DHA YURT BÜLTENİ - 21

Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde çıkan ve karaya ilerleyen hortum, kıyıdaki tatilcilerde korkuya neden oldu. Kıyıdakiler, üzerlerine gelen hotumu bir yandan cep telefonlarıyla kaydederken bir yandan da uzaklaşarak kendilerini korumaya çalıştı. Tekirova Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında denizde hotum oluştu. Aniden bastıran yağmurla birlikte çıkan hortum, karaya doğru ilerledi. Bu sırada sahilde yürüyüş yapan bir grup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Ancak hortumun iyice yaklaşmasıyla korkuya kapılan sahildekiler, kaçışarak kendilerini korumaya çalıştı.

Görüntüyü çeken bazı tatilciler, "İlk kez böyle bir şey görüyorum' diyerek yaşadıklarını anlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hortumdan görüntü

- Sahildeki tatilciler

- Tatilcilerin konuşmaları Haber: Yılmaz KILIÇKAYA-Kamera: Antalya-DHA) ==================== Sürücü şoka girip "İki kişi daha vardı" dedi, polis ve itfaiye yaralı aradı

DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu’nda şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü şoka girince yanında iki kişinin olduğunu öne sürdü. Polis ve itfaiye ekipleri yaralı ararken, hastanede kaldırılan sürücü ile tekrar irtibata geçilince başka yaralı olmadığı anlaşıldı. Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hakkı Tutak idaresindeki 01 ABP 828 plakalı eşya yüklü kamyonet bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Takla atarak aşağı yuvarlanan aracı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Kazanın şokunu yaşayan sürücü yanında iki kişi daha bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri yaralı aramaya başladı. Ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç elde edilemedi. Daha sonra kamyonet çekici ile kaldırılarak altında yaralı arandı, ancak kimse bulunamadı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan sürücü ile tekrar irtibata geçen polis, sürücünün yanında kimse olmadığını anladı.

Araçta bulunan eşyalar etrafa saçılırken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza alanından görüntü

Arama yapan itfaiye ekiplerinin görüntüsü

Kaza yapan aracın görüntüsü

Aracın çekici yardımı ile kaldırılması ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) =============== Rize'de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi RİZE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü valilik binası önünden başladı. Yürüyüşe katılanlarlar 100 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nı taşıdı. Ellerinde fenerler ile yürüyüş yapan vatandaşlar İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Mesut Yılmaz Parkı'nda son bulan yürüyüş sonrası katılımcılara çay ikramında bulunuldu. Öğrenciler ile yürüyüşe katılan Ahmet Topal, "Cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümü vesilesiyle etkinliğe çocuklarla katıldık. Çocuklarımızın cumhuriyete sahip çıkmaları için yapılması gereken en önemli etkinliklerden biri bu, hiç unutmayacaklarına inanıyoruz" dedi.

Tekerlekli sandalyesi ile yürüyüşe katılan engelli serbest dalış dünya rekortmeni Mustafa Beyaz ise "Fener alayın yürüyerek milli duyguları en içten hissediyoruz. Ülkemizi en iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız" diye konuştu. GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların valilik önüne toplanması

-Öğrencilerden detay

-Yürüşten detay

-Bayraktan Detay

-Vatandaş Röp. Haber-Kamera:Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) ======================= Cumhuriyet ve Şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisi İZMİR'de, Performans Sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisine başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl kutlamaları nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda hazırlıklar yapılırken, Mimus Performans Sanatları Atölyesi farklı bir projeye imza attı. Performans Sanatçısı Yunus İşçi, Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Şehitler için canlı heykel gösterisine 19.00'da başladı. Elinde bayrak ile Türk askeri olarak gösteri yapan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek gösterisini 29 Ekim 19.00'da sonlandıracak. Meydanda Yunus İşçi'yi gören vatandaşlar, telefonları ile fotoğraf ve video çekerek ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Yunus İşçi ile fotoğraf çekildi. Öte yandan, canlı heykeli gördüğünde duygu dolu anlar yaşadığı ifade eden Muhammet Akıncı, "Yarın 29 Ekim, duygu dolu anlar yaşadık, arkadaşımızı da gördük burda canlı heykel olarak, dünya rekoru kıracak belki de, o yüzden kendisi ile fotoğraf çekilmek istedik. Asil kan dedikleri bu olsa gerek, herkes yapamaz bunu, herkes bu duyguyu yaşayamaz." dedi.

"İZMİR HALKINI GÜNDOĞDU MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"

Mimus Performans Sanatları Atölyesi üyesi olduğu öğrenilen Sezen Gürkök başlattıkları proje hakkında, "Kendisi atölyemizin kurucularından Yunus İşçi, 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek, bu bir dünya rekoru denemesi aslında, Cumhuriyete ve şehitlerimize armağan ediyor. 29 Ekim dolayısıyla bu işi yapmaya karar verdik, bütün İzmir halkını Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz, bizim için motivasyon olacaktır." dedi. Öte yandan, Yunus İşçi'nin 24 saatlik performansını sergilediği sırada, atölye üyeleride yanında bulunarak su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacakları öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yunus İşçi'den görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Muhammet Akıncı'dan röp.

-Sezen Gürkök'ten röp.

-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ============================== Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu MUĞLA'nın Datça ilçesinde düzenlenen, 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu ve Datça Belediyesi'nin işbirliğinde 25-28 Ekim tarihleri arasında Datça Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu.