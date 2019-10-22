DHA YURT BÜLTENİ-21 

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta (2) SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE İÇİN TOKİ'YE ÇALIŞMA TALİMATI VERDİK Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valiliği'nde yaptığı 3,5 saatlik değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın 700 bini köylerde, 300 bini ilçe merkezinde olmak üzere toplam 1 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye yerleştirilmesi için başlatıldığını belirten Bakan Kurum, "İnşallah sahadaki zaferimizi masada da kazanmak ve başkomutanımızın, liderimizin, kararlılığıyla bu sürece getirdik ve inşallah bugün akşam itibariyle de temizlenmiş olan bu güvenli bölge içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirmek, iskan etmek ve bölgeye her zaman yaptığı gibi Türk ordusunun huzur, barış, mutluluk getirmek amacıyla bu operasyonumuz bitmiş tamamlanmış ve amacına da erişmiş olacak" dedi.

YAKLAŞIK 700 BİN NÜFUSLU 140 KÖY TASARLADIK

Kurum, harekattan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Suriyelilerin yerleştirilmesi konusunda nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Güvenli bölge içerisinde ilk etapta 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştirmek amacıyla bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde 140 köyde nüfusu 5 bin olan yaklaşık 700 bin nüfuslu köyler, yine ilçe merkezlerinde ki bu ilçe merkezlerin nüfusunu 30 bin olarak tasarladık. 10 tane de ilçe merkezinde olmak üzere toplamda 1 milyon nüfusu bu güvenli bölgede yerleştirmek istiyoruz. Buna ilişkin TOKİ'ye çalışma talimatı verdik. Hem yerleşim alanları hem yerleşim alanlarının ihtiyaçları hem bölgenin yapısına, mimarisine uygun bir şekilde projelendirme sürecimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem BM Genel Kurulu'nda hem de yapmış olduğu ikili görüşmelerde dünya liderlerine bu bölgede bizim huzur, güvenlik, barış getirmek için 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştirmek için böyle bir çalışma yaptığımızdan bahsettiler. Kendileri de benim de şahit olduğum görüşmelerde herkes genel itibariyle böyle bir projenin doğru olduğunu söylediler. İnşallah tüm ülkeler bir araya gelmek suretiyle de bu güvenli bölgeyi ve bu güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yurtlarında, ana vatanlarında yaşatacak ve orada annelerin, çocukların, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak projeyi gerçekleştirmek istiyoruz."

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- Bakan Murat Kurum'un açıklama yapması

- Kaldırımda yürümesi

- Bakan Kurum'un dondurma yemesi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA ===================== Bakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi (3) NUSAYBİN'DE HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden helikopterle Mardin'in Nusaybin ilçesine geldi. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Bakan Koca, hastaları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği sınır hattındaki kentlere yoğun sağlık çalışanı takviyesi yapıldığını söyledi. Sağlık hizmetlerinin Suriye'den atılan havan ve roketatarlara rağmen aksamadan sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Koca, şöyle dedi: "Özellikle hastanede yatan yaralıları ziyaret ettik. Çalışanlarımızın varsa eksikliklerini yerinde görüp gereğini yapma noktasında bir ziyaretimiz oldu. Yaralılarımızın ciddi bir sorunu, hayati ve yaşamsal sorunlarının olmadığını ve genel olarak yapılan hizmette herhangi bir eksiğin yaşanmadığı, biliyorsunuz havan ve roketlerin atılmış olmasına, hatta hastanelerin dibine atılmış olmasına rağmen fedakar, gayretli sağlık çalışanlarımız özellikle zemin ve bodrum katında çalışarak hizmeti kesintiye uğratmadan gayret içerisinde oldular. Burada sağlık çalışanlarımıza bu fedakar ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Genelde bizim gördüğümüz çalışanlarımız, daha önceden var olan kadroya ilave olarak bu 9 Ekim'deki operasyon öncesi yoğun bir takviye yapmıştık. Özellikle ağırlıklı uzman hekim, pratisyen ve çalışan sağlık personelini olabildiğince eksiksiz kadroyu bir şekilde tamamlama çabası içerisindeydik. Bu anlamda yeterli hizmetin verildiğini yerinde bir gayretle bu hizmetin askerle birlikte yanı başında 24 saat boyunca verildiğini müşahede ettik. Bundan sonraki süreçte de biliyorsunuz bu gece beşinci gün dolmak üzere. Beşinci gün sonrası nasıl bir yaklaşım ve çaba içinde olunacağıyla ilgili biz olabilecek yaklaşıma göre bütün hazırlıklarımızı yine yapma içerisinde oluyoruz."

KİMYASAL SİLAH TEDBİRİ

Bakan Koca, Suriye'den, Türkiye'ye kimyasal silah atılması yönündeki soruya ise gereken tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Önlemler anlamında yapabileceklerimizle ilgili tedbirlerimiz var. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Bu anlamda tedbirlerimizi almış durumdayız. Gereken yaklaşım ve çabayı rahatlıkla yine sağlık personelimizle göstereceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu. GÜVENLİ BÖLGEDE SAĞLIK TESİSLERİ

Bakan Koca, oluşturulacak güvenli bölgedeki altyapı ve sağlık tesislerinin kurulmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bununla ilgili bir çalışmamız var. Özellikle Kamışlı olsun, Telabyad ve Resulayn bölgesinde yapabileceklerimizin bir altyapısının hazırlığı var. Bununla ilgili bu geceden sonra ne yapacağımızı daha net planlamak mümkün olabilir. En kolay hizmet verebileceğimiz yerlerden bir tanesi Kamışlı. Buraya yakın olduğu için orada bir takım istasyonları oluşturarak hızla özellikle bu modern yapısıyla teknik altyapısı güçlü olan hastaneyle o hizmeti devam ettirmek mümkün olabilir."

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Helikopterin inişi Bakanın hastaneye gelişi Hastane içi ziyaret Bakanın açıklaması Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Ahmet AKKUŞ, Mehmet Ali DİNLER, Rihan ALP/MARDİN,(DHA) ==================== Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı Kayseri'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun Sezer (22) ile Sibel Yıldırım (25), saklandıkları evde polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 10 yıl 5 ay hapis cezasın bulunan Aysun Sezer ile 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Sibel Yıldırım'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, iki firarinin merkez Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak'ta bulunan evde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında Aysun Sezer ve Sibel Yıldırım, yakalandı. Gözaltına alınan iki kadın, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.