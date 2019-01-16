DHA YURT BÜLTENİ- 22

ULUDAĞ'DA TELESİYEJ ARIZASI, ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI (1) TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da telesiyej arızası nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Eksi 14 derecede 1 saati aşkın süredir mahsur kalan tatilcilerin kurtarılması için ekipler Uludağ Ikinci Oteller Bolgesinde Faaliyet Gosteren bin 800 metre uzunlugundaki telesiyejde saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. Telesiyejin durması üzerine içerisinde bulunan birçok kişi metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bolgeye Jandarma Arama ve Kurtarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Hava sıcaklığının eksi 15 derecede olduğu bölgede sis ve fırtınanın hakim olduğu ifade edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: BURSA, (DHA) ================== KANYONDA KAYBOLAN TÜRKMEN GENCİN CESEDİ BULUNDU SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev (21) kayboldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Türkmen gencin cesedi, arama ve kurtarma çalışması yürüten jandarma ile AFAD ekipleri tarafından kanyonda dik bir yamaçta bulundu.

İddiaya göre, Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, önceki gün kamp yapmak için Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na gitti. Kanyonda çadır kurarak kamp yapan üniversitesi öğrencisi Hojayev, burada tekne turuna katıldı. Vatandaşlar önceki çadırını ve çantasını buldukları gence ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar bugün de devam etti. AFAD ekipleri tarafından bugünkü arama ve kurtarma çalışması 4 iz takip köpeğiyle birlikte yapıldı. Ekiplerin arazinin, dik ve kayalık bir bölge olması nedeniyle çalışmaları zorlu şartlarda yürüttü. Kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in cansız bedeni bulundu. Türkmen gencin cesedi, jandarma ile AFAD ekipleri tarafından kanyonda dik bir yamaçta bulundu. Ancak zorlu arazi şartları nedeniyle ekipler, cesedi bulunduğu yerden indiremedi. Gencin cenazesinin bulunduğu yerden alınması için yarın yeniden bir çalışma yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kanyondan detay Haber-Kamera: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) ================ DOĞALGAZ KAÇAĞINDAN ZEHİRLENEN DEDE-TORUN, TEDAVİYE ALINDI DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kaldıkları evde doğalgaz kaçağından zehirlenen Ali Kökçıkaran (87) ile torunu Arda Kökçıkaran (12), hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, evde gaz kaçağına karşı havalandırma için hayati öneme sahip olan pencere menfezinin olmadığı belirlendi. Olay, saat 16.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1751 Sokak'ta bulunan Nergis Sitesi'ndeki bir bloğun zemin katındaki Ali Kökçıkaran'a ait evde meydana geldi. Kökçıkaran ve torunu Arda Kökçıkaran, iddiaya göre doğalgaz kaçağı nedeniyle gazdan zehirlendi. Babasının evine giden Erdoğan Kökçıkaran, zile basmasına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine kendi anahtarıyla içeri girince, babası ve oğlunu baygın halde buldu. Erdoğan Kökçıkaran durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Dede- torun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Dede Kökçıkaran'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastanedeki muayene sonucunda da zehirlenmelerin gazdan meydana geldiğinin belirlenmesi üzerine eve polis ve doğalgaz dağıtımını yapan şirketin görevlileri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken doğalgaz şirketi ise evde gaz kaçağı olup olmadığını inceledi. Ekiplerin ilk incelemesine göre doğalgaz kaçağına karşı havalandırmayı sağlayan penceredeki menfezin olmadığı tespit edildi. Ekipler, evin penceresi kesip, menfez açarak eve havalandırma sağlandı. Ayrıca doğalgaz tesisatında da kaçak tespit edildi. Ardından evdeki doğalgazı kesilip, mühürledi.