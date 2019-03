DHA YURT BÜLTENİ-22

"Ne yazık ki 2 gün evvel Yeni Zelanda'da ortaya aynı harçlı zihniyeti ortaya çıkmıştır. Yeni Zelanda'da neresi? Uçağa biniyorsunuz 24 saat. Yeni Zelanda'da iki camide katliam yaptılar, 50 tane kardeşimiz şehit oldu. Bu katliamı yapan cani, sapık, sadece 1 kişi değil onun arkasında bir haçlı anlayışı var, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ile beslenen bir faşist anlayış var. Dünyanın her yerinde horluyor. Adamlar dünyanın en sakin ülkelerinden birinden mesaj veriyor. Dünyanın bir ucunda gitsen, gidemezsin. Bütün çatışma bölgelerinden uzak, halkının huzur içerisinde yaşadığı bir yer. Diyor ki 'nerede olursanız olun, biz siz Müslümanları yok ederiz' Hatta bu saldırıda yazdığı 20 küsur sayfalık manifesto da ne diyor; 'Türkler boğazın doğu yakasında oturabilir, yani Asya’da. Ama batı yakasına geçmeye kalkarlarsa onların hayatını dar eder, onları öldürürüz' diyor. Ayrıca devam ediyor, 'Bir gün geleceğiz, İstanbul’daki İslam abidelerini yıkacağız, o İslam abidelerini yıktığımız gibi Ayasofya'nın minarelerini yıkarak, Ayasofya'yı kilise yapacağız' diyor. Olur mu böyle bir şey, mümkün mü? Ama zihniyetin ortaya konulması bakımından tüyler ürperticidir. İnsanlık dışıdır. Önce şunu bilin, İstanbul dedemiz Fatih Sultan Muhammed’in fetih hakkıdır ve kıyamette Müslüman Türk’ün elinde olacaktır. Biz boğazın boğusunda dün vardık, bugün varız, yarında var olmaya devam edeceğiz. Haçlılar da var olmaya devam edecekler, biz haçlılara karşı iman dolu göğsümüzle bütün gücümüzle durmayı da bilen bir milletiz. Allah oradaki şehitlerimize rahmet eylesin."

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Öte yandan, kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, müşterilerde iş yeri sahibine yardım ettikten sonra oyun oynamayı sürdürdü.

'İLK DEFA OYNAMAK İÇİN GELDİM, KONSANTRASYONUM BOZULDU'

Kaza anında işyerinde şans oyunu oynadıklarını belirten bir kişi, "Ben ilk defa 6'lı ganyan oynamak için geldim. İçimden bir ses ganyan oynamam gerektiğini söyledi. Tam kuponu dolduruyordum ki doğa üstü bir şey olsa gerek, tüm konsantrasyonum bozuldu. Deprem etkisi yaratan bir şey oldu. Araç bayii’ye girdi. Şoka girdik. Yaşlı amca aracın altında kalmıştı. Biz de arabayı geri alarak amcayı çıkardık. Ambulansa haber verdik." dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------------

- Aracın dükkana dalmasından 3 farklı güvenlik kamerası

- Olay yerinden detay

- Vatandaşların bayide şans oyunu oynması

- Bayide olan vatandaşlar ile röportaj

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN- Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

===========================