir bilmiyordu. Ülke perişan vaziyette. Nasıl kalkındıracağız diye düşündüler ve İzmir İktisat Kongresi'ni topladılar. Mustafa Kemal Atatürk, 'savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferle taçlandırılamazsa bağımsızlığı kazanamazsınız' diyor. Hep beraber Türkiye'yi bir yerlere ulaştırmak zorundayız. Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır. Hepimize düşen görevler var. Düşüncelerimizi aktarırken bir yerlerden çekinmemek durumundayız. Birbirimizi rahat dinlemeliyiz. Bunu beraber yapacağız, güzellik içinde yapacağız" diye konuştu.

'ÇİN BİZİM DÜNYADA EN ÇOK TİCARET YAPTIĞIMIZ ÜÇÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDADIR' Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yaptığı konuşmada, "İEF'nin mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için el birliği ile çabalıyoruz. Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine açılışının sembolü olan fuar, Egelilerin hayatında güzel bir anıdır. Biz çocukken bir bayramda bir de fuar açılınca sevinirdik. 2018 verilerine göre Çin ile ticaret hacmimiz 23 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Çin bizim dünyada en çok ticaret yaptığımız 3. ülke konumundadır. Bugün buraya yapmış oldukları katılım ile dengeli ve sürdürülebilir işbirlikleri için önemli adımı atmış oluyoruz. Dün akşamki heyet görüşmeleri ve bugünkü gelişmelerle bu birlikteliği sadece ticaret ortaklığı değil, aynı zamanda yatırım ortaklığı olma yönünde ilk adımları atmış oluyoruz. Biz taşları yerinden oynatmaya başladık. Bundan böyle inşallah her şey daha güzel olacak" dedi. 'İZMİR'İN FARKLI KÜLTÜRDEKİ İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN DÜNYA KENTİ' Ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizler bu ülkenin insanları, Türkiye'nin neresinde olursak olalım 88 yıldır hep buradayız. Türkiye aydan gelen bir taşı ilk olarak burada gördü. 30 Ağustos 1940 yılında Milli Piyango ilk kez bu parkta çekildi. Kot pantolonu ülke olarak ilk kez fuarda tanıdık. Sandviç kelimesini ilk burada duyduk. Sanat Güneşimiz burada doğdu ve hayata gözlerini burada yumdu. Bizler 88 yıldır dünyaya İEF'den açılan pencereden bakıyoruz. Dünya da bizi bu pencereden görüyor. Kültürpark'ın şu yaşlı ağaçları, sade görünümlü patikaları sadece İzmir'in değil bütün bir ülkenin anılarını saklıyor. Ne İktisat Kongresinin ne de fuarın İzmir'de vücut bulması tesadüf değil. İzmir bu fuardan çok önce görkemli bir metropol olarak ortaya çıkmıştır. Ön Asya'nın başkenti olarak tanımlanan liman kentidir. Doğu'nun Batı'yı gördüğü ilk penceredir." İzmir'in farklı kültürdeki insanları birbirine bağlayan bir dünya limanı olduğunu ifade ederek konuşmasına devam den Soyer, "Geçmişi 100 yıla yaklaşan İEF bireysel ve toplumsal hafızaların biriktiği, siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştiği ülkemizin, evrensel değerlerin buluştuğu bir bellektir. İzmir özgürlükler kentidir. Bir yandan Amazon kadını bir yandan haksızlıklara baş kaldıran efe, diğer yandan halk meclisidir. Anadolu'nun kurtuluşu olan milli mücadele buradan başlamıştır. Yeryüzünün en eski parlamento binaları burada inşa edilmiştir. Tarihin akışı içinde her şey değişti belki ama fuarın ruhu, herkesi bir araya getiren gücü hiç değişmedi. Bugün bu çok özel akşam fuarın birleştirici gücünü bir kez daha mühürlüyor" dedi. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı merhum Ahmet Piriştina'yı da andı, Aziz Kocaoğlu'na da programa katıldığı için teşekkür etti.

