DHA YURT BÜLTENİ - 21

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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 02:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı    AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bıçaklı kavga yapan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.  Olay, saat 22.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi.

Aydın’ın bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bıçaklı kavga yapan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle Kenan S. (15) ve Yusuf U. (51) arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Kenan S. ve Yusuf U., birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada ikisi de ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Kenan S. ve Yusuf U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden detay görüntüler
-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinden görüntüler
-Olay yerindeki ambulanslardan görüntüler
-Olayın meydana geldiği evden detay görüntüler
-Nazilli Devlet Hastanesi Acil Ambulans girişinden görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

Bodrum'da balık tutanlar kayalıklarda erkek cesedi buldu

BODRUM Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli Taner Uysal'ın (47), Gümbet iskelesinin yakınındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki araştırması sürüyor.
Bodrum’un Gümbet İskelesi’nde saat 15.30 sıralarında balık tutan vatandaşlar, kayalıkların üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarp kayalık nedeniyle güçlükle bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, erkek kişinin öldüğünü belirledi. Polis ve savcının olay yerinde incelemenin ardından, cesedin Bodrum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personellerinden Taner Uysal’a ait olduğunu belirledi. Uysal'ın cansız bedeni, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği üyelerince bulunduğu yerden halat yardımlarıyla çıkarıldı. Uysal’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Uysal’ın kendisine ait otomobili park halinde durduğu görülürken, polis ekiplerinin olayın intihar mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki çok yönlü araştırması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)
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