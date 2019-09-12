DHA YURT BÜLTENİ - 21

'FETÖ İLE İRTİBATLANDIRILDIK'

Karikatürist Musa Kart, cezaevi çıkışında açıklama yaptı. Kart konuşmasında, "Bakın bizim için 30-40 yıl ceza isteminde bulunan savcı FETÖ terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında müebbet hapis cezası isteniyor. FETÖ ile irtibatlandırıldık. Çünkü tatil rezervasyonu için bir seyahat şirketini aramıştık. Aynı dosyadan yargılanan ve 5 yıldan fazla ceza istenen arkadaşlarımıza Yargıtay’a gitme hakkı verilmişken bizler yani 5 yıldan az ceza verilenler bu haktan mahrum bırakılmış ve ikinci kez cezaevine yollanmıştık. Üstelik Anayasa Mahkemesi Başkanı 'Hak ihlaline' işaret etmişken, Adalet Bakanı televizyonda 'Bir gün bile içerde kalmamaları gerekir' demişken, doğrusu bu kadar komiklik bir karikatüristin hayal gücünü aşıyor" dedi.

'YARGITAYIN VERDİĞİ BİR KARARLA YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ'

Yargıtay’ın verdiği kararla yanlıştan dönüldüğünü belirten Musa Kart, "Yaklaşık 4.5 ay önce Kandıra Cezaevi'ne girerken şöyle demiştik: Bu dava yani Cumhuriyet davası halkın vicdanında görülmeye devam edilecek. Nitekim öyle de oldu. Yargıtay’ın verdiği bir kararla yanlıştan dönüldü" diye konuştu.