DHA YURT BÜLTENİ - 22

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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın (1) ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı.

Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın (1)

ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Plastik kasaların yanması nedeniyle itfaiye ekiplerinin söndürmekte güçlük çektiği yangında yaralanan olmadı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu mahallesi Karataş yolu üzerinde kurulu bulunan narenciye paketleme tesisin deposunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de plastik ve tahta kasaların bulunduğu tesisteki yangına müdahale etti. Yangın sırasında çalışan işçilerin dışarı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen özellikle plastik kasaların çalışmaları güçleştirdiği kaydedildi. Tesisin çatısının büyük bölümü kısmen çöktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yeri genel - detay
İtfaiyenin alevlere müdahalesi
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Havadan görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kayseri Havalimanı'nda polis, mesai arkadaşını yaralayıp intihara kalkıştı (3)
MESAİ ARKADAŞI TARAFINDAN VURULAN POLİS ŞEHİT OLDU

Kayseri Havalimanında İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında mesai arkadaşı polis memuru Eyüp B., tarafından tabanca ile vurulan ve vucuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Ali Ağkuş, Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber: KAYSERİ,(DHA)

Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, 26 yaşındaki Ajlan Emir, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen kuzeni tarafından, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Halil Rıfat Paşa semtindeki otobüs son duraklarında meydana geldi. Ajlan Emir, yol kenarına park ettiği 35 DV 213 plakalı otomobilinin sürücü koltuğunda oturduğu sırada, iddiaya göre, aralarında miras paylaşımı yüzünden husumet bulunan, halasının oğlu olan kuzeni yanına geldi. Kuzeninin, beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtığı Emir belinden ve kasıklarından vuruldu. Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ajlan Emir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatan polis, Ajlan Emir'in olaydan sonra koşarak kaçan kuzenini yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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- Olay yerinden görüntü
- Polisin çalışmasından görüntü
- Ajlan Emir'in fotoğrafı
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

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Otomobilin çarpan yaşlı adama yoldan geçen kadınlar destek oldu

ESKİŞEHİR’de yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Alçı’ya (86), Sadık Doğan’ın kullandığı otomobil çarptı. Alçı yere yığılırken, yoldan tesadüfen geçen 2 kadın, yaşlı adamın elinden tutup ambulans gelene kadar destek oldu.
Kaza, tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriye Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya

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