'400 BİN ÇİN VATANDAŞI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ' Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Yardımcısı Li Chenggang da konuşmasında fuarın başarıya ulaşmasını diledi. Chenggang, "Türkiye'nin, doğu ve batının kültürleri ve ekonomileri arasında iletişim kurma konusunda önemli köprü rolü var. İzmir ise kadim İpek Yolu, denizyolu ve karayolunun kavşak noktasında bulunuyor. Çin tarafı öteden beri İEF'in önemli katılımcısı ve işbirliği ortağıdır. Bu seneki fuarın partner ülkesi olarak son derece yoğun bir kadro ile fuara katıldık. Bu vesileyle fuar, iki ülke hakları arasındaki ilişkinin ve ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasına damga vuracaktır. Çin ve Türkiye, ticaret ortağı haline geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyarı geçti. Türkiye'nin kiraz, zeytinyağı, Antep fıstığı, fındıkları Çin halkının sofralarına gitmeye devam ediyor. Gelecekte giderek daha fazla kaliteli Türk tarımsal ürünlerini tatma fırsatı bulacaklar. Çin ve Türkiye arasındaki yatırım ve altyapı tesisleri konusu, dikkat çekici hale geldi. 2019 Temmuz sonuna kadar Çin'in Türkiye'de yaptığı yatırımlar, 2.78 milyar dolara dayandı. İki ülke arasındaki vatandaşların geliş-gidişleri her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. 2018 yılında yıllık bazda toplam 400 bin Çin vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 60 arttı" dedi.

FUARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada, fuarın önemine değindi. İmamoğlu, "İzmir'de, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ticaret ve ekonomik hayatına katkısı noktasında önemli izler bırakan faaliyetlerde bulunulmuştur. Bunlardan en önemlisi İzmir İktisat Kongresi'dir. Kongre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde sadece savaşla elde edilen, başarının ya da bağımsızlığımızın yeterli olmayacağı adına atılan en değerli adımlardan biri olmuştur. Türkiye'nin ekonomik geleceği tanımlanmıştır. Dünyaya açık bir sistemin varlığının altına hep birlikte imza atılmıştır. Cumhuriyetin sanayi hamlesi böyle başlamış ve gelişmiştir. İzmir Fuarı da kongrede yapılan saptamalarla hayata geçirilen en önemli faaliyetlerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü ülkeleri de dahil Expo dalgası esiyor. Türkiye'miz, İzmir'imizde 88 yıl önce böyle bir etkinliğe imza atarak ne kadar önemli bir işe başlangıç noktası olduğunu dünyaya göstermiştir" dedi. 'ÖNCÜ POLİTİKALAR ÜRETMELİYİZ'

İEF'nin, kucaklaşmayı ve bu buluşmayı 88 yıldır gerçekleştirdiğini de anlatan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizin her aynından yurttaşlarımız bir araya geliyor. Bu adımların her birini çok önemsiyorum. İEF aynı zamanda uluslararası çapta da büyük adımlar atıyor ve ulusların bir araya gelmesi konusunda önemli işlere imza atıyor. Ticaret platformu olmasının yanı sıra her kesime ve tüm ziyaretçilere keyifli vakit geçirdiğinin de tanığıyız." İstanbul olarak bu yıl ilk kez İzmir Fuarı'nda yer aldıklarını söyleyen İmamoğlu, İzmir'in bu güzel etkinliğine katılmamasının ciddi eksiklik olduğunu ve bu eksikliği hızlıca kapatacaklarını belirtti. İmamoğlu, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde İstanbul'un kadim kenti oluşuyla beraber, İzmir'in sinerjisini enerjisini, İstanbul'un motivasyonunu ve Türkiye'nin motor gücü oluşunu bir araya getirerek Türkiye'nin ekonomik, ticari, kültür ve sanat noktasında öncü politikalar üretmeye iki belediyenin başkanı olarak imza atacağımızı duyurmak istiyorum. Sayın Tunç Soyer le birlikte atacağımız her güzel adım, aynı zamanda neredeyse 4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını direkt etkiliyor. Her güzel ve değerli adımın Türkiye'ye ne kadar güzel başlangıçlar sağlayacağının farklındayız."

