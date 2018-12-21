DHA YURT BÜLTENİ-22

ŞEHİT POLİS MEMURU, 2 YIL ÖNCE YÜZLERCE KİŞİ VE ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARMIŞ DİYARBAKIR’ın Hani ilçesinde 4 gün önce PKK’lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan polis memuru Nazım Tuncer’in (34), 2 yıl önce bir ilkokulda yapılacak ve yüzlerce çocuk ile davet görevlisinin katılacağı 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarında patlatılmak istenen içerisinde 150 kilo patlayıcı bulunan aracı dikkati sayesinde yakalatarak faciayı önlediği ortaya çıktı.

Diyarbakır Hani ilçesinde 17 Mart 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye gezen polis ekibindeki memurlardan birinin dikkatini Hürriyet İlköğretim Okulu’nun bulunduğu cadde üzerinde park halindeki bir otomobil çekti. Park edilen aracın bulunduğu noktada ilköğretim okulunun dışında Hükümet Konağı da bulunuyordu.

Polis memuru şüphelendiği aracın plakasını sorgulattı. Bu aracın plakası çalıntıydı. Ayrıca aranan araçlar arasında da bulunuyordu. Bunun üzerine olay yerine bomba uzmanlarını istedi. Yapılan incelemede piknik tüplerine bağlı 150 kilo patlayıcı bulundu.

HEDEF 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMALARIYDI

O gün Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Hani ilçesi Merkez Mahallesi’nde 17.03.2016 tarihinde Hürriyet İlköğretim Okulu Merkez caddesi üzeri Hükümet Konağı’na 50 metre uzaklıkta, ilçe emniyet amirliği ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında saat 22.00 sıralarında park halinde şüpheli bir araç görülmüştür. İlçe Emniyet Amirliği’nce yapılan plaka sorgulaması sonucunda aracın bomba yüklü araç olduğunun tespit edilmesi üzerine bomba imha ekipleri gönderilmiştir. İçerisinde 3 adet tüp içinde 150 kilo patlayıcı madde bulunan araç, uzman ekiplerce çevre güvenliği alındıktan sonra kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bombanın 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programında patlatılması düşünüldüğü değerlendirilmektedir. Güvenlik kuvvetlerinin dikkati sayesinde olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştırö denilmişti. O KAHRAMAN ŞEHİT OLDU

O gün dikkati sayesinde yüzlerce çocuk ve törene katılacakların hayatını kurtaran polis memuru Nazım Tuncer, 4 gün önce Diyarbakır Hani’de PKK’lı terirstlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Tuncer, memleketi Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ARŞİV)

-2016 yılında Hani'de yaşananlardan görüntü

-3 gün Şehit polisin Uşak'taki cenazesinden görüntü Haber: Müslim SARIYAR / İSTANBUL,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BESNİ'DE KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Besni Yenikent Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Suna yönetimindeki 27 HE 506 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı. Kazada araç sürücüsü Cem Suna ve yanında bulunan Osman Karaca yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları çıkararak yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.İlk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araç

-Kazada alev alan otomobile itfaiyenin müdahalesi

-Polisler ve vatandaşlar

-Polislerin incelemesi

-Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ADANA'DA UÇAK SEFERLERİNE 'SİS' ENGELİ ADANA'da, akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, uçak seferleri yapılamadı, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde iki gündür etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Adana'dan bazı illere yapılacak uçak seferleri ertelendi. Mersin ve bazı çevre illerden düzenlenecek sefer için Adana'ya gelenler, uçuşlarının ertelendiğini ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgi alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi. YOL KENARINDA SİSİN GEÇMESİNİ BEKLEDİ

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda görüş mesafesinin oldukça düşük olması nedeniyle bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park edip, sisin geçmesini bekledi. Otomobilini kaldırıma park eden bir sürücü ise "40 dakika boyunca sisin geçmesini bekledik" dedi. Sis içerisinde yola devam eden sürücülerin araçlarının dörtlü flaşörlerini açtığı görülürken, halen yer yer etkili olan sisin, sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.