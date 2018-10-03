DHA YURT BÜLTENİ 22

VAN'DA YAKALANAN PKK'LININ SAKLANDIĞI MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, örgütten kaçarken yakalanan PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi. Yakalanan PKK'lı teröristin saklandığı mağarada yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. PKK'nın kırsal alandaki dağ kadrosundan bir süre önce kaçan ve Van kent merkezinde polis ve jandarma ekiplerinin müşterek operasyonuyla sağ yakalanan PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi kırsalına 'Şehit Jandarma Sağlık Çavuş Fatih Şahin' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yakalanan PKK'lı teröristin saklandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 1 M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 takım terörist kıyafeti, 1 uyku tulumu ve bir miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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JANDARMA KAMERASI

-Mağara

-Mağarada ele geçirilen silah ve mühimmat

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- ============================== YENGESİNİN 50 BİN TL'SİNİ ÇALDI AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 28 yaşındaki M.B. abisinin eşi Sezer Bozdemir'in (33) otomobilinin camlarını kırıp çantasındaki 50 bin TL'yi alarak kaçtı. M.B., polisin çalışmasıyla çaldığı parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. M.B., otomobiliyle seyir halinde olan abisinin eşi Sezer Bozdemir'i hafif ticari aracıyla takibe aldı. İstiklal Mahallesine gelen Sezer Bozdemir, otomobilini park edip aracından uzaklaşınca M.B. yengesinin otomobilin camını kırarak içinde 50 bin TL olan çantayı alarak kaçtı. Otomobilinin camının kırıldığını ve çantasının çalındığını gören Sezer Bozdemir durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızın M.B. olduğunu tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda M.B.'yi çaldığı parayla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.B.'nin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü Haber: Burhan CEYHAN / Aydın (İNCİRLİOVA), (DHA) ============================= FAZLA OTLAYAN 5 BÜYÜKBAŞ, TELEF OLMAK ÜZEREYKEN KESİLDİ SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yonca tarlasına girerek fazla otlayan ve şişen 5 büyükbaş hayvan ölmek üzereyken kesildi. Olay Suşehri ilçesi Aşağı Sarıca köyünde yaşandı. Köyde bulunan 260 büyükbaş hayvan sabah köy çobanı Yakup Metin tarafından meraya götürüldü. Merada yonca ve ot yiyen hayvanlar bir süre sonra rahatsızlandı. Hayvanların rahatsızlandığını gören Metin, durumu köy muhtarı İbrahim Akpınar'a ve veterinere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Köy halkı ise hayvanlarını kurtarmak için meraya geldi. Yedikleri ot ve yoncadan dolayı şişen hayvanlardan 5'i telef olmak üzereyken çoban ve köylüler tarafından kesildi. Bu sırada çoban baygınlık geçirdi. Veteriner hekim Turgay Altan'ın talimatı ile diğer hayvanlar köylüler tarafından koşturularak rahatlamaları sağlandı. Veteriner hekim Altan hayvanların aşırı ot ve yonca yemesi sonucu gaz etkisi ile şişerek bu hale geldiklerini söyledi. Hayvanların etleri incelendikten sonra sahiplerine teslim edilecek.