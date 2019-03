DHA YURT BÜLTENİ-22

TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüs çarpıştı: 5 polis yaralı ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna eşlik eden özel harekat polislerini taşıyan minibüs, dönüş yolunda TIR'la çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana geldi. Artvin mitingi sonrası karayolu ile Arhavi ilçesine geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda görevli özel harekat polislerini taşıyan 08 DH 542 plakalı minibüs, dönüş yolunda karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 06 HD 0117 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden detaylar

Kaza yapan araç

ÇINAR'DA SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI

ÇINAR'DA SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde partisince düzenlenen mitingin ardından Çınar ilçesine geçti. Burada AK Parti Çınar Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz'ın seçim bürosu açılışına katılan Bakan Soylu, otobüs üzerinden halka seslendi.

'BAHAR DA ONLARI DA TEMİZLEYECEĞİZ'

Partisinin belediye başkan adaylarına destek isteyen Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Ne zaman başımızı kaldırsak, yukarıdan aşağıya başımıza vurdular. Terör örgütünün kucağına itmek istediler. Terör örgütüyle beraber yoksulluğa mahkum etmeye çalıştılar. 13- 14 yaşındaki kızlarımızı o Murat Karayılan dediğimiz hayvana, o Cemil Bayık denilen hayvanın masalarına meze olarak sunmak istediler. Biz hepimiz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Yaktılar, her tarafı yıktılar. Camilere acıdılar mı, spor salonlarına, kiliselere dahi okullara acıdılar mı? Bunların inancı, düşüncesi, imanı, kutsalı, değerleri yok. Bunlara yüz vermeyin. Bunlar bizi kökümüzden, ailemizden ayırmaya çalışıyorlar. Bunlar vasıfsızdır. Zaten CHP ile de ikiz kardeş oldular. Kılıçdaroğlu'nun nasıl ayak bastığı yerde ot bitmezse, bunların da ayağının bastığı yerden hayır gelmez. Siz kendi işinize, gücünüze bakın. Biz bunlara bakarız. 15 bin terörist vardı, 700 kaldı. Bahar da onları da temizleyeceğiz. Kimsenin size musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz. Onlardan geçmiş nesillerimizin kaybının hesabını sorun onlardan. Terör örgütü robot gibidir, ne vekili vardır, ne de belediye başkanı. Oradan talimat verirler, oradan yönetirler. Çınarlılar, bu seçimde, bu PKK'yı yakanızdan silin atın, silin atın, silin atın."

Görüntü Dökümü

Çınar ilçesinde protokolün beklemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçeye girişi ve vatandaşları selamlaması

Bakan Soylu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) ========== Çavuşoğlu: Kandil’deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (4)

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İNEGÖL'DE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir takım temaslarda bulunmak için geldiği Bursa’da ilk olarak İnegöl ilçesinde mobilya AVM'si olan Mobiliyum’u inceledi. Ardından iş insanlarıyla yemekli toplantıda buluşan Çavuşoğlu’na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa Valisi Yakup Canbolat eşlik etti. Toplantıda ilk olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala’da konuşmasında Bursa’nın Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

'OVAKÖY SINIR KAPISINI AÇIYORUZ' Toplantıda konuşan Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın her yerinde yeni iş fırsatları yaratmak için çalıştıklarını belirterek "Her yerde işadamlarımızın ticaret yapmaları için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip etmemiz lazım. Ona göre dış politika belirleyeceğiz. Ekonomi nereye doğru gidiyor? Dünyanın ekonomik gücü nereden nereye gidiyor? Bunu gözlemlemek lazım. Dünyanın ekonomik gücü yüzde 140 KM batıdan doğuya doğru hızla gidiyorsa bunları değerlendirmek lazım. Tercihli ticaret anlaşmaları, vizelerini kaldırılması, dünyanın her yerine ulaşılabilir olmak. Ülkelerle ikili ilişkileri her alanda geliştirmek. Bu kadar ticaret yapıyoruz. O ülkelerle hukuki altyapılarımızı güçlendirmemiz lazım ki, sıkıntılar olmasın. Sosyal güvenlik anlaşmaları gibi. Bazı ülkeler de çifte vergilendirme örneği Irak’da, sınır giriş ve çıkışlarında vergiler. O zaman dezavantajlı duruma düşüyoruz. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Hatta yeni bir kapı açıyoruz. Ovaköy kapısını açıyoruz, doğrudan Bağdat a ürünlerimiz gitsin diye. 2053, 2071 hedeflerimiz var, farklı ülkelerin de planları var. Etrafımızdaki krizi çözmeliyiz ki, yatırımcı ve küresel sermayenin gelmesi de kolay olurö dedi.

