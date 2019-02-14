DHA YURT BÜLTENİ-22

Başkan Kesimoğlu, konser arasında sanatçı Işın Karaca'ya eşi ile birlikte plaket verdikten sonra "Bir müjdem var" diyerek bağımsız adaylığını açıkladı. Kırklarelilerin iradesine ipotek konulmasına isyan ettiğini belirten Kesimoğlu, "Bu özel günde eşim de yanımda size bir itirafta bulunmak istiyorum. Benim 3 sevgilim var; birincisi eşim, oğlum ve 91 yaşındaki annem olmak üzere ailem, ikincisi Kırklareli halkı, üçüncüsü Mustafa Kemal Atatürk. Bugün bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum. Beni partimin kurumsal kimliği ile hiç işim yok, asla da olmaz. Sizin iradenize ipotek konmasına isyanım. Size güveniyorum. Bugün ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayıyım. Kendimi sizlere emanet ediyorum" diye konuştu.

Kırklareli'de, yerel seçim için CHP'den yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmeyen ve partisinden istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız adaylığını akşam saatlerinde kentte düzenlenen Sevgililer Günü konseri sırasında açıkladı. Işın Karaca'nın konseri sırasında sahneye çıkan Kesimoğlu, bağımsız adaylığını alandaki vatandaşlarla paylaştı.

KESİMOĞLU, HALK KONSERİNDE BAĞIMSIZ ADAYLIĞINI AÇIKLADI CHP'den istifa eden Kesimoğlu: İnce'nin yanındayım, diye aday gösterilmedim (2)

Hakverdi Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde, öğleden sonra ısınmak için kullanılan elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede bütün evi saran alevleri görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 çocuk sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 15 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Yol ulaşıma kapanırken, olay yerine UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahalede bulundu.

ADANA'da, odun sobasından çevreye yayılan kıvılcımların yol açtığı yangında 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1517 Sokak'taki iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, alt katta yakılan odun sobasından çıkan kıvılcımlar, üst katta bezle kapatılan baca girişini tutuşturdu. Alev alan bezin, koltuğun üzerine düşmesiyle diğer eşyalar da alev alınca yangın büyüdü, evdekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar alevlere müdahale etmek isteyen Feyyaz, Vahide ve Huriye Dalambaz, dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 3 kişi için de ambulans istendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 kişi, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devem eden 3 kişinin, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİTLİS ve Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği açıklandı. Bitlis ve Tatvan ilçesi'nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bitlis Valiliği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Bitlis kent merkezi ile merkeza bağlı köylerde ve Tatvan ilçesinde okuların yarın için tatil edildiğini bildirdi. Kar yağışının sürdüğü Bitlis yerdeki kar kalınlığı son yağışla ile birlikte 1.5 metreyi aşarken, Meteoroloji yetkilelri kar yağışın yarında etkili olcağını söyledi.

Bitlis ve Tatvan'da okullar yarın için tatil edildi

DÜZCE'de 2 üniversite öğrencisi arkadaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşlarına sürpriz yapmak için hazırladıkları masada mum yakarken, masa örtüsünü tutuşturdu. İki arkadaş, masayı saran alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. B.K. ve E.Ç., iddiaya göre Sevgililer Günü nedeniyle eve davet edecekleri kız arkadaşları için sürpriz yapmak isteyerek, hazırladıkları masanın üzerinde mum yaktı. Mumlar düşerek masa örtüsünü tutuşturdu. Panikleyen iki arkadaş itfaiyeye haber verirken, yanan masa örtüsünü söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının söndürüldüğünü görürken, dumandan etkilenen 2 arkadaşa ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilerek ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye araçlarının ve ambulansın görüntüsü

Ambulans içinde dumandan etkilenen gençlerin görüntüsü

Binanın görüntüsü

Görgü tanıkları ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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