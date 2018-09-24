DHA YURT BÜLTENİ 22

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP KAÇTI (2) - YENİDEN ADIYAMAN'da, daha önce ilk eşi ve oğlu ile teyzesinin oğlunu öldürmek suçundan uzun süre cezaevinde kalan Bekir Avcı (66), bugün de dini nikahlı eşi ile oğlunu öldürdükten sonra kaçtı. Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Güzelyut köyünde meydana geldi. 1984 yılında ilk eşi ile oğlunu öldürdüğü için cezaevine giren ve tahliye olduktan sonra bu kez teyzesinin oğlunu öldüren Bekir Avcı, uzun yıllar cezaevinde kaldı. Avcı, cezaevinden çıktıktan sonra Emine Orki (61) ile evlendi. Bu evliliğinden de Enes isimli bir çocuğu dünyaya gelen Bekir Avcı'nın bugün evinden silah sesi duyan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Emine Orki ile Enes Avcı'yı (19) kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde tabancayla vurularak öldükleri belirlenen anne ile oğlunun cesetleri otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın incelemesi sırasında olayı duyarak eve gelen yakınları ise anne ve oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Olayın ardından köyde önlem alan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Bekir Avcı'nın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN YOLA ÇIKACAKTI Bu arada babasının tabancasından çıkan kurşunlarla annesi ile birlikte can veren Enes Avcı'nın akşam saatlerinde bu yıl sınavla kazandığı Sivil Havacılık Bölümü'nde eğitim görmek üzere Iğdır'a gitmek üzere yola çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili skoruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) =================== BABANIN, OĞLUNA PANTOLON ALAMADIĞI İÇİN İNTİHAR ETTİĞİNİ YAZAN GAZETECİ İLE MUHTAR SERBEST BIRAKILDI Körfez Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Ergün Demir ve Hereke 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş serbest bırakıldı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, gazeteci Ergün Demir'in yanında yer alarak, destek oldu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İsmail D.'nin (45), okula giden oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddiasıyla haber yapan yerel internet haber sitesinin sahibi Ergün Demir, gözaltına alınmıştı. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Gazeteci Ergün Demir şu açıklamada bulundu: "Hepimizin haber kaynağı var, bana Hereke'den bir bilgi geldi, ben bunun çok önemli ve trajik bir haber olduğunu hissettim. Olay yerine gittim ve haber ile yarım gün uğraştım. Haber çok trajikti ve çok etkileyiciydi. Haberi bütün verileriyle, belgeleriyle yaptım. Haber birden büyüdü çok etkili, çok trajik bir haber olduğunu zaten Türkiye öğrendi. Ben oraya gitmeseydim öğrenemeyecektik ama haber benim için bu kadardı. Haberi ben bir ailenin trajedisini alıp basında ve gazetemde yayınladım. Bundan sonraki konular benim tamamen dışımdadır. Birilerinin bunu başka bir şey için kullanır, bu hepimizin başına gelebilen olaylardır. Haberimizin hep arkasında olduk, belgeyle durduk. Bir sürü saçma sapan suçlamalar manipülasyonlar oldu ama belgeli olması ve doğru haber yapmamız çok büyük bir avantaj oldu bizim için. Ama orada ilginç bir şey oldu, bir belge eksikliği ya da bir hatalı haber olması haberin eksik olması, yanlış olması, yalan olmasıyla ilgili hiçbir mahkeme süreci yaşamadık oradan hiçbir şey çıkmadı. Çok tuhaf bir şekilde ayen beyan bir cenaze evinde, kalabalıkta konuştuğum intihar eden kişinin eşi daha sonra bir şekilde benim gizli ses kaydı aldığımı ve onun istemi dışında yayın yaptığım gibi bir ilginç durumla karşılaştım. Bu yangın anında bu trajik durumda böyle bir şeyle karşılaştım. Sanki izinsiz bir şey yapmışım gibi. Oysa ki hepimiz biliyoruz bir habere gideriz, hepimiz çekeriz, kaydederiz, fotoğraf çekeriz bu bizim haberimizdir kullanırız. Ben de bunu yaptım, aksi hiçbir şey yapmadım. Röportajım da zaten soru cevap şeklindeydi. Yani bunun bir röportaj olduğunu kaseti dinleyen herkes görmüştür. Orada ilginç bir durum oluştu, korkunç bir basınç oluştu, haber büyüdü. Ben Hafize hanımın konuşmalarını bire bir yazdım, bunu haber siteme koydum ve isteyen tüm arkadaşlarıma da verdim. Haberin belgesi de bende isterseniz belgesini de verebilirim dedim herkese. Benim ve kadının doğru söylediğini ispatlamak için, o ses kaydını başından sonuna kadar yayınladım. Yayınlama gerekçem aslında o kadına yapılan saldırıları da manipüle etmekti. Ben o kadına asla kızgın değilim, ben o kadını hissedebiliyorum. Hakim karşısına çıktım ve hakim beni koşulsuz serbest bıraktı. Yani haberle ilgili benim hiçbir sıkıntım yok."