‘SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASINDA AKTİF ROL ALACAĞIZ’ Çavuşoğlu, Suriye’deki sorunun çözülmesinin ardından mobilya sektöründe çok önemli fırsatların çıkacağını vurgulayarak, "Tüm gayemiz Suriye’deki terörün temizlenmesi amacımız. Suriye’nin de sınır bütünlüğünü koruyarak barışı getirmeye çalışıyoruz ki, yeniden inşasında aktif rol alacağız. Dağlardaki PKK'lıları temizliyoruz. Irak’ın yeniden inşası gündemde. Irak’ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Kuveyt konferansında 5 milyar dolar taahhütte bulunduk. Peyder pey aktarılacak paradır. Firmalarımız Irak’da bir yatırım yaptığında, şirketlerimizin kullanacağı bir kredidir. Irak’ın inşasında çok önemli rol üstleneceğiz. 10 milyor dolarlık bir ticaret var aramızda. İnşallah 100 milyar dolara ulaşabileceğimiz bir bölgedir. Irak kalkınırsa bizde kalkınırız. Libya içinde geçerli bu. Petrol, gaz satışları başladıktan sonra Libya’nın bütçesi artı vermeye başladı. Tahkimi kazanan firmalarımız da var. Birlikte çalışıyoruz" diye konuştu. 'GELECEKTEKİ EN ÖNEMLİ SEKTÖR SAĞLIK TURİZMİ'

Çavuşoğlu, ekonomiye odaklandıklarını söyleyerek, "İşimiz gücümüz ekonomi. Büyük elçilerime talimatlar veriyorum; çalışıyorlar. Sağlık, spor ve alternatif turizmle ilgili dünyanın neresinden hasta getiririz bunu araştırıyoruz. Gelecekteki en önemli sektörümüzü sağlık turizmi olacak. 50 milyon turist, 50 milyar dolar. Daha iyisini yapabiliriz. 45 milyon turiste yaklaştık. 2023'te 60 milyonu geçeceğiz. Sağlık turizminde, hastanelerimizle, tüm imkanlarla 2017'de 7.5 milyar dolar kazandık, 2023'te sadece sağlıktan 50 milyar dolar kazanacağız. Yeter ki buna iyi hazırlıklı olalım" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çavuşoğlu konuşma

ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok’un, Balkonuk Center’da düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı. CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin, Ensar Aytekin, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok’un yanı sıra CHP ve İYİ Parti’den oluşan 20 ilçenin belediye başkan adaylarının da katıldığı aday tanıtım töreninde, her iki parti üyeleri salonu doldurdu. Meral Akşener’in salona gelmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla aday tanıtım toplantısı başladı. Açılış konuşmasını İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, 20 ilçenin başkan adayına seslenerek, “Tamamını isterim, eksik kabul etmiyorumö dedi. AKŞENER: MART’IN SONU BAHAR HEP BERABER İYİ OLACAĞIZ “Bugün burada Türkiye’de yalana, talana, hırsızlığa, israfa, kayırmaya 'hayır' diyen bir irade var. Kuvay-i Milliye iradesi var. Mart’ın sonu bahar ve hep beraber iyi olacağız" diyerek konuşmasını sürdüren Akşener, şunları söyledi: "Bu birlikteliği ortadan kaldırmak için her türlü hakaret, her türlü iftira, her türlü fitne ile karşı karşıya kalacaksınız, kalıyorsunuz. Asla cevap vermeyeceksiniz. Şimdi yerel seçime giderken birden bire bir beka meselesiyle karşı karşıya kaldık. Gerçekten Türkiye’nin yerel seçimlerle bir beka sorunu var mıdır sorusunu birisi bana izah edecek. Sonuç itibariyle sizden ricam şudur arkadaşlar, sadece projelerinizi yarıştıracaksınız. Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elini tutmadığınız kimse sizin değildir. Ben bugün Balıkesir’de esnaf eli sıktım. Esnaf kan alıyor, kan ağlıyor.ö

