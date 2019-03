DHA YURT BÜLTENİ -22

Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında ilçe merkezinde bulunan kırtasiyede yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte iş yerinde bulunan 2 çalışanın dışarıya doğru çıktığı görüldü. BAŞKAN KIZILDAŞ'TAN, HASARLI EVLERE ZİYARET Depremin ardından Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da köyleri ziyaret ederek, hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Depremde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Kızıldaş, "Gezdiğimiz yerlerde evlerde büyük oranda hasar oluşmuş. Riskli olan evlerde vatandaşlarımızın oturmamalarını istedik. Çadırlar kurulacak buralara risk geçene kadar. Yıkılan binamız yok ama ciddi çatlaklar ve oturulamayacak kadar riskli evler var. Tüm Arguvan'a ve Malatyalılara geçmiş olsun" dedi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 22 Mart Cuma günü Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, elektrikli bot motoru, terör örgütü propagandası bulunan duvar saati ve can yeleği ele geçirildi. Ayrıca, Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyü kırsalında terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu.

100 yıl önce verilen mücadele ile bugün Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de verilen mücadele arasında hiçbir farkın olmadığını kaydeden Erdoğan, "104 sene önce Çanakkale'de niçin savaşmışsak, bugün de aynı gaye uğrunda canımızı, dişimize takıyoruz. Biz farklı düşünsek de birileri hâlâ tarihe bakıp öç, intikam almanın, İstanbul'u Konstantinopol'e çevirmenin hesabını yapıyor. Birileri hâlâ bu toprakları çok görüyor. Birileri hâlâ Türk ve Kürt'ün, Arap ve Çerkez'in, Sünni ve Alevi'nin arasına derin uçurumlar kazmaya çalışıyor. Birileri hâlâ on binlerce TIR silah vererek etrafımızı terör koridoruyla kuşatıp, bizi Anadolu'da sıkıştırmak istiyor. Birileri ekonomiyi kur fazlı esir alarak Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor. Birileri hâlâ göğü delen minarelerimize, Allahuekber nidalarıyla semayı süsleyen ezanımıza tahammül edemiyorlar. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için de ya Suriye'den ya Irak'tan ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan mesajlarını veriyorlar. Mesajlarını da piyonları aracılığıyla gönderiyorlar. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabiamızla veriyoruz" diye konuştu.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN- Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine dünyanın iftirasının atıldığını söyleyerek, "Huzur içinde yaşamalıyız. Birlikte yaşamalıyız. Her türlü iftirayı atarlar çünkü kaybetmeye başladılar. Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar" dedi.

'BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek devam ettiği konuşmasında, "Bay Kemal konuşacak. Bay Kemal işsizin derdini, esnafın derdini, alın teri dökenlerin derdini elbette dile getirecek. Laf aramızda bay Kemal olmak kolay değil. Bay Kemal olmak için bir çocuk yatağa aç girdi mi uyamamak lazım. O sanıyor ki bay kemal diyince ben vaziyeti kurtulacağım. Asla kurtulamayacaksın. Meydan meydan soracağım." dedi.

Her şeyin ithal edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de üretilebilecek ürünlerin ithal edildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Nasıl oluyor da bu cennet ülkede bereketli tarlaları varken, suyu varken niye yurt dışından geliyor. Mercimek geliyor, canlı hayvan geliyor, et geliyor nohutlar geliyor. Her şey dışarıdan. Her şeyi dışarıdan alırsan bu iş yürümez. Atatürk yorulmadan çalışmadan başkalarının ektiklerini tüketirseniz haysiyetinizi, bağımsızlığınızı kaybedersiniz diyor. Neden bunu söylüyor? Atatürk Osmanlı'nın nasıl battığının tanığı oldu. O bir Osmanlı paşası çünkü. Üretmediği için Osmanlı battı. Osmanlı'nın parasını basacak merkez bankası bile yoktu. 1930 yılında kuruldu Merkez Bankası. O zaman paramızı basacak bir bankamız oldu. Üretime önem verdi. Fabrikalar kurdu. Nasıl kurdu? Pamuk satarak kurdu, incir satarak, üzüm satarak kurdu. Yani ilk şeker uşakta nasıl kuruldu. Yumurta satılarak kuruldu. Şimdi ne yapıyoruz? Babalarımızın dedelerimizin incir satarak pamuk satarak kurdukları fabrikaları satıyoruz. Fabrika satarak canlı hayvan alıyoruz. Fabrika satarak soğan patates alıyoruz. Yani işler tersine döndü. Tersine gidişi düzeltmek sizin elinizde. Yani buna izin vermeyeceğiz. Yeter kardeşim diyeceğiz. Üretmek kazanmak demektir. Üretmek alın teri dökmek demektir, işsizlikle mücadele demektir."