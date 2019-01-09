DHA YURT BÜLTENİ-22

Olay, akşam saatlerinde Aşağıgöklü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Karadağ ailesinin yakınları ziyaret için geldiği evin kapısını çaldı. Işıkların açık olduğunu gören yakınları kapıyı açan olmayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla girdiği evde anne Hacer Karadağ ile oğulları Şerif (16) ve Halil Karadağ'ı (13) yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri anne Hacer Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler sobadan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen çocukları Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan çocukların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hacer Karadağ'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay akşam saatlerinde Abdurrahman Dede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1 aylık Hüseyin Bayaltun'u emziren Fadime Bayaltun, bebeğinin nefessiz kalarak morarma olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri bebeği yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin bebek, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Bayaltun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Arkadan gelen otomobil ise motosiklete çarpmamak için fren yaptı. Ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi. Toplam 14 aracın karıştığı kazada biri hamile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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KARS'TA KÖYDE HAVALE GEÇİREN EMİRHAN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

KARS'ta, yolu kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Borluk köyünde havale geçiren 3 yaşındaki Emirhan Ersoy için İl Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Borluk köyünde oturan Ayşe-Serkan Ersoy çiftinin en küçük çocukları Emirhan rahatsızlandı. Bunun üzerine çift, yolların kardan kapalı olması nedeniyle jandarmadan yardım istedi. Jandarma, durumu sağlık ve özel idare ekiplerine bildirildi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Yolun açılmasıyla köye ulaşıldı ve Emirhan’a ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ardından da minik Emirhan, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yetiştirilen Emirhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Serkan Ersoy, "Oğlum bir anda rahatsızlandı. Ateşi çıktı, havale geçiriyor diye korkumuzdan durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Yollar da kapalı olduğu için ambulansa haber verdik. Yolu açtılar ambulans geldi. Devletimize teşekkür ediyorum" dedi.