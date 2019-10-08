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DHA YURT BÜLTENİ - 21

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 02:30 | Son Güncelleme

BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde tugaydan, Kavuşak Askeri Üssüne erzak götürürken, şarampole yuvarlanan askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun (22) acı haberi Bursa'da oturan ailesine ulaştı.

BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde tugaydan, Kavuşak Askeri Üssüne erzak götürürken, şarampole yuvarlanan askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun (22) acı haberi Bursa'da oturan ailesine ulaştı.
Çukurca'daki 2. Hudut Tugayı'ndan Kavuşak Askeri Üssü’ne erzak götüren askeri araç, saat 15.30 sıralarında şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Kotanoğlu, şehit oldu. Kotanoğlu'nun şehadet haberi, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde oturan ailesine gece geç saatlerde sağlık personeli eşliğinde askeri yetkililer tarafından iletildi.
Bir kız bir de erkek kardeşi bulunan Muhammet Emin Kotanoğlu'nun acı haberi üzerine aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Erzurum Horasan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Kotanoğlu'nun naaşının sabah Yüksekova'da düzenlenecek törenin ardından Bursa'ya getirilerek Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Evden ve Türk bayrağından görüntü
Evin önünde bekleyen yakınları
Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 110 araçtan oluşan konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.
Suriye’de terör örgütlerine yönelik harekat hazırlıkları devam ederken, yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkan zırhlı araçlar, Kilis’e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'da ki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Askeri konvoyun gelişi
- Askeri konvoyların geçişi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ADIYAMAN’da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'inde meydana geldi. Murat Budak yönetimindeki 06 FYC 30 plakalı otomobil ile Ferhat Çakın yönetimindeki 02 HN 609 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Ferhat Çakın ile arkasında oturan Hüseyin Canlı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Ambulansın gelişi
-Ambulansın yaralıları götürmesi
-Trafik ekipleri
-Kaza yapan otomobil ve motosiklet
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)
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