DHA YURT BÜLTENİ - 22

KASTAMONU'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Taşköprü ilçesinden Kastamonu'na giden Murat Türkmen yönetimindeki 37 LH 868 plakalı otomobil, Tekev mevkiine geldiğinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Satiye Türkmen ve Abdullah Türkmen araçtan fırlayarak yola savruldu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Satiye Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Murat Türkmen ve Abdullah Türkmen'in tedavilerinin devam ettiği, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden ve jandarma çalışmasından görüntü

- Kazaya karışan aracın görüntüsü Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN / TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ CİP İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI KONYA'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Fehmi Sıkar idaresindeki 31 FS 406 plakalı cip, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 BG 690 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Ünal ve Hasan Atal ile cipte yolcu olarak bulunan Sami Akbulut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Ünal, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü Fehmi Sıkar ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan araçlardan detaylar

- Olay yerinden detaylar Haber-Kamera: Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR(Konya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SOBAYA ATILAN TİNERİN PARLAMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde gecekonduda, sobanın tutuşması için dökülen tinerin parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. C.K. ve B.Ş., ısınmak için Barıştepe Mahallesi 779 Sokak'ta bulunan tkimsenin oturmadığı gecekonduya girdi. İkili öncelikle sobayı odun atarak yaktı. Daha sonra ateşin çoğalmasını isteyen C.K. ve B.Ş., iddiaya göre sobaya tiner döktü. Dökülen tinerin bir anda parlamasıyla sobanın başında duran C.K. ile B.Ş. alevlerin içinde kaldı. Hızla kendilerini dışarı atan ikili, çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ufak çaplı yangının meydana geldiği gecekonduya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yüzleri ve elleri yanan C.K. ile B.Ş.'yi, yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların ambulansla götürülmesi

- Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

- Olayın meydana geldiği gecekondunun içinden görüntü

- Genel detay Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN YAŞLI ADAM BACAĞINDAN VURULDU SAMSUN'da maddi hasarlı kazaya karışan genç, önce diğer araç sürücüsünü ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Selahattin Ç.'yi (65) tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Olgunlaşma Kavşağı'nda meydana gelen maddi hasarlı kazaya karışan Samet S. (22) ve Hüseyin Ş. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneden çıkan Selahattin Ç., "Yapmayın gençler, ayıptır" diyerek iki araç sürücüsünü ayırmak istedi.

Yaşanan arbede sırasında Samet S., belinden çıkardığı tabanca ile önce Hüseyin Ş.'ye ateş açtı, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Selahattin Ç.'yi vurdu. Olay yerinden kaçan Samet S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağ bacağından yaralanan Hüseyin Ş., olay yerinde bir otomobile bindirilerek Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Selahattin Ç. ise ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi atına alındı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtidi. Sağlık raporu alınan Samet S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralı Selahattin Ç.'den detay

- Yaralı Hüseyin Ş.'den detay

- Olay yerinden detay

- Şüpheli Samet S.'den detay

(SÜRE: 02.09 DK)-(BOYUT: 242 MB) Haber-Kamera: Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ÇORUM'DA KAR HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ ÇORUM’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Samsun- Ankara karayolu Konaklı mevkiinde ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

Çorum'da gece başlayan kar yağışı tipiye dönüştü. Çorum-Ankara Karayolu 30'uncu kilometresi Konaklı mevkiinde tipi nedeniyle ulaşım durarak uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede traifk yaklaşık bir saat durdu. Bölgede karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İskilip, Bayat, Sungurlu ve Mecitözü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar ve tipi

-Yolda kalan sürücüler açıklama

-Araç kuyrukları

-Detaylar

(SÜRE: 1.33 DK) - (BOYUT: 18 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DENİZLİ’DE EĞİTİME KAR ENGELİ DENİZLİ’de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba günü tatil edildi.

Denizli’de kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde etkili oldu. Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Denizli Valiliği tarafından, Baklan, Çal, Güney ve Bekilli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Çivril ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi. Arıca Pamukkale İlçesi’nde Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Belenardıç mahallelerindeki okullarda da okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil oldu. KAR YOLLARDA DA ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Denizli-Antalya Karayolu’nda etkili oldu. Özellikle, Cankurtaran Mevkii’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar kürüme çalışması yaptı. Polis ekipleri, devriye atarak yol kontrolünü sağladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışından detay

-Kar yağışında ilerleyen araçlardan detaylar

-İş makinelerinin çalışması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KARIN TADINI ÇIKARTAN ANKARALILAR PARKLARA AKIN ETTİ ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 8 saattir aralıksız devam ediyor. Üzerlerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayan ağaçlar yollara devrilirken, karın tadını çıkaran çocuklar ise aileleri ile birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynadı.

