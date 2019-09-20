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DHA YURT BÜLTENİ-21

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:05 | Son Güncelleme

Muğla’da orman yangını MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla’da orman yangını

MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havanın kararması nedeniyle 2 helikopterler söndürme çalışmasını tamamlarken, çalışmalar karadan yürütülüyor.

Ortaca ilçesinin Tepearası mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Helikopterler havanın karaması nedeniyle söndürme çalışmalarını tamamlarken, çalışmalar karadan sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yangın bölgesinden görüntü
- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

Haber-Kamera: Süleyman İLTER - Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Düzce'de otoyolda 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DÜZCE’de, TEM Otoyolunda 3 aracın çarpışması sonucu 1’i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada bir otomobilde kafesinin içinde bulunan kuş telef oldu.

Kaza 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yunus Yaman idaresindeki 67 TY 230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta şeritte durdu. Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki 34 UVS 77 plakalı otomobil orta şeritte duran otomobile, Mehmet İlbey idaresindeki 41 GR 175 plakalı otomobil ise Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki otomobile çarptı. Kazada, Yunus Yaman ve 8 aylık olan kızı Alya Gökçen Yaman, Hasan Hüseyin Erdoğan ve eşi Şerife Erdoğan, diğer otomobilde bulunan Sümeyye İlbey yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi olay yerine Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ekipleri geldi. Araçlardan çıkarılan yaralılar yol kenarına alınırken, 112 Acil ekipleri beklendi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin gelmesi ile ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düzce’de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, Hasan Hüseyin Erdoğan'a ait araçta kafesinin içinde bulunan kuş telef oldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza yapan araçların görüntüsü
Yaralıların yol kenarında beklerken görüntüsü
Yaralı bebeğin 112 ekiplerince taşınırken görüntüsü
İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları
Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü detaylar
Kuştan görüntü

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı çıkan tartışmada karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

EDİRNE (DHA)

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Denizli'de, şafak vakti uyuşturucu operasyonları

DENİZLİ’de, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik sabah erken saatlerinde düzenlediği operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün (Perşembe) şafak vakti düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 adrese baskın yaptı. Polisin yaklaşık dört aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucunda yaptığı baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınırken, evlerde aramalar yapıldı. Aramalarda, kokuya duyarlı narkotik köpekleri de kullanıldı. Merkezefendi ilçesine bağlı 1200 Evler Mahallesi’ndeki bir evde yapılan aramalarda, ayakkabı kutusuna saklanmış halde eroin bulundu. Aramalarda toplam 10 gram eroin, 11 gram esrar maddesi, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Operasyonlardan görüntü
- Evlerde köpekle yapılan aramalardan görüntü
- Bulunan uyuşturucu maddelerden görüntü
- Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN

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