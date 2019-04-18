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DHA YURT BÜLTENİ - 22

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 02:29 | Son Güncelleme

Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı ŞANLIURFA’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikteki köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikteki köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen T.K.'nın kullandığı 06 GUY 75 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüsü T.K. ile yanındaki arkadaşını ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kazaya karışan otomobil
- Olay yerinde inceleme yapan ekipler
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6270 Sokak'ta inşaat sektöründe hizmet veren firmanın ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz A. ile Cüneyt Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Cüneyt Y. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Yılmaz A.'yı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Yılmaz A. kanlar içerisinde yere yığılerken, şüpheli Cüneyt Y. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Yılmaz A.'yı Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Yılmaz A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve bıçak darbesinin kalbine yakın bir bölgeye isabet ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN KARDEŞİ İLE İMAM NİKAHI YAPMIŞ
Bu arada olayla ilgili yapılan araştırmada, Yılmaz A.'nın Cüneyt Y.'nin kardeşi olan Sema Y. ile imam nikahlı olduğu ortaya çıktı. Polis, şüpheli Cüneyt Y.'nin yakalanması için çöalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden detay
-Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)
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