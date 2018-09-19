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DHA YURT BÜLTENİ-22

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

ANTALYA KEMER’DE ORMAN YANGINI (1) ANTALYA’nın Kemer ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

ANTALYA KEMER’DE ORMAN YANGINI (1)

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. D400 karayolu yakınında çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polisin de bölgede güvenlik önlemi aldığı yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yangın bölgesinden ilk görüntü

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA ATEŞ AÇTI, "ATTIĞIM YERDE İNSAN YOK" DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Konya'da, düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkan bir kişi pompalı tüfekle havaya art arda ateş etti. Bu anlar, konvoydaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerin basına yansımasının ardından harekete geçen polis, ilk önce aracın plakasını ve sahibini belirledi. Aracın sahibine ulaşan polis, camdan sarkıp ateş eden kişinin de Ercan Furkan Demirhan (21) olduğunu saptadı. Polis, Demirhan'ı 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Demirhan, gazetecilerin 'Niçin havaya ateş açtınız?' sorusu üzerine "Silahtaki mermi, ses fişeğiydi. Normal mermi değil" diye kendisini savundu. Demirhan, 'Yaptığınız doğru mu?' diye sorusuna da "Doğru değil ama çok şükür yüz kızartıcı suçumuz yok. Sonuçta mermiler gerçek değil. Attığım yerde insan yok. İnsan olsa bile ses fişeğinin yaralamayacağını herkes biliyor" dedi.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Ercan Furkan Demirhan'ın, camından sarkıp ateş açtığı aracın sürücüsü D.K'ye ise 'Araç dışına yolcu bindirmek, sürekli sol şerit ihlali, saygısızca araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, emniyet kemeri takmamak, trafik işaretlerine uymamak' suçlarından 2 bin 628 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü
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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Şüphelinin konuşması
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- Konvoyda ateş etmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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19 OTOMOBİLLE EVLİLİK TEKLİF ETTİ

İZMİR'de bir otomobil kulubü üyesi 30 yaşındaki Kadir Can, 19 otomobilin camına tek tek harflerle 'Benimle evlenir misin' yazarak 3 yıldır sevgilisi olan Fatoş Korkmaz'a (25) evlenme teklif etti. Evlilik teklifine 'Evet' diyen Korkmaz, "Çok şaşkınım hiç beklemiyordum. Onu çok seviyorum ve evet diyorum" dedi.

İzmir Fiat Linea 35 Kulübü üyesi Kadir Can, kulüp arkadaşlarının da katılımıyla 3 yıldır sevgilisi olan ve aynı zamanda çocukluk arkadaşı Fatoş Korkmaz'a, Meles Deltası'nda evlenme teklif etti. Çiftten önce Meles Deltası otoparkına gelen otomobil kulübü üyesi yaklaşık 25 kişi, 19 otomobilin camına tek tek harflerle 'Benimle evlenir misin' yazdı. Çift otoparka girdikten sonra havai fişek gösterisi eşliğinde otomobillerinden indi. Park halindeki otomobillerin camındaki 'Benimle evlenir misin' yazısını okuyan Korkmaz, sevgilisi Kadir Can'a dönerek 'evet' diye bağırdı. Bu sırada tekrar diz çökerek aynı teklifi yapan Can, Korkmaz'ın parmağına yüzüğü taktı.

Teklifin ardından şaşkına dönen Fatoş Korkmaz, "Şuan ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok şaşkınım böyle bir teklifi şuan hiç beklemiyordum. Onu çok seviyorum ve evet diyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Otomobillerden görüntü
- Çiftten görüntü
- Evlilik teklifinden görüntü
- Havai fişeklerden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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