DHA YURT BÜLTENİ 22

Haber verilmesiyle olay yerine 112, jandarma, itfaiye ve Gazipaşa Belediyesi’ne ait 2 iş makinesi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu midibüsün içinde toprak altında kalan Mustafa Gökkurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Gökkurt’un cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya-Beyşehir Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Fatih Batuhan Uslu yönetimindeki 42 ACA 633 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yöne geçerek takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilden fırlayan Mustafa Asım Ertürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Uslu ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Ertürk’ün cenazesi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kazada ölen Mustafa Asım Ertürk'ün cesedinin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA))

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POLİSE KENDİNİ FARKLI İSİMLE TANITTI, YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, durdurulan minibüsten kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan ve kendisini Sibel G. olarak tanıtan şüphelinin emniyette alınan parmak izinden 39 suç kaydı olan, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Pınar Ö. (25) olduğu ortaya çıktı.

Çevre illerden hırsızlık için gelenlere yönelik şehrin tüm girişlerinde önlemler alan Kahramanmaraş polisi, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu üzerindeki Kılavuzlu Mesire Alanı'nda bir minibüsü durdurdu. Bu sırada bir kadın araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda yakalanan kadının üzerinden kimlik çıkmazken, şüpheli polislere kendisini Sibel G. olarak tanıttı.