DHA YURT BÜLTENİ-21

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

TRABZON’da, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsü seyir halinde alev alarak yandı. Şoförün yolcuları tahliye etmesi sonucu yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yalıncak Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Van’a giden Mehmet D. yönetimindeki Patnos İtimat firmasına ait 04 AAB 667 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför ve muavin, otobüsü durdurup, 18 yolcuyu tahliye etti. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Paniğe neden olan yangında, yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsteki alevler

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: TRABZON,(DHA)

Malatya'daki cinayet anı kamerada

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Ömer Erdoğan'ın (78), kan davalısı Yahya E. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdoğan'ın tabancasını Yahya E.'ye doğrultması, Yahya E.'nin ise belindeki tabancasını çıkararak Erdoğan'a ateş etmesi yer aldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü, ilçe merkezinde meydana geldi. Meydanda yürüyen Yahya E., iddiaya göre kan davalısı Ömer Erdoğan ile karşılaştı. Erdoğan belindeki tabancayı çıkarıp doğrultunca, Yahya E. de tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Erdoğan kanlar içinde yığılırken, Yahya E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Erdoğan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kısa sürede olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Yahya E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.