VALİLER FUARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise fuarda yer almanın kendilerini gururlandırdığını söyledi. Kahramanmaraş'ın çok önemli bir kalkınma modeli ile Türkiye'nin göz bebeği olduğunu söyleyen Özkan, bu etkinlik ile Kahramanmaraş'ın marka değerinin artacağını da söyledi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, "Fuar ilimizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacak" dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar fuarın açılış kurdelesini kesti. Böylece İzmir Enternasyonal Fuarı da 88. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. FUARDA NELER OLACAK? Fuar, 10 gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi haline gelecek. Fuarda, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler, birbirinden farklı ülke, firma, kurum ve sektörlerin stantların yer alacak. İSTANBUL VE KAHRAMANMARAŞ 'ODAK NOKTA' Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 88 yıllık İEF tarihinde ilk kez onur konuğu il olarak yer alıyor. 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF'de olacak. Ayrıca Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Uşak da fuarda olacak.

ÜNLÜ İSİMLER KONSER VERECEK Yeraltı Otoparkı üstü çim alanda kurulacak Çim Konserleri Sahnesi'nde; 6 Eylül'de (bugün) Goran Bregovic, 7 Eylül'de Monica Molina, 8 Eylül'de Glikeria şarkılarını seslendirecek. 9 Eylül ise başka şölene dönüşecek. Geçen haftalarda İzmir'de çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesine destek için düzenlenecek 'İzmir Tek Yürek Orman Konseri'nde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahnede olacak. İzmir'in kurtuluş gününde gerçekleşecek konser 18.30'da başlayacak. 10 Eylül'de Ara Malikian, 11 Eylül'de Yeni Türkü, 12 Eylül'de Onur Akın, 13 Eylül'de Edis, 14 Eylül'de Simge Sağın, kapanış günü olan 15 Eylül'de ise Serkan Kaya şarkılarıyla Çim Konserleri'nde olacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda geçen yıl ilk kez kurulan rock sahnesi, bu kez Rock&More adıyla müzikseverleri ağırlayacak. 8 Eylül'de Şehinşah, 9 Eylül'de Manga, 10 Eylül'de Mor ve Ötesi, 11 Eylül'de Pinhani, 12 Eylül'de Kalben, 13 Eylül'de Pentagram, 14 Eylül'de Ufuk Beydemir, 15 Eylül'de Mabel Matiz Rock&More sahnesinin konuğu olacak.

ZEKİ MÜREN UNUTULMADI Fuarın unutulmaz eğlence mekanlarından biri olan Mogambo'da 7 Eylül'de Leman Sam, 8 Eylül'de Can Gox, 9 Eylül'de Cem Adrian, 10 Eylül'de Jehan Barbur, 11 Eylül'de Melek Mosso, 12 Eylül'de Tuna Kiremitçi, 13 Eylül'de Mehmet Erdem, 14 Eylül'de ise Birsen Tezer, 15 Eylül'de Eda Baba sahnede olacak. 'İzmir Enternasyonal Fuarı' denildiğinde hatırlanan isimlerin başında gelen, 'Canım Ege'me saygımla geldim' pankartıyla hafızalarda yer alan Zeki Müren ise fuarda özel programla anılacak. SİNEMAYA DAİR HER ŞEY İZMİR'DE 'Sinema Burada Festivali', 11 Eylül'de Onur ve Başarı Ödülleri'nin yanı sıra '4'üncü Kısa Film Proje Yarışması Ödül Töreni' ile kapılarını açacak. İpek Bilgin ve Taner Birsel'in Onur Ödülü alacağı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy'a Başarı Ödülü verilecek. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı '4'üncü Kısa Film Proje Yarışması'nın finalistleri de İEF'te ödüllerini alacak. 3 ulusal, 1 uluslararası galayla toplam 12 film festivalde sinemaseverlerle buluşurken; bu yıl ikincisi düzenlenecek kısa film maratonunda ise 18 kısa metrajlı film gösterilecek. 5 günlük festivalde atölyeler de olacak.

