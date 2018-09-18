DHA YURT BÜLTENİ-22

DÜZCE'de, otomobil yola çıkmaya çalışan kamyonet ile çarpıştı. Kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi yola savrularak kamyonetin altında kaldı. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Kaza saat 22.30 sıralarında, Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Batuhan Bulut idaresindeki 34 KV 0275 plakalı otomobil, bulvara çıkmaya çalışan İbrahim Bektaş idaresindeki 81 EJ 111 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kamyonetin kasasında bulunan Ayhan Karakaya (45) ve Fatih Ay (20) ise çarpmanın etkisiyle kasadan düşerek kamyonetin altında kaldı. 2 kişi aracın altından çıkarıldı. Kazada, otomobil sürücüsü Batuhan Bulut ile araçta bulunan Melisa Özcan (19) ve Melih Özcan (16) ile kamyonet sürücüsü İbrahim Bektaş, Ayhan Karakaya ve Fatih Ay yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail'in, Suriye'de Esad rejimine ait 12 askeri noktayı vurduğu iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimine ait Humus'ta 2, Lazkiye'de 4, Banyas'ta 4 ve Hama'daki 47'nci Alay'da 2 olmak üzere toplam 12 patlama meydana geldi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının denizden yapıldığını ve bir kaç füzenin rejimin Hava Savunma Sistemleri'nce vurularak etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

EDİRNE Garı'nda, İstanbul'dan yolcu treni ile gelen ve yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek istedikleri belirlenen aralarında Nijerya, Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 57 kaçak yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Edirne arasında yolcu taşıyan trende yabancı uyruklu kaçaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Edirne tren garına saat 23.00 sıralarında gelen treninden inenlerin tek tek kimliklerine bakan polis ekipleri üzerinde pasaport ve kimlik bulunmayan yabancı uyrukluları ayırdı. Yapılan incelemede aralarında Nijerya, Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 57 kaçağın Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirlendi. Edirne tren garında kimlik tespiti ve çantaları aranan kaçaklar Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde temel kazısı sırasında bulunan mühimmat, güvenlik güçleri tarafından fünye ile kontrüllü şekilde patlatılarak imha edildi. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gövercin Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet İnal, evinin yakınlarında hayvan barınağı yapmak için temel kazısına başladı. Kazı sırasında toprağın içinde metal bir cisim buldu. Buldukları cismin mayın olduğunu düşünen İnal, durumu jandarmaya bildirdi. Mahalleye gelen jandarma ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemleri almasının ardından 'Maviş' isimli mayın arama köpeği ve detektör ile alanda arama yapıldı. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu mahalledeki mühimmat, bomba imha uzmanları tarafından güvenli bir şekilde mahallenin dışına çıkarılarak fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Askeri yetkililer, mühimmatın obüs mühimmatı olduğunu bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazıda bulunan mühimmat

- Arama yapan jandarma ekipleri

- Maviş isimli köpeğin araması

- Alınan güvenlik önlemleri

- Mühimmatın patlatılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /SİVEREK(Şanlıurfa),(DHA)

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

SURİYE sınırındaki Kilis ve Hatay'a askeri sevkiyatlar gece de devam etti.

Kilis’ten, Öncüpınar Sınır hattı ile Hatay sınırına doğru aralıkla bu gece de askeri sevkıyatlar sürdü. Mühimmat ve zırhlı askeri araçların yer aldığı konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar bölgesi ile Hatay'a yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri araçların geçişi

- Mühimmat araçlar

- Zırhı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS-DHA)

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobil ile bir eve yapılan operasyonda gümrük kaçağı bin 590 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ejder Mahallesi'nde Süleyman K.'nın kullandığı otomobilden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polis ihtara uymayarak açan otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Polisler otomobilde yaptığı aramada bin 510 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan Süleyman K.'nın ifadesi üzerine Mehmet B.'nin yaşadığı eve yapılan baskında ise 80 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Durdurulan otomobil

- Otomobilde arama yapılması

- Kaçak sigaraların bulunması

- Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ/DHA)

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