DHA YURT BÜLTENİ - 21

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı 2 kadın, Kilis'te yakalandı KİLİS'te, yasa dışı yollarla yurda geçtiği belirlenen 2 kadın ve yanlarındaki 3 çocuk, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kadınların Rus vatandaşı oldukları ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sınırı yasa dışı yollarla geçip yurda giren kişilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Suriye sınırındaki Duruca köyünde düzenledikleri operasyonla yurda kaçak yollarla girdiklerini belirlediği 2 kadın ve 3 çocuğu yakaladı. Gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların kimlik kontrolünde Rus vatandaşı E.K. ile E.S. olduğu ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. KİLİS, (DHA)- ============== BAŞINA NAYLON POŞET GEÇİRİP TEKEL BAYİSİNİ SOYMAK İSTEDİ, O ANLAR KAMERADA

İki hırsızın yakalanma anı saniye saniye görüntülendi

KÜTAHYA'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile bekçiler arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına da yansıdı. Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, kafalarına naylon poşet takarak tekel bayisine giren 2 şüpheliyi mahallede devriye görevi yapan bekçiler farketti. Müdahale etmek isteyen bekçilerle arbede yaşayan 2 şüpheli çaldıkları içki şişelerini yola atarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre süren kovamamaca sonucunda şüphelilerden biri Bölcek Mahallesi'ndeki yeni Emniyet Müdürlüğü binası arkasında ağacın altında gizlenirken yakalandı, diğer şüpheli ise karanlıkta izini kaybettirdi. Hırsızlık anı, bekçiler ile şüpheliler arasında yaşanan arbede ve şüphelilerin kaçış anı bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ======================= Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı İZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Anadolu Caddesi Harmandalı yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve aşırı hız olduğu ileri sürülen 35 KUV 24 plakalı otomobil, Çiğli yönünden Menemen istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bir ağaca daha sonra elektrik panosuna çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan 3 kişiden 2'sinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansa alınarak Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri kazada hayatını kaybeden 2 kişi ve hastaneye kaldırılan 1 yaralının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.