Ankara'da 2 gündür etkisini sürdüren yağmur akşam saatleri ile birlikte yerini kara bıraktı. Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ, Pursaklar gibi pek çok merkez ilçesini etkisi altına kar, yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle, kent beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinden itibaren çalışmalarına ara vermeden cadde, ara yol ve parklarda kar temizleme işlemlerine devam etti. ÇOCUKLAR AİLELERİ İLE BİRLİKTE PARKLARA AKIN ETTİ

Kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü. Ankara Valiliği tarafından şehir genelinde eğitime bir günlük ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, anne ve babalarıyla parklara indi. Kardan adam yapıp, kartopu oynayan Ankaralılar, karlı gecenin tadını çıkardı. Özellikle kar altında kalan Kuğulu Park, vatandaşların akınına uğradı. Buraya gelen vatandaşlar kartpostallık görüntülerin oluştuğu parkta, fotoğraflar çekerek sıcak çaylarını içti.

AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Bu arada yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kentin bir çok bölgesinde, üzerinde birikan kar kütlesini kaldıramayan ağaçlar devrildi. Altındağ Caddesi’nde bir ağacın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kar topu oynayan ailelerden görüntü

- Parkta gezip karın tadını çıkaran vatandaşlardan görüntü

- Yola devrilen ağaçtan görüntü

- Polis ekiplerinin araçlarını temizlemesinden görüntü

- Genel detay Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Adana’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı ADANA’da Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., hayatını kaybederken, Soner D. ve Bilal K. ise yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan K., Soner D. ve Bilal K. akşam saatlerinde Abdil Ç.'nin evine gitti. Evinin bahçesinde 3 kişi ile tartışan Abdil Ç., daha sonra belindeki tabancasını çıkartıp, ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., Bilal K. ve Soner D. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Erhan K. evden çıktıktan sonra kanlar içinde yerde kalırken, Bilal K. ve Soner D. ise kendi imkanlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erhan K.’nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan K.’nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu sürücü Nihat Elçi (35), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Nihat Elçi yönetimindeki 31 AG 985 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve ambulans sevk edildi. Sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışması ile sudaki araç içerisinden çıkarılan Elçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Elçi'nin cesedi, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. FOTOĞRAFLI Haber: Hüseyin BOZOK / KIRIKHAN(Hatay),(DHA) Emekli polis memuru, tartıştığı kişiyi silahla yaraladı İZMİR'in Konak ilçesinde, emekli polis memuru iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alsancak Mahallesi Şair Eşref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli polis N.E. (46), Şair Eşref Bulvarı'nda eğlence merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Ş. (45) ile karşılaştı. İddiaya göre, D.Ş. ile bir avukat arasındaki alacak verecek meselesine aracılık yapan N.E. konuyla ilgili anlaşmazlık yaşayınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.E., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak D.Ş.'ye ateş açtı. D.Ş. ayağından yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı D.Ş., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan N.E. ise bir süre sonra Gazi Bulvarı'nda Yunus ekipleri tarafından üzerindeki silahla yakalandı.

Bu arada N.E'nin, görev yaptığı süre içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Emniyet Spor Gücü Kulübü'nde boks antrenörlüğü yaptığı, D.Ş.'nin de bu sporla uğraştığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) Kanalizasyonun etrafındaki toprak çöktü, otomobil çukura düştü KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yağmur suyunun kapladığı çukura düşen otomobilde hasar meydana geldi.

Olay akşam saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana geldi. Cihat Aslan idaresindeki 41 FP 186 plakalı otomobil, alt yapı çalışması yapılan sokağa girdi. Yağmur yağışı nedeniyle kanalizasyonun etrafındaki toprak çökerek suyla kaplandı. Üzeri yağmur suyu ile kaplanan çüküra düşen otomobilin sağ tekeri parçalanırken, alt kısmı da hasar gördü. Otomobil çukurdan çıkarılırken, trafik ekibi tutanak tuttu. Cihat Aslan sorumluların hasarını karşılamasını talep etti. FOTOĞRAFLI Haber: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde kontrolden çıkan TIR’ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Samsat- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Şahin'in yönetimindeki 73 AE 869 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Demirelli yönetimindeki 02 AN 288 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Mehmet Selim Taşkın (23), Halil Taşkın (21) ile Bayram Demirelli (21) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI Haber: Haci BOZKURT / KAHTA(Adıyaman),(DHA) Zonguldak'ta itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Saltukova Beldesi girişinde bulunan köprüde meydana geldi. Saltukova Beldesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmeye giden Murat Ç. yönetimindeki itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Murat Ç. ile araçta bulunan itfaiye erleri Aydoğan S. ve Alper M. yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarılan itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. FOTOĞRAFLI Haber: Yeliz ALAGÖZ / ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) Amasya'da eğitime kar engeli AMASYA'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Amasya'da akşam başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve liseler çarşamba günü tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.