KEMERALTI SOKAĞI İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türkiye'nin en büyük tarihi açık hava çarşısı, 'Kemeraltı Sokağı' adı altında ağırlanacak. Etkinlikler kapsamında 4 No'lu Hol'de dünyanın en büyük e-spor organizasyonu olan ESL'in Türkiye'de bugüne kadar yaptığı en geniş kapsamlı finali olacak. FUAR GİRİŞ ÜCRETLERİ 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açık alanları saat 12.00'de ziyaretçilere açılacak. Hollere giriş saatleri ise 16.00 ile 23.00 arasında olacak. Fuar giriş ücretleri 4,5 TL olarak belirlendi. İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri'nin olduğu 9 Eylül günü ise gün boyu giriş ücretleri 10 TL olacak. 9 Eylül'de elde edilecek tüm gelir, İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak. 9 Eylül'de Kahramanlar Kapısı'nı kullananlar ise yine 4,5 TL'ye giriş yapabilecek. Giriş kapılarında geçişler İzmirim Kart ile 'temassız' özelliğe sahip kredi ve banka kartlarıyla yapılabilecek. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri Kültürpark'a ücretsiz girebilecek. İzmirim Kart'a sahip olmayanlar fuar girişinde oluşturulan noktalardan tek kullanımlık ve 2 girişlik kartlar alabilecek.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açılış töreninin ardından fuardan ayrılarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fuarın açılışından görüntü

- Açılış töreninden görüntü

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının konuşmaları

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN, Nevra UÇKAÇ, Mehmet CANDAN, Davut CAN, Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU, Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) =============================== 88'inci İEF'de görkemli açılış (EK)

BAKAN PEKCAN HİNDİSTAN VE ÇİN STANTLARINI ZİYARET ETTİ Bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuarın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ve odak ülkesi Hindistan'ın stantlarını ziyaret etti. Bakan Pekcan'a, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Çin ve Hindistan heyetinden yetkililer eşlik etti.

'İLİŞKİLERİMİZ 5 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANMAKTADIR' Çin Halk Cumhuriyeti standında, Çin heyeti ile beraber açılış kurdelesini kesen Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin fuarımıza 9 farklı şehirden, 62 firma ile 2 bin metrekarelik bir alanda katılım sağlamış bulunmaktadır. Katılımın ülkemiz iş insanları arasında yeni ortaklıklar, yeni işbirlikleri ve yeni imkanlar yaratacağına inanıyoruz. Fuarlar, dünyadaki şirketlerin ürettikleri değerler ile başarılarının alkışlandığı görkemli toplantılardır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sadece ürettikleri ürünlerle değil, tüm zarafeti ve görkemiyle bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak katılması bizim için mutluluk vericidir. Türkiye olarak, Pekin'de gerçekleşen EXPO 2019'da, 2 bin 400 metrekarelik alanla katılım sağladık. Büyük önem verdiğimiz bu iki katılım da ülkemizi ticari ve kültürel olarak birbirine daha da yakınlaştırmaktadır. Çin ile tarihsel ve kültürel bağlarımız 5 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Bu iki ulus, uygarlıklarıyla birbirlerinden sürekli etkilenmişlerdir. Bu ilişkilerin dengeli ve sürdürülebilir şekilde 21'inci yüzyıla da taşınmasını ümit ediyoruz. Buradaki temaslar ve iş bağlantıları, gelecekteki işbirliklerimiz için önemli bir platformdur. Dünya ekonomisi büyük bir değişimden geçerken, bunun başlıca aktörlerinden birinin Çin olduğunu artık hepimiz biliyoruz" dedi.