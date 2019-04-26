DHA YURT BÜLTENİ-22

Olay, sabah saatlerinde Oğlakkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanları otlatmak içinevden ayrılan Vural İbili, geri dönmedi. Durumu fark eden yakınları çevrede arama yaptı ancak İbili'nin izine rastlayamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi İbili'yi arama çalışmaları başlattı. Mahalle yakın gölette arama yapan ekipler, cep telefonu, yağmurluk ve değnek bulundu. Ekipler çalışmalarını bu bölgede genişlettti, gölette yapılan aramada Vural İbili'nin cansız bedenine ulaşıldı.

GAZİANTEP'te, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilden polise ateş açıldı. Yaşanan kovalamaca sonunda durdurulan otomobilde bulunan 3 kişiden 1'i bıçakla saldırdığı bir polisi yaraladı.3 şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan polis ise hastaneye götürüldü. Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 27 RU 829 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildekiler ekiplere ateş açıldı. Polislerin de açtığı ateş sonucu otomobilin lastikleri patladı. Bir süre gittikten sonra duran otomobilden inen 3 kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polislerin takibi sonucu şüphelilerden 1'i bu kez bıçakla saldırdı. Bir polis memurunu yaralayan şüpheli, daha sonra etkisiz hale getirildi. Takip sonucu kaçan diğer 2 şüpheli de yakalandı. 3 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı polis ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu çıktığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kongrenin ana sponsorlarından olan Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu, kongrenin ilk günündeki panel ve oturumların ardından öğrencileri tesislerinde ağırladı. 20 üniversiteden 250 öğrenci için akşam yemeğinden sonra özel dondurma şov düzenlendi. Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, çengele astığı 250 kiloluk tescilli Maraş Dondurması'nı satırla kesmeye başladı. Kervancıoğlu daha sonra kestiği dondurmayı davetlilere ikram etti. Kervancıoğlu'nun elinden satırı alan KSÜ Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sinan Dayısoylu çengelde asılı dondurmayı kesti.

Gösterinin sonunda öğrencilere dondurma ikram edildi. Öğrenciler, Maraş Dondurması'nı diğer dondurmalardan çok daha lezzetli olduğunu belirtirken, ilk defa böyle bir şovla karşılaştıklarını ve çok beğendiklerini söyledi.

Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahhramanmaraş'ın bir dondurma şehri olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş zaten dondurma ile ün saldığı için biz de Kahramanmaraş'ımıza gelen misafirlerimize dondurma şov gerçekleştirdik. Kahramanmaraş'ımız bu açıdan güzel bir tanıtmış olduk. Biz de Kahramanmaraş Alpedo-Kervan olarak zaten kendimizi turizm elçisi ilan etmiştik. Bundan sonra da aynı görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Her şey Kahramanmaraş için, her şey ülkemiz için" dedi.

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik de Kahramanmaraş'ın dondurmasının lezzetli olduğunu ancak yerinde yiyince çok daha değerli olduğunu söyledi. Menlