DHA YURT BÜLTENİ - 21

Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem MUĞLA'nın Dalaman ilçesinin açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Dalaman'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre 00.06'da merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.35 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde Akdeniz'de meydana gelen deprem merkez üssü Dalaman'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Depremin ardından yine merkez üssü Dalaman'ın 18.75 kilometre açıklarında Akdeniz'de art şok yaşandı. Saat 00.10'da zeminden 5.9 kilometre derinlikte meydana gelen 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremler sonrası çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dalaman merkezden deprem sonrası aktüel görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ercan KAYLI / DALAMAN(Muğla),(DHA) Çoban ve eşeği ölü bulundu TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, çarşamba gününden itibaren kayıp olan çoban Reşit Özok (42) ve eşeği, AFAD ile jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında dere yatağında ölü bulundu.

Doğan köyünde çobanlık yapan evli ve 4 çocuk babası Reşit Özok, dün saat 14.00 sıralarında, sürü sahibi Hasan Erdoğan'ı arayıp yiyecek getirilmesini ve koyun sürüsünün olduğu yere yakın olan bir çeşmeye bırakılmasını istedi. Özok, ardından Diyarbakır'da oturan eşini de arayıp konuştu. Daha sonra sürü sahibi Erdoğan, gece dağda kalacak olan Özok'a yemeği hazırlayıp götürdü ve belirttiği çeşmeye bıraktı. Bu sırada Özok'u arayan Erdoğan, kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine meraklanan Erdoğan durumu köylülere anlattı. Köylüler ve Erdoğan, dağlık alana çıkıp, çobanı aramaya başladı. Köylülerin dün gece saatlerine kadar aramasına rağmen Özok ve sürüye ulaşılamadı.

Bunun üzerine köylüler durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren çoban ve sürü için arama çalışması başlattı. Bu sırada sürü başıboş halde, komşu köy Ayazpınar'a döndü. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine sürü sahibi Hasan Erdoğan Ayazpınar köyüne giderek 350 koyunluk sürüsünü alıp köye getirdi.

Çalışmalarda, saat 16.00 sıralarında, Kıran deresi yatağında bir uçurumun dibinde çoban Reşit Özok ve eşeği ölü bulundu. Ekiplerinin burada yaptığı incelemede Çoban Reşit Özok'un vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Reşit Özok'un cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin arama çalışması

Ekiplerin cenazeye ulaşması

Cenaze görüntüsü

Uçurumun görüntüsü

Ekiplerin dönüşü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR / ÇEMİŞGEZEK(Tunceli),(DHA) Alt geçit yerine karayolundan geçmek isteyen 2 kadın otomobilin çarpmasıyla öldü SAMSUN'da, cenaze evindeki mevlitten evine dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman, yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yoldan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekkeköy ilçesinde Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, saat 20.00 sıralarında, bir yakınlarının cenazesinin mevlidinden dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yolun refüjünde bariyer bulunmayan kısmından karşıya geçmek istedi. Bu sırada Samsun'dan Ordu'ya giden Şahin Köse yönetimindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, iki kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Münevver Anayol 'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Asibe Karaman ise ilk müdahalesi sonrasında hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. İki kadının cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza meydana gelen yoldan detay

-Kazayı anlatan bir vatandaş ile röportaj

-Hastane dışından detay Haber-Kamera: Hüseyin KALAY / SAMSUN,(DHA) Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı KAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Salih Polat (18), ablasını döven eniştesi Mehmet Aslan (23) ile eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı (25) bıçaklayarak yaraladı. Mehmet Salih Polat polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Naile Aslan'ı (20) dövdü. Olayı duyaup eve gelen Naile Aslan'ın yakınları ve Mehmet Aslan ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartıimanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Naile Aslan'ın kardeşi Mehmet Salih Polat, eniştesi Mehmet Aslan'ı bacağından, eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı ise karnından bıçakladı Polat olay yerinden kaçarken, yaralı kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Aslan ile kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan Mehmet Salih Polat ise kovalamaca sonunda Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nun Kapıçam mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.