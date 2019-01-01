DHA YURT BÜLTENİ-22

Kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 ölü (1) KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfekle kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 kişi öldü. Olay saat 23.15 sıralarında, Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kahvehanenin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kahvehanede bulunanlara isabet etti. Silahlı saldırgan silahı olay yerinde atıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi 2 kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi önlem alırken, sokağın girişleri kapatıldı. Silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - =========== Yeni yıla çalışarak giren maden işçilerine pasta sürprizi ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta özel maden şirketine ait maden ocağının işletme müdürü, yeni yıla yerin metrelerce altında çalışarak giren işçilere pastayla sürpriz yaptı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel şirketlere ait maden ocaklarında, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri yeni yıla kömür kazarak girdi. Gelik Beldesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçilere, işletme müdürü Yaşar Akan pastayla sürpriz yaptı. 2018'in son saatlerinde yerin 160 metre altına inen Yaşar Akan, işçilerin yeni yılını kutladı. İşçiler, ölen maden işçileri için dua ettikten sonra, 'kazasız, belasız nice yıllar' yazan pastayı kesti. Kömür karası içindeki elleriyle yeni yıl pastasını yiyen işçiler, kazasız bir yıl dileğinde bulundu.

İşletme müdürü Yaşar Akan, maden işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyarak çalışmaları için çalıştıklarını söyledi. Hep birlikte bir aile olduklarını anlatan Akan, "Biz burada bir aileyiz. Hep birlikte ekmeğimizi yer altındaki kömürden kazanıyoruz. Tüm işçilerin yeni yılını kutlarım. Sağlıklı ve kazasız bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Bugün onlara güzel bir sürpriz yaptık." dedi. İşçilerden Savaş Dankal(40), 20 yıllık meslek hayatının çoğunda yeni yıla yer altında girdiğini söyledi. Ailelerinden uzak olmasının burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Dankal, şöyle dedi: "Madende vardiyamız geldiğinde ocağa gireriz, kömürümüzü çıkarırız. Vardiya sonunda da arkadaşlarla birlikte ocaktan çıkarız. Bu yıl sağolsun işletme müdürümüz bize sürpriz yaptı. Pasta getirmiş sağolsun. Nasip oldu yeni yılı birlikte kutladık. İnşallah 2019 yılında da kazasız ve belasız çalışmak nasip olur. Tüm emekçi kardeşlerimin yeni yılını kutlarım. Ben 20 yıllık madenciyim. Yeni yılı ailemle 1 veya 2 kere kutlayabildim. Zor bir duygu ama çalışmak zorundayız. Ekmek davası."

Maden işçileri, yeni yıl pastalarını yedikten sonra işlerine kaldıkları yerden geri döndü.

Görüntü Dökümü

-Madende çalışan işçiler

-İşçilerin pasta kesmesi

-İşletme Müdürü Yaşar Akan ile röp.

-İşçi Savaş Dankal ile röp. Süre: (5.11) Boyut: (580 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ================== Bursa Emniyet Müdürü Ak: Polislerin özlük haklarında düzenleme olursa kimse bizi tutamaz Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yeni yıla görevi başındaki polislerle beraber girdi. Çekirge Polis Merkezi'nde Çavuşoğlu'nu karşılayan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Bursa Türkiye'nin en güvenli şehri, Dünya'nın da 14'üncü güvenli şehri seçildi. Bu bütün arkadaşlarımı onurlandırdı. Tabi sizin desteklerinizle bunları sağladık. Biraz da arkadaşlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de arkadan gelirse o gazla biz daha iyiye gideriz." dedi. Yeni yıla Bursa'da giren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Çekirge Polis Merkezi'ne giderek, görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın Polis Merkezi önünde karşıladığı Çavuşoğlu'na, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

'POLİSLERİN ÖZLÜK HAKLARINDA DÜZENLEME OLURSA BİZİ KİMSE TUTAMAZ' Ziyarette ev sahibi olarak konuşma yapan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 2018 yılının emniyet teşkilatı için başarılı geçtiğini, huzurlu ve güvenli bir yıl geçirdiklerini belirtti. 2019 yılının 2018'den daha iyi geçirmek için gayret göstereceklerini belirten AK, "Yine bu hızla ve şevkle devam edeceğiz. Güzel bir yıl geçirdik. Bursa güvenlik güçleri olarak haklı bir gurur yaşıyor. Geçen hafta ulusal bir basında açıklandı. Bursa Türkiye'nin en güvenli şehri, Dünya'nın da 14'üncü güvenli şehir seçildi. Bu bütün arkadaşlarımı onurlandırdı. Tabi sizin desteklerinizle bunları sağladık. Şükürler olsun iyi gidiyoruz. İnşallah desteklerinizle önümüzdeki süreçte daha iyi olacağız. Şehrimizde terörle mücadele olsun, gerek narkotik suçlarla mücadele olsun ve asayiş olayları ile alakalı arkadaşlarımız önemli başarılara imza attılar. Sorunumuz trafik, inşallah onu da desteklerle belirli bir noktaya getireceğiz. Biraz da arkadaşlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de arkadan gelirse o gazla biz daha iyiye gideriz sayın Bakanım." dedi.