AKŞENER: 81 İLDE TANZİM İSTERİZ, PATATES SOĞAN YETMEZ AKARYAKIT İSTERİZ Çiftçilerin istihdamdaki yerinin azaldığını söyleyen Akşener, “Şimdi birinciymişiz Avrupa’da, hayvan ithalatında. Yahu Angus geldi ne hale döndük. Sırbistan’dan hayvan ithal ediyorsunuz siz. Muş’a gittim, Muş’ta angus eti satılıyor. Erzurum’a gittim, Erzurum’da ithal et satılıyor. Bunlar Anadolu’nun hayvan yetiştirmede en önemli şehirleri. Yem pahalı, ilaç pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı her şey pahalı. Ama tanzim satışlarımız var. Allahın sopası yok. Şimdi diyeceksiniz ki; 'Ey Erdoğan, kuyruklar kuyruklar tanzim satışlar.' Şimdi diyeceğiz ki hep beraber; '81 ilde tanzim isteriz. Patates, soğan yetmez, akaryakıt isteriz. Elektrik, gübre, ilaç isteriz.' Rahmetli Demirel’in bir sözü var, hani Müslüm baba gibi, 'dünyayı yakarsa garipler yakar dedi ya rahmetli. Aynı şekilde Demirel’in bir sözü var, 'tencere her iktidarı sallar' diyeö dedi. AKŞENER: O KULAK ÇEKİLECEK Seçmenin 31 Mart’ta iktidara uyarı vermesi gerektiğini söyleyen Akşener, “Şimdi demeye getirdiğim şu; o kulak çekilecek. Ne olacak İstanbul gidecek, Ankara gidecek, Bursa gidecek, Balıkesir gidecek, Antalya gidecek. O geceki balkon konuşması 'Ey aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım gereğini yapacağım' diyecek ve o andan itibaren aziz Türk Milletinin her bir ferdi velinimet olacak. Ama oylar giderse ceketimi assam seçilirim modelinde. Diyecek ki 'Herkes halinden memnun.' Geçenden 5 akçe, geçmeyenden 10 akçe. Dolayısıyla ertesi gün zam yağmuru olacak. Kulak çekilirse EYT işi hallolur. Kulak çekilirse 3600 ek gösterge olur. Kulak çekilir kızartılırsa emekliye zam, esnafa teşvik gelir" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Millet İttifakı'nın İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, Balıkesir ve ilçeleri için hazırladığı projelerini anlattı. Programın sonunda 20 ilçenin belediye başkan adayı ve meclis üyeleri kürsüye davet edilerek, tanıtıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondan genel görüntüler.

Akşener'in konuşması

Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok'un lansmanı

Adayların sahneye çağrılması.

BAKAN KASAPOĞLU ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Kula’da Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısına katıldı. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde Kula Kapalı Spor Salonu’na gelen Kasapoğlu, halkı selamlayarak salondaki yerini aldı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunun ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri kısa bir konser verdi. Daha sonra sırasıyla Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı MHP’li Hüseyin Tosun, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay konuşma yaptı.

KASAPOĞLU: TEKRAR TARİHE GÖMÜLECEKLER Hemşehrileriyle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, Kulalıların milli mücadele döneminde bu yana her zaman Türkiye'nin menfaati için milli bir duruş sergilediğini, aynı duruşu 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de göreceklerini, çünkü Kulalıların bunu en son 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ispat ettiğini söyledi. Önceki gün 28 Şubat'ın yıldönümü olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 1994'te belediye başkanlığı yolculuğunda maalesef okuduğu bir şiiri bahane ederek görev süresini tamamlanmasına müsaade etmediler. O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler" dedi. AKÇAY: ÜLKEMİZİN İSTİKRARI VE İSTİKBALİ İÇİN BİR ARAYA GELDİK MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da AK Parti ile partisinin kurduğu 'Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Ne AK Parti'nin ne de MHP'nin bu ittifaka ihtiyacı vardı. Ama ülkemizin istikrarı ve istikbali için bir araya geldik. Cumhur İttifakı bu seçimlerde başarılı olmak zorundadır, çünkü aksi takdirde terör örgütleri pusudadır. Ayrıca CHP, İYİ Parti ve HDP birlikte ittifak yapmaktadır. Bu da ülkemizin bekasına zarar verecek bir tutumdur." diye konuştu.