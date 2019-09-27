DHA YURT BÜLTENİ - 21

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısında, seken kurşunla hayatını kaybeden katip Musa Can’ın Eskiizmir semtindeki evine giderek, ailesini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Gül, İzmir’den ayrıldı.

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DÜZCE’de, altı kereste atölyesi olan 3 katlı ev alev alev yandı.

Daha sonra olay yerine çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait vinç yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki yüklerin başka bir kamyona aktarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalması sebebiyle yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze Gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralanmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin muayenesini istemedi.

Yangın saat 21.30 sıralarında Konuralp Mahallesi Osmanca mevkiinde meydana geldi. Konuralp eski Belediye Başkanı Yusuf Ercan’a ait olan ve alt katı kereste atölyesi olan 3 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan binadan görüntü

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Polis anonsları

Söndürme çalışmaları ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' proje

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda, "ay-yıldız" şeklinde hazırlanan yeni projeyle, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangında zarar gören alan için Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği çalışma başlattı. Bölgenin yeniden ağaçlandırması için yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturuldu. Projeyle birlikte alanda 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Görüntü Dökümü:

-Alanın drone görüntüsü

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)

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