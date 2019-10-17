DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bakan Pakdemirli: Teröre karşı bir olup, kenetlendik TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pardemirli, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup, kenetlendik" dedi.

Bakan Pakdemirli, 3'üncü Tarım, Gıda, Hayvancılık, İnşaat ve Mobilya Dekorasyon fuarının açılışına katılmak üzere Batman'a geldi. 20 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılışına Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TBMM Tarım Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı. 'BARIŞ PINARI HAREKATI DEVAM EDİYOR'

Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, Batman Hayvancılık ve Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını ve Batman Çayı'nda da ıslah çalışmasının tamamlanacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Süriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Bakan Pakdemirli, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup kenetlendik. Toprağa değil, yüreğimize gömdüğümüz şehitlerimizi yüce Mevlanın engin rahmetine emanet ediyor, kahramanlarımızın aileleri için sabırlar diliyorum. Dualarımız askerlerimiz ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için" dedi.

'BATMAN MERCİMEK ÜRETİMİNDE 4’ÜNCÜ SIRADA' Bakan Pakdemirli, bölgede tarım potansiyelinin önemini de değinerek, mercimek üretiminde Batman'ın 4'üncü sırada olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, yerli ve milli traktörün test çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi: "Batman’da çiftçilerimize son 17 yılda 1.3 milyar lira tarımsal destek verdik. Yüzölçümü bakımından Batmanımız 4500 kilometrekare ile ülke sıralamasında 69'uncu il olmasına rağmen ülkemizin tarım ve hayvancılığına katkısı çok büyük. En önemli örneği ise küçükbaş hayvan varlığında 19'uncu, mercimek üretiminde 4'üncü, çilek üretiminde ise 9'uncu sırada olmasıdır. Fuarda güzel traktörler var ama mazot cep yakıyor. Bu nedenle enerji ile çalışacak yerli ve milli traktörü test aşamasındayız." Görüntü Dökümü

-------

Fuarından görnütü

Bakan Pakdemirli'nin karşılanması

Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Fuar açılışı

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Arif Arslan-Reşat Yiğiz/ BATMAN, (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 324 MB ============================

Kırıkhan Belediye Meclisi'nden Mehmetçiğe destek KIRIKHAN Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Mehmetçiğe destek maddesinin oylandığı meclis, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın ve Fatiha Suresi'nin okunması ile başladı. Meclis toplantısının açılış konuşması yapan Başkan Yavuz, "Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Türkiye bu harekat ile ülkemizin gelecek yüz yılını güvence altına alacaktırö dedi. Başkan Yavuz'un okuduğu gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi. Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kırıkhan Belediye Meclisinin Barış Pınarı Harekatına Destek Kararı Açıklaması

-Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’un açıklaması

-Barış Pınarı Harekatına Destek Kararının Oylama ve Kabulü SÜRE: 04'33" BOYUT: 509 MB Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) ==================== Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 8 heykel ve steller ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Nizip'te, Zeugma kazı alanından tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde bölgeye operasyon yapıldı. Operasyonda tünellerle birbirine açılan mezar odaları içerisinde Roma dönemine ait 8 heykel ve ana kayaya işlenmiş mezara gömülü steller ele geçirildi. Tarihi eserleri çalmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zeugma Mozaik Müzesi Müdürlüğü ekipleri ise bölgede kazı çalışması başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Eserlerin olduğu yer

- Tarihi eserler

- Mağaradaki heykeller

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 893 MB ===================== 400 çocuk, unutulan sokak oyunlarını oynadı ZONGULDAK’ta belediye ve valilik tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar unutulan sokak oyunlarını oynadı. Zonguldak Belediyesi ve Zonguldak Valiliği unutulan sokak oyunlarının çocuklara öğretilmesi ve teknolojiden bağımsız oyun kültürünün yaşatılması için "Oynar Mısın Benimle" sloganıyla bir proje gerçekleştirdi. 400’e yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklar ip atlama, halat çekme, çuval yarışı, misket oyunu, domino, resim çizme, mendil kapmaca gibi çeşitli oyunlar oynadı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın da yer aldığı etkinlikte Türk Kızılayı tarafından dev Türk Bayrağı açıldı. Çocuklar, program öncesi asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Çocukların doyasıya eğlendiği oyunlara protokol de eşlik etti. Halat çekme yarışında çocuklara destek veren Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler ipin kopması sonucu yere düştü. O anlar kameralara yansırken Vali Erdoğan Bektaş'ın yerden kalkmasına diğer protokol üyeleri yardım etti.