"SİZİN ÖNDERLİĞİNİZDE BURSA'DA ÖNEMLİ BAŞARI SAĞLANDI" İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ardından konuşan Hakan Çavuşoğlu, "Bugün bir kaç saat sonra inşallah yeni bir yıla girmiş olacağız. Bu vesileyle sizlerin şahsınızda Bursa'mızdaki tüm emniyet mensuplarımıza her kademesinde gerek meslek memuru olarak, gerekse sivil olarak çalışan kim varsa hepsine hayırlı seneler niyaz ediyorum. Mevlam sizleri korusun. Gerçekten Bursa'mızda sizlerin varlığız ve önderliğinizde Bursa'da önemli bir başarı sağlandı. Hem asayiş bakımından, hem uyuşturucu ve narkotik bakımından hem de terörle mücadele bakımından çok yoğun bir çalışma yılı geçirdiniz ama başarılarla geçti. İnşallah önümüzdeki sene daha huzurlu, mutlu ve güvenli sizinde biraz evvel bahsettiğiniz gibi 14'üncü sırada değil de daha da yukarılara tırmanacak bir Bursa şehri temenni ediyoruz. Bu vesileyle özellikle Bursa'mızın güvenli bir şehir halini almasında göstermiş olduğunuz çabalarınıza sizlerin mahiyetinde çalışan tüm emniyet güçlerimize tekrardan Bursa halkı adına şahsımız adına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak Hakan Çavuşoğlu'nu karşılaması

-Hakan Çavuşoğlu polislerle selamlaşması

-Osman Ak konuşması

-Hakan Çavuşoğlu konuşması

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) ======================== Şanlıurfa'da 500 polis ile huzur operasyonu ŞANLIURFA'da 500 polisin katılımıyla kent merkezinde eğlence yerleri ile trafikte seyreden araçlarda uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 24 şişe kaçak içki ele geçirirken, şüpheli durumlara karşı vatandaşlar uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı akşamında 500 polis, kent genelinde şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurarak aradı, kimlik kontrolü yaptı. Kalabalığın yoğun olduğu bölgeler ile otobüs durakları ve kafelerde arama yapan polis, çevredekileri de şüpheli durumlara karşı uyardı. Polis ekipleri uygulama noktasında durdurulan otomobilde 24 şişe kaçak içki ele geçirildi. 817 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, çok sayıda işyeri denetlendi, eksiklerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu uygulama noktalarını gezerek polislerin yeni yılını kutladı. Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 14 noktada zırhlı araçlarla önlem alan polisin uygulaması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin toplanması

- Eğlence mekanlarına uygulama yapan polis

- Şüpheli vatandaşların kimlikleri sorgulayan polis

- Polis ekiplerinin üst araması yapması

- Vali Abdullah Erin ve Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ================================= ERCİYES'TE KAYAKSEVERLER YENİ YILA KAYAK YAPARAK GİRDİ KAYSERİ'de bulunan kış turizm merkezi Erciyes'te kayakseverler yeni yıla kayak yaparak girdi. Erciyes'in zirvesiden meşalelerle inen kayakseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Erciyes’te yeni yılı karşılamayı tercih eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak yeni yılı karşıladı. Soğuk havada variller içine yakılan ateşle ısınan kayakseverler DJ eşliğinde çalan müzikle eğlendi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kayak merkeziyle ilgili olarak, "Yılbaşı geceleri dağlar için önemli zaman dilimidir. Özellikle Avrupalılar yılbaşını dağda kutlamak için çok ekstra efor sarf ederler. Erciyes'te de yılbaşı programından dolayı otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz var. Sadece direkt uçuş ile gelen 700 misafirimiz yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Rusya'dan uçuşların dışında Almanya, Malezya, Estonya, Finlandiya, Lübnan'dan gelen misafirlerimiz yılbaşına girecekler. Biz de kayak merkezi olarak şu anda gece kayağı yaptırıyoruz. Varillerin etrafından yanan ateşle keyifli zamanlar geçiriyor. 2019 yılı inşallah en güzel, değerli, mutlu ve refah dolu yıl olarak tarihe geçer" dedi.