Muhtar Halil Taş ise adliyeden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ben iyilik yaptım bu duruma düştüm. Benim suçum fakir aileye yardım etmek. Beni serbest bıraktılar şu anda. Benim bir suçum yok. Tek suçum garibana yardım etmek" dedi. 'PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

İntihar eden İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim ise savcılığa yaptığı şikayette, basında yer alan haberlerden rahatsızlık duyduğunu, eşinin bir fabrikada çalıştığını, 1,5 yıl önce kredi çekerek ev aldıklarını, kredi borçlarını düzenli olarak ödeyebildiklerini, kredi borçları dışında herhangi bir borçlarının olmadığını söyledi. Hafize Devrim eşinin Kurban Bayramı'nda motosiklet kazası nedeniyle yaralandığını ve raporlu olduğunu ifade ederek, "İşten çıkarılması veya maaşının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildi. Ancak omzundaki kırık sebebiyle kolunda güç kaybı olduğunu söylüyordu. Çalışamayabileceğini, evi geçindiremeyeceğini düşünüyordu. Bunu çok kafasına takıyordu. Halbuki tedavisi iyi gidiyordu. Evde oturunca çalışmaya alışkın olduğu için iyice bunaldı. Kolundaki güç kaybı da canını sıktı. Böylelikle psikolojisi bozuldu" dedi.

'HABERLERDE KONU ÇOK FARKLI ANLATILIYOR'

Habere konu olan pantolon meselesini de açıklayan Hafize Devrim, şöyle dedi:

"Haberlerde yer alan pantolon meselesi ise çocuklar okula başlamadan önce okula göre bir pantolon almadık. Daha sonra Gebze'ye gittiğimizde alırız diye düşünmüştük. O gün Y. (oğlu) okula gitti. Ancak pantolonunun farklı olması sebebiyle okuldan gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bana derslerine girdiğini söyledi. Zaten okul çıkışı eve geldi. Siyah pantolon alması gerektiğini söyleyince eşim ile birlikte gidip pantolonunu aldılar. Haberlerde konu çok farklı anlatılıyor." 'AİLEVİ VE EKONOMİK BİR PROBLEMİMİZ YOKTU'

Hafize Devrim olaydan önceki gece eşiyle konuştuğunu belirterek, "Kaza sebebiyle çalışamayacağını düşünüyordu. Morali bozuktu. O zaman bize iyi bakamadığını, ölse daha iyi olacağını söyledi. Ben kendisine bize gayet iyi baktığını söyledim. Morali bozuk olduğu için böyle söylediğini düşündüm. Ancak intihar edebileceği aklıma gelmedi. Ailevi ve ekonomik bir problemimiz yoktu." diye konuştu.

Hafize Devrim muhtar ve gazetecinin evine geldiğini, gazetecinin bilgisi ve rızası dışında ses kaydı aldığını, konuşmasının çarpıtılarak haber yapıldığını, eşinin ölümünün suistimal edildiğini söyleyerek, bilgisi ve rızası dışında konuşmasını kayda alan ve yayınlayan gazeteciden ve ona yardımcı olan kişiler hakkında şikayette bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Muhtarın açıklaması

Ergün Demir'in adliyeden çıkışı

Ergün Demir'in açıklaması

Avukatının açıklaması

Detaylar HABER: Dinçer AKBİR/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) =============== ŞEHİT BEDİRHAN BEBEĞİN ADI, YÜKSEKOVA'DA PARKTA YAŞATILACAK HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonuc hain tuzakta annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi, Düzce Belediyesi tarafından Yüksekova’da yapılacak olan parka verilecek. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain tuzakta annesi ile birlikte şehit olan Bedirhan Karakaya adına park yapmak için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi. Kardeş Belediyecilik Protokolü kapsamında, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ile görüşen Düzce Belediye Başkanı Ay, belediyenin ilçe merkezinde sürdürdüğü yol ve alt yapı çalışmaları ile yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Başkan Ay, protokolü kapsamında, Yüksekova ilçesine, PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Bedirhan bebek adına park yapacaklarını belirterek, “Yeni parkın projelerini çizdik. Gerekli konuşmaları gerçekleştireceğiz. Bu parkımızın adı da, Yüksekova Birlik, Kardeşlik ve Bedirhan Karakaya Parkı olacak. Bu parkı yapmaktan çok mutluluk duyacağız. Yüksekova’da çok iyi karşılandım. Bundan dolayı da Kaymakam Bey başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Kardeşliğimiz devam edecekö dedi.

---------------------- KUTU ---------------- Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalane Üs Bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı ve mutfak tüpü ile güçlendirdiği belirlenen el yapımı patlayıcının infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Düzce Belediye Başkanı'nın Havalimanına inmesi

-Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ile belediye personelleri tarafından karşılanması

-Öğrencilerin Başkan Dursun Ay'ı çiçekle karşılaması

-Heyetin ilçenin Orman, Güngör ve Kışla Mahallelerinde yapılan yol çalışmalarını incelmesi

TOKİ konutlarının incelemesi

-Başkan Dursun Ay'ın konuşması Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) -

============== KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 bin 705 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde polis ekiplerince 2 bin 705 paket gümrük kaçağı ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis ekipleri, adreslerde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaçak sigaraların bulunduğu yer

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB =========== KEDİYİ KURTARAN İTFAİYE EKİPLERİNE SAĞLIKÇILARDAN SÜRPRİZ Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Devlet Hastanesi çatısında mahsur kalan kediyi kurtaran İtfaiye ekiplerine Devlet Hastanesinde görevli sağlıkçılar tarafından itfaiyecilik haftası nedeniyle sürpriz kutlama yaptılar.

Edinilen bilgilere göre; İnegöl Devlet Hastanesinin çatısında mahsur kalan kediyi görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya çıkıp kediyi kurtardılar.

Kediyi kurtaran itfaiye ekipleri, İtfaiyecilik haftası nedeniyle sürprizle karşılaştılar. Devlet Hastanesinde görevli sağlıkçılar ellerinde pastayla gelerek, itfaiye ekiplerinin bu özel gününü kutladılar. Sürprizle karşılaşan itfaiye ekipleri, sağlıkçılara teşekkür ettiler.