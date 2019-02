DHA YURT BÜLTENİ-22

Daha sonra toplantını yapılacağı salona gelen Bakan Selçuk'u Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel karşıladı. Burada konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl’ün şehir dışından farklı bakış açısı olan kişiler ve kurumlardan destek alması gerektiğini belirterek, “Bu güzel birlikteliğimizi İnegöl için hayallerimizi hedeflerinizi bir araya getirip buluşturmanız mutluluk verici. Bir söz vardır hiçbir yağmur tanesi kendisini selden sorumlu tutmaz ama her yağmur tanesi selden sorumludur hepimiz İnegöl’den sorumluyuz. İnegöl ile alakalı çok güzel başarılar duyuyoruz. Fakat çeşitli kalkınma projeleri var. ABD’de eyaletler düzeyinde kalkınma programları var. Bu programların başarısı dışarıdan farklı bir gözün desteği ile oluyor. İnegöl’ün çok dışından bakış açıları olan kişileri kurumları burası için kalkınma projesinde değerlendirmenizde fayda var.ö dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Doluluk oranının özellikle hafta sonları yüzde 100'e ulaştığı Palandöken'in en büyük özelliklerinden birisi ise tüm pistlerin ışıklandırılmış olması. Türkiye'de en uzun kayak sezonunun yaşandığı Palandöken'e dikkat çekmek için Erzurum'un daire müdürleri ile birlikte gece kayağına çıkan Vali Okay Memiş, hedeflerinin 1 milyon turisti şehre çekmek olduğunu belirtti. Palandöken'de toplam pist uzunluğunun 45 kilometre olduğunu belirten Vali Memiş şunları söyledi:

ERZURUM'daki dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nın tanıtımını yapmak için Vali Okay Memiş, protokol ile birlikte gece kayağına çıktı. Vali Memiş, Avrupa'nın en uzun pistine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl 1 milyon turist hedeflediklerini söyledi.

Kayak malzemeleri ile birlikte acemi pistinde buluşan Erzurum protokolü, Vali Okay Memiş önderliğinde gece kayağı yaparak basın mensuplarına görüntü verdi. Yapılan açıklamaların ardından Vali Memiş ve daire müdürleri zirveye çıkarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayak yaptı.

"Ejder pistinde 15 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor. Bu yıl ki rakamlara göre, şehrimize gelen turist sayısında yüzde 150 oranında bir artış var. Bu yıl ziyaret eden turist sayısı 530 bini buldu. Valilik ve belediye olarak bizim hedefimiz bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. Palandöken önümüzdeki yıl 5 yıldızlı bir otele daha kavuşuyor. Jandarma, AFAD, Belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri şehrimize ve Palandöken'e gelen konuklara her türlü konfor için büyük çaba gösteriyor. Palandöken'in diğer bir özelliği ise ışıklandırılmış pistleri. Gündüz kayak yapmaya doymayan kayak severler gecede ışıklandırılmış 6 bin 200 metre uzunluğundaki pistte kayak yapabiliyor. Erzurum'u tercih eden herkese çok teşekkür ediyorum."

Datça sahilinde 2'si ölü, 3 deniz kaplumbağası bulundu

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, sahilde temizlik yapan kirlilik avcıları, çevreciler ve belediye işçileri çöplerin arasında 3 deniz kaplumbağası buldu. Yapılan incelemede 2'sinin öldüğü belirlenirken, ağır yaralanan yavru caretta caretta kurtarıldı.

Datça ilçesinde etkili olan kuvvetli lodosun ardından, dalgaların kıyıya taşıdığı atıklarla adeta çöplüğü andıran sahiller, kirlilik avcıları, çevreciler ve belediye işçileri tarafından temizlenirken, ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. Temizlik çalışması yapılırken, çöplerin arasında can çekişirken fark edilen yavru caretta caretta kurtarıldı, iki dişi carettanın ise ölüsü bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yapılan incelemede her iki ölü deniz kaplumbağasının da midesinden plastik atıklar çıktı.