DHA YURT BÜLTENİ - 21

HATAY'DA, TRAKTÖRÜN ÇARPTIĞI ASKER ŞEHİT OLDU HATAY'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu. Olay, akşam saatlerinde Suriye sınırı yakınındaki ilçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır güvenliğinde görevli askerlerin kontrol noktasına traktörle gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü iddiaya göre, fren yerine gaza bastı. Bu sırada hızlanan traktör, kontrol noktasındaki bir askere çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü. HATAY, (DHA)- =================== YIKILAN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALDI KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı döşeyen Turgay Gültepe (44) yıkılan istinat duvarının altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Turgay Gültepe’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Olay akşam saatlerinde, Çayırova Rahmi Dibek Caddesi’nde bulunan bir inşaat temelinde meydana geldi. Babasıyla birlikte inşaatın temelinde su tesisatını döşeyen Turgay Gültepe, heyelan sonucu yıkılan istinat duvarının altında kaldı. İnşaat sahasında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Turgay Gültepe’nin kurtarılması için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA) - ============== BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI O ANLAR KAMERADA BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Adnan H. (22) yönetimindeki elektrikli bisiklet, iddiaya göre Güverte Sokak'tan caddeye çıkan Refiye K. (28) yönetimindeki 81 BN 229 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki Ahmet D. (16) yaralanırken, otomobil ise direğe çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adnan H. ve Ahmet D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.