'ÇOCUKLAR SOKAKTA OYUN OYNAYARAK SOSYALLEŞEBİLİYORLAR'

Sokak oyunları ile çocukların teknolojik cihazlardaki oyunlardan biraz da olsa uzaklaştığını ifade eden Ömer Selim Alan, "Geçmişte yaşadığımız ve unutulmaz anılarımız arasında yer alan sokak oyunlarının unutulmaması ve çocuklarımız tarafından da oynanması en büyük temennimiz. Hepimiz biliyoruz ki teknoloji günlük hayatımızda ve doğru kullanıldığında insanlığı ileriye götürecek en önemli araçlardan birisi. Zamanının çoğunu teknolojik cihazlarla geçiren çocuklarımıza unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğreterek onların özgürlüğünü, düşünme yeteneklerini ve kendi sorunlarını çözmeyi sağlamalarını öğretmeyi, sabırlı olmayı, paylaşmayı, bir ekip olmasını öğrenmelerini amaçlıyoruz. Çocuklar sokakta oyun oynayarak sosyalleşebiliyorlar. Bu oyunlarla arkadaşlığı, birlik ve beraberliğin tecrübesini yaşıyorlar. Bu oyunlar aynı zamanda çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine de katkı sağlıyor" dedi. 'BİLGİSAYAR EKRANININ DIŞINDA DA BİR HAYAT OLDUĞUNU FARK ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Çocuklara bilgisayarın dışında da bir hayat olduğunu fark ettirmek istediklerini belirten Vali Bektaş, "Çok özel bir ortamı paylaşıyoruz. Çocuklarımıza bilgisayar ekranının dışında da bir hayat olduğunu fark ettirmeye çalışıyoruz. Güzel bir etkinlik ve gelişerek devam edeceğine inanıyoruz. Bütün çocuklarımıza gelecekte yollarının hep açık olmasını diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocukların oynadığı oyunlardan detaylar

-Çocuklardan detaylar

-Çocukların asker selamı

-Vali ve protokol üyelerinin düşmesi

-Vali ve Belediye Başkanının konuşması

-Detaylar Süre: (5:07) Boyut: (572 MB)

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) =================== Eğitim-Sen: Müdürün öğretmene saldırısını psikologlar araştırsın ANTALYA'da, okul müdürü B.T.'nin görsel sanatlar öğretmeni A.U.'yu darbetmesiyle ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, okul müdürü olarak atanan, pedagojik formasyona sahip, çocukların emanet edildiği kişinin, meslektaşına kin ve nefretle saldırabilmesini psikologların araştırması gerektiğini söyledi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsü Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Ortaokulu'nda, iddiaya göre, okul müdürü B.T., görsel sanatlar öğretmeni A.U.'yu bilinmeyen nedenle dün okul koridorunda dövdü. Öğrencilerin olduğu saatlerde yaşanan olay, diğer öğretmenlerin gözü önünde olurken, darp sonucu A.U.'nun başında 3 santimlik kesik oluştu. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen A.U., darp raporu alarak, B.T.'den şikayetçi oldu. Olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okul müdürü ve öğretmenin görev yerleri değiştirildi.

Eğitim-Sen Antalya Şubesi yetkilileri ve üyeleri, olaya ilişkin okul önünde açıklama yaptı. Eğitim-Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, "Okul müdürü olarak atanmış üniversite mezunu, pedagojik formasyon almış, çocuklarımızı emanet ettiğimiz bir kişinin, meslektaşına kinle nefretle ölümüne bile yol açabilecek bir tutumla saldırabilmesinin nedenini psikologların, ruh sağlığı hekimlerinin araştırmasını ve incelemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.