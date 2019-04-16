DHA YURT BÜLTENİ - 22

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet sürücüsünün yol kenarında yürürken çarptığı Sebahat Şentürk (63), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesinde meydana geldi. İnegöl merkezden İsaören Mahallesi istikametine giden Seyfettin Doğukan Günay (25) yönetimindeki 16 F 9302 plakalı kamyonet, evine gitmek üzere yol kenarında yüyüyen yaya Sebahat Şentürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarına savrulan Şentürk ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Şentürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da tartıştığı imam nikahlı eşi Ziynettin K. tarafından darp edilip eve kilitlenen Ayşegül Ç., polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Çiftin 5 yaşındaki kızını koruma altına alan polis, şüphelinin yakalanması uiçin çalışma başlattı. Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Güney Yıldızı Sitesi'nde meydana geldi. İmam nikahlı Ziynettin K. ve Ayşegül Ç. çifti, iddiaya göre akşam gittikleri yemekten eve döndüklerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşegül Ç.'yi başından darp eden Ziynettin K., daha sonra 5 yaşındaki kızlarını da yanına alıp, evden çıktı. Evin kapısını Ayşegül Ç.'nin üzerine kilitleyen Ziynettin K., çocuğunu sitenin güvenliğine bırakıp, uzaklaştı. Komşularının kavga seslerini duyup ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki eve gelen polisler, evin kapısının kadının üzerine kilitlendiğini ve kadının da başından yaralı olduğunu tespit edince, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi istendi. Evin demir kapısını levye ve demir kesme makası ile açan itfaiye ekipleri, yaralı kadına ulaştı. Başından yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ayşegül Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Çiftin 5 yaşındaki kızını koruma altına alan polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulans ve binanın dış görüntüsü

- İtfaiye erlerinin evin kapısına gelmesi

- İtfaiye erlerinin polisin de yardımıyla kapıyı açması

- Evin içindeki polis ve yaralı kadından görüntü

- Başından yaralı kadının yürüyerek ambulansa binmesi

- Ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

'Kolay kredi' teklifi ile dolandırıcılık iddiası: 37 gözaltı (2)

15 KİŞİ TUTUKLANDI

23 şüpheli ise ise bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 23 şüpheliden 15'i tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verilirken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Bir süredir Kocaeli başta olmak üzere 7 ilde sürdürülen operasyonlar kapsamında tutuklananların sayısı 22'ye yükseldi.

İLK SORUŞTURMADA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kişinin, kendisinin kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçları ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada önemli ipuçlarına ulaşıldı. Bu kapsamda bankalar ve kurumsal firmaların internet siteleri ve sosyal medya sayfalarının tasarımını taklit ederek, kredi notu düşük veya kredi çekemeyecek durumda bulunan zor durumdaki kişilerin para yatırmasını sağlayıp, kredi kartı bilgilerini çalarak dolandırdıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.