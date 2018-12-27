DHA YURT BÜLTENİ-22

İŞ YERİNDE PATLAMA OLDU, BİNADA YANGI ÇIKTI (1) Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu. Binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR TRABZON (DHA) ============================ Bakan Varank, 'Derman' zırhlısını inceleyip test sürüşü yaptı (3)

'TESADÜFLE AÇIKLAMAK MÜMKÜN DEĞİL' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı törende "Kasım ayında 1.2 milyar dolarlık ihracata imza atan AKİB, bu performansı ile Türkiye genelinde ilk 5'e girdi. Üst üste 2 ayda yakalanan yüzde 19'luk ihracat artışını şans yada tesadüfle açıklamak mümkün değil" dedi.

Bakan Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile birlikte, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen 'Yaş Meyve-Sebze İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Mersin'in yüksek dinamizmi ile hem bölgesine hem de Anadolu'daki pek çok ile örnek olabilecek bir şehir olduğunu belirten Varank, "Temelleri bundan 78 sene önce atılan AKİB, yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Kasım ayında 1.2 milyar dolarlık ihracata imza atan AKİB, bu performansı ile Türkiye genelinde ilk 5'e girdi. Üst üste 2 ayda yakalanan yüzde 19'luk ihracat artışını şans ya da tesadüfle açıklamak mümkün değil. Bu başarı çok çalışmanın bir sonucu" diye konuştu.

İLK TARIM TEKNO PARKI MERSİN'DE KURULDU

Tarım teknoparklarının önemini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise "Akdeniz sineği ile mücadelede gelen ilaçlar İspanya'dan geliyor. Belki 1 liralık ilacı 10 liyara, 20 liraya alıyoruz. Neden kendimizin ilacı olmasın? Bu alanda çalışmamızı daha yoğunlaştırmamız gerekir. Bir başka önemli husus Tarım Teknoparkı. Türkiye'de ilk Tarım Teknopark'ı Mersin'de kuruldu" dedi.

Konuşmaların ardından yaş meyve-sebze ihracatında başarılı bir grafik yakalayan 45 firmanın temsilcisine ödülleri Bakan Varank ve Elvan tarafından verildi.

Görüntü Dökümü

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- Protokolün görüntüleri

- Salondan genel görüntüler

- Bakan Mustafa Varank'ın konuşması

- Lütfi Elvan'ın konuşması

- Ödüllerin verilmesinden genel ve detay görüntüler SÜRE: 02'16" BOYUT: 249 MB Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) =============== Hasta bebeğini ağladığı için döverken görüntülendi, gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 7 aylık oğlunu dövdüğü için gözaltına alınan Emine T., Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Emine T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Annesinden şiddet gören bebeğin hastanedeki tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Diyarbakır / DHA ===================== Erzincan, 7.9'luk depremin yıl dönümünde 4.1'lik depremle sallandı (2)

İLİÇ, BU KEZ DE 3.8 İLE SALLANDI Erzincan'ın İliç ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü İliç ilçesi olarak saptadığı depdem, saat 21.01'de meydana geldi. Yerin 6,87 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise İliç ilçesine bağlı Çayyaka köyü olarak açıkladı. ERZİNCAN (DHA) ==================== Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ahmet Gür yaralandı. Kaza, Tufanpaşa Mahallesi, Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz ve kasksız Ahmet Gür yönetimindeki 01 VM 308 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 DD 611 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Gür yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Ahmet Gür'ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Yaralı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay görüntüler SÜRE: 00'22" BOYUT: 42,6 MB Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN, (ADANA), (DHA) ================================== Suriye’deki sel felaketinden mağdur aileler için yardım çağrısı SURİYE’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde iki gündür şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle mağdur olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca yardım çağrısında bulunuldu. Suriye’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele dönüştü. İdlib ve Lazkiye kentlerindeki çadır kent ve kamplar selin etkisiyle sular altında kaldı. Bu arada Türkiye sınırına yakın İdlib’in Atme Kasabası'nda selden etkilenen yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı kamplardaki siviller geceyi selden etkilenmeyen bölgelerdeki okul ve mescitlerde geçirmek zorunda kaldı. Kamp bölgelerindeki çadırların sular altında kalması nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 bin sivilin mağdur olduğu tespit edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı sel felaketi mağduru siviller için yardım çağrısında bulundu.