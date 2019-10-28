DHA YURT BÜLTENİ - 21

Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde çıkan ve karaya ilerleyen hortum, kıyıdaki tatilcilerde korkuya neden oldu. Kıyıdakiler, üzerlerine gelen hotumu bir yandan cep telefonlarıyla kaydederken bir yandan da uzaklaşarak kendilerini korumaya çalıştı.
Tekirova Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında denizde hotum oluştu. Aniden bastıran yağmurla birlikte çıkan hortum, karaya doğru ilerledi. Bu sırada sahilde yürüyüş yapan bir grup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Ancak hortumun iyice yaklaşmasıyla korkuya kapılan sahildekiler, kaçışarak kendilerini korumaya çalıştı.
Görüntüyü çeken bazı tatilciler, "İlk kez böyle bir şey görüyorum' diyerek yaşadıklarını anlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hortumdan görüntü
- Sahildeki tatilciler
- Tatilcilerin konuşmaları
Haber: Yılmaz KILIÇKAYA-Kamera: Antalya-DHA)
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Sürücü şoka girip "İki kişi daha vardı" dedi, polis ve itfaiye yaralı aradı
DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu’nda şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü şoka girince yanında iki kişinin olduğunu öne sürdü. Polis ve itfaiye ekipleri yaralı ararken, hastanede kaldırılan sürücü ile tekrar irtibata geçilince başka yaralı olmadığı anlaşıldı.
Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hakkı Tutak idaresindeki 01 ABP 828 plakalı eşya yüklü kamyonet bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Takla atarak aşağı yuvarlanan aracı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Kazanın şokunu yaşayan sürücü yanında iki kişi daha bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri yaralı aramaya başladı. Ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç elde edilemedi. Daha sonra kamyonet çekici ile kaldırılarak altında yaralı arandı, ancak kimse bulunamadı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan sürücü ile tekrar irtibata geçen polis, sürücünün yanında kimse olmadığını anladı.
Araçta bulunan eşyalar etrafa saçılırken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza alanından görüntü
Arama yapan itfaiye ekiplerinin görüntüsü
Kaza yapan aracın görüntüsü
Aracın çekici yardımı ile kaldırılması ve detaylar
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
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Rize'de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi
RİZE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.
Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü valilik binası önünden başladı. Yürüyüşe katılanlarlar 100 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nı taşıdı. Ellerinde fenerler ile yürüyüş yapan vatandaşlar İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Mesut Yılmaz Parkı'nda son bulan yürüyüş sonrası katılımcılara çay ikramında bulunuldu. Öğrenciler ile yürüyüşe katılan Ahmet Topal, "Cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümü vesilesiyle etkinliğe çocuklarla katıldık. Çocuklarımızın cumhuriyete sahip çıkmaları için yapılması gereken en önemli etkinliklerden biri bu, hiç unutmayacaklarına inanıyoruz" dedi.
Tekerlekli sandalyesi ile yürüyüşe katılan engelli serbest dalış dünya rekortmeni Mustafa Beyaz ise "Fener alayın yürüyerek milli duyguları en içten hissediyoruz. Ülkemizi en iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız" diye konuştu.
GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ:
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-Vatandaşların valilik önüne toplanması
-Öğrencilerden detay
-Yürüşten detay
-Bayraktan Detay
-Vatandaş Röp.
Haber-Kamera:Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)
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Cumhuriyet ve Şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisi
İZMİR'de, Performans Sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisine başladı.
Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl kutlamaları nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda hazırlıklar yapılırken, Mimus Performans Sanatları Atölyesi farklı bir projeye imza attı. Performans Sanatçısı Yunus İşçi, Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Şehitler için canlı heykel gösterisine 19.00'da başladı. Elinde bayrak ile Türk askeri olarak gösteri yapan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek gösterisini 29 Ekim 19.00'da sonlandıracak. Meydanda Yunus İşçi'yi gören vatandaşlar, telefonları ile fotoğraf ve video çekerek ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Yunus İşçi ile fotoğraf çekildi. Öte yandan, canlı heykeli gördüğünde duygu dolu anlar yaşadığı ifade eden Muhammet Akıncı, "Yarın 29 Ekim, duygu dolu anlar yaşadık, arkadaşımızı da gördük burda canlı heykel olarak, dünya rekoru kıracak belki de, o yüzden kendisi ile fotoğraf çekilmek istedik. Asil kan dedikleri bu olsa gerek, herkes yapamaz bunu, herkes bu duyguyu yaşayamaz." dedi.
"İZMİR HALKINI GÜNDOĞDU MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"
Mimus Performans Sanatları Atölyesi üyesi olduğu öğrenilen Sezen Gürkök başlattıkları proje hakkında, "Kendisi atölyemizin kurucularından Yunus İşçi, 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek, bu bir dünya rekoru denemesi aslında, Cumhuriyete ve şehitlerimize armağan ediyor. 29 Ekim dolayısıyla bu işi yapmaya karar verdik, bütün İzmir halkını Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz, bizim için motivasyon olacaktır." dedi.
Öte yandan, Yunus İşçi'nin 24 saatlik performansını sergilediği sırada, atölye üyeleride yanında bulunarak su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacakları öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yunus İşçi'den görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Muhammet Akıncı'dan röp.
-Sezen Gürkök'ten röp.
-Genel ve detay görüntü
Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
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Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu
MUĞLA'nın Datça ilçesinde düzenlenen, 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu ve Datça Belediyesi'nin işbirliğinde 25-28 Ekim tarihleri arasında Datça Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu.
Türkiye'nin en hızlı satranç ustası İstanbul'dan Cem Kaan Gökerkan oldu. Şampiyonada dereceye siren sporculara törenle ödülleri verildi. Ödül törenine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Halil Hilmi Darı sporcular ve misafirler katıldı.
2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasında, 16 yaş altı 27, açık yaş kategorisinde 38 olmak üzere toplam 65 sporcu mücadele etti. Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasında, İstanbul ve İzmirli üç sporcu ilk üç dereceyi kendi aralarında paylaştı. Türkiye Hızlı Satranç şampiyonası genel kategoride İstanbul'dan Cem Kaan Gökerkan 7,5 puanla birinci, İzmir'den Mert Yılmazyerli 7 puanla ikinci, İstanbul'dan Deniz Özen 6,5 puanla üçüncü oldu. Hızlı Satranç şampiyonasında birinciye 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüyle ise bin TL para ödülü verildi.
Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ise bu kez İzmir'den Mert Yılmazyerli 8 puanla birinciliği kazanırken, İstanbullu iki sporcudan Cem Kaan Gökerkan7,5 puanla ikinci, Deniz Özen 7,5 puanla üçüncülüğü elde etti. Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonasında ilk üç dereceyi paylaşan sporculara sırasıyla bin, 750 ve 500 TL para ödülü verildi. Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası 16 yaş altı kategorisinde ise birinciliği Muğla'dan Alperen Özcan, ikinciliği Aydın'dan Harun Samet Özsaç ve Düzce'den Kaan Cengiz Kaynak kazandı. 16 yaş altı kategoride ilk üç dereceye giren üç sporcuya sırasıyla bin, 750 ve 500 TL para ödülü verildi.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından, şampiyonaya emeği geçen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, TSF Muğla Satranç İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, Turnuva Başhakemi Salih Güzel, Turnuva gözlemcisi Kıyasettin Aydın ve Turnuva Direktörü Barış Öztürk'e fidan sertifikası verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sertifikaları verirken
- Dereceye girenlere ödülleri verilirken
- Detaylar
Haber - Kamera: Mehmet Çil/DATÇA(Muğla).(DHA)
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