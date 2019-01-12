DHA YURT BÜLTENİ -22

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde meydana geldi. Gece dışarı çıkan üniversite öğrencisi Serhat Berk B. ve kendisini şehir dışından ziyarete gelen arkadaşı Abdullah İ.'nin yolunu elinde av tüfeği bulunan yüzleri maskeli iki kişi çevirdi. Gençlerin cüzdanlarını ve cep telefonları isteyen gaspçılar, Abdullah İ.'nin cüzdanını aldıktan sonra Serhat Berk B.'ye yöneldi. Üniversiteli gencin karşı çıkması üzerine arbede yaşandı. Gaspçılar, Serhat Berk B.'yi bacağından yaralayıp, havaya da bir el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan üniversiteli genç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADANA'da, yüzleri maskeli iki kişi, cüzdanını aldıkları Abdullah İ.'nin ardından üniversiteli arkadaşı Serhat Berk B.'yi de gasp etmek istedi. Ancak gencin kendilerine direnmesi üzerine, av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladılar.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Deniz Akkış ve Tuncay Kurt, iddiaya göre cadde üzerinde kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kimliği belirsiz bir kişi, Akkış ve Kurt'a av tüfeğiyle ateş açtı. Vücutlarına isabet saçmalarla yaralanan iki kişi, yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ADANA'da iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanıldı ve Deniz Akkış ile Tuncay Kurt, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. Üniversiteli gencin arkadaşı Abdullah İ., ifade vermek için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, gece yarısı Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde sohbet eden Faruk Bayram, Hüseyin Kurtaran ve Abdurrahman Karaaslan'ın yanına otomobil ile bir kişi yanaştı. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kişi ile gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, gençlere tabanca ile ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Bayram, Kurtaran ve Karaaslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüpheliyi yakalayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kavga ettiği Faruk Bayram (26), Hüseyin Kurtaran (25) ve Abdurrahman Karaaslan'ı (24) tabancayla vurarak yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri, vatandaşların kokudan etkilenmemesi için maske dağıttı. Bölgeye gelen herkes maske takarak nefes almaya çalıştı. Diğer yandan köyde bulunan ve kendisini kötü hisseden kadınlar ile çocuklar, evlerini boşaltarak başka köylerdeki akrabalarına gitti. AFAD ekipleri, bölgede ölçümlerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Duraklar Köyü'nde, 1. OSB'ye yakın evlerin bulunduğu alandan geçen kanala atıkların bırakılması sonucu etrafa yayılan koku nedeniyle 2 çocuk etkilendi. Çocuklar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin oksijen takviyesinin ardından babaları tarafından başka bir köyde bulunan yakınlarına götürüldü.

Bir köy sakini, "Biz 4 gündür bu atıklarla sorun yaşıyoruz. Organize sanayiden yağmur suyuyla gelen atıklardan zehirlenme oluyor" diye konuştu.

2 çocuğunun kokudan etkilendiğini söyleyen Erhan Kurnaz, "Evimize gelmek için mahalleye girdik, ağır bir koku duyduk. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştık. Eve gelip kapımı açtığımda içeride aynı koku vardı. Kanala baktık, kanaldan siyah su akıyordu. Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdim. Benim 2 çocuğum etkilendi. Sağlık kontrolünün ardından başka bir köye kardeşimin evine bıraktım. Bende etkilenmiş durumdayım. Midem bulanıyor" dedi.

Duraklar Köyü Muhtarı Nail Soydaş ise şöyle konuştu:

"Bu kanal DSİ'nin drenaj, yani arazileri kurutma kanalı. Sanayi ne hikmetse pis sularını buraya akıtıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gazdan etkilenen yaşlı kadın ile röp

- Köy sakinleri ile röp

- Köy muhtarı ile röp

- AFAD ekiplerinin maskelerle inceleme yaparken görüntüsü

- 112 acil sağlık ekiplerinin maske dağıtıp takarken görüntüsü

- Jandarma ve AFAD ekiplerinin bilgi alışverişi görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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