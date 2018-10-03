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DHA YURT BÜLTENİ 22

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 21:20 | Son Güncelleme

VAN'DA YAKALANAN PKK'LININ SAKLANDIĞI MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ   VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, örgütten kaçarken yakalanan PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi.

VAN'DA YAKALANAN PKK'LININ SAKLANDIĞI MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, örgütten kaçarken yakalanan PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi. Yakalanan PKK'lı teröristin saklandığı mağarada yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'nın kırsal alandaki dağ kadrosundan bir süre önce kaçan ve Van kent merkezinde polis ve jandarma ekiplerinin müşterek operasyonuyla sağ yakalanan PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi kırsalına 'Şehit Jandarma Sağlık Çavuş Fatih Şahin' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yakalanan PKK'lı teröristin saklandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 1 M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 takım terörist kıyafeti, 1 uyku tulumu ve bir miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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JANDARMA KAMERASI
-Mağara
-Mağarada ele geçirilen silah ve mühimmat
-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-

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YENGESİNİN 50 BİN TL'SİNİ ÇALDI

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 28 yaşındaki M.B. abisinin eşi Sezer Bozdemir'in (33) otomobilinin camlarını kırıp çantasındaki 50 bin TL'yi alarak kaçtı. M.B., polisin çalışmasıyla çaldığı parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. M.B., otomobiliyle seyir halinde olan abisinin eşi Sezer Bozdemir'i hafif ticari aracıyla takibe aldı. İstiklal Mahallesine gelen Sezer Bozdemir, otomobilini park edip aracından uzaklaşınca M.B. yengesinin otomobilin camını kırarak içinde 50 bin TL olan çantayı alarak kaçtı. Otomobilinin camının kırıldığını ve çantasının çalındığını gören Sezer Bozdemir durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızın M.B. olduğunu tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda M.B.'yi çaldığı parayla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.B.'nin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Burhan CEYHAN / Aydın (İNCİRLİOVA), (DHA)

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FAZLA OTLAYAN 5 BÜYÜKBAŞ, TELEF OLMAK ÜZEREYKEN KESİLDİ

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yonca tarlasına girerek fazla otlayan ve şişen 5 büyükbaş hayvan ölmek üzereyken kesildi.

Olay Suşehri ilçesi Aşağı Sarıca köyünde yaşandı. Köyde bulunan 260 büyükbaş hayvan sabah köy çobanı Yakup Metin tarafından meraya götürüldü. Merada yonca ve ot yiyen hayvanlar bir süre sonra rahatsızlandı. Hayvanların rahatsızlandığını gören Metin, durumu köy muhtarı İbrahim Akpınar'a ve veterinere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Köy halkı ise hayvanlarını kurtarmak için meraya geldi. Yedikleri ot ve yoncadan dolayı şişen hayvanlardan 5'i telef olmak üzereyken çoban ve köylüler tarafından kesildi. Bu sırada çoban baygınlık geçirdi. Veteriner hekim Turgay Altan'ın talimatı ile diğer hayvanlar köylüler tarafından koşturularak rahatlamaları sağlandı. Veteriner hekim Altan hayvanların aşırı ot ve yonca yemesi sonucu gaz etkisi ile şişerek bu hale geldiklerini söyledi. Hayvanların etleri incelendikten sonra sahiplerine teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kesilen hayvanlar
-Baygınlık geçiren çoban
-Konuşmalar

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

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ÇANAKKALE'DE, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI KAVGAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde, Ali Kemal Göktürk'ün (34) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, 30 Eylül Pazar günü saat 02.00 sıralarında, Kepez beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 17 SA 501 plakalı araç içinde bulunan Ali Kemal Göktürk, Mehmet Karakoloğlu ve kız arkadaşı M.A. ile başka bir araç içinde bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ali Kemal Göktürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Karakoloğlu ağır, M.A. ise hafif yaralandı. Bıçaklı saldırganlar da olay yerinden kaçtı. Polis, bıçaklı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlar A.İ. (29), İ.B. (23), B.N. (40) ile Ş.N'yi (15) adresi tespit edilen evlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Bugün emniyette ifadeleri tamamlanan zanlılar A.İ., İ.B., B.N. ile Ş.N. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Emniyet Müdürlüğünden görüntü.
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

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