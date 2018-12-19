DHA YURT BÜLTENİ -22

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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 21:43 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan servis otobüsü yayaları ezdi: 1 ölü, 2 yaralı İZMİR’in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis otobüsü, servis minibüsüne çarparak kontrolden çıkınca kaldırımdaki yayaları ezdi.

Kontrolden çıkan servis otobüsü yayaları ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR’in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis otobüsü, servis minibüsüne çarparak kontrolden çıkınca kaldırımdaki yayaları ezdi. Kazada otobüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi’nden Bornova Kaymakamlığı’na doğru kavşaktan dönen A.S. idaresindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki yayaları altına aldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan iki yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada otobüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Ölenin cansız bedeni savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları servis otobüsünü kullanan şoför A.S.’nin kazadan sonra olay yeri yakınında bulunan polis merkezine kaçtığını öne sürdü. Şoförün emniyetteki sorgusunun ise sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde otobüsün yolcu indirmek için bekleyen minibüse arkadan çarparak yayaları altına alması görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Olay yerinden görüntü
Ölenin cansız bedeni
Kazaya karışan araçlardan görüntü
Ekiplerin çalışmasından görüntü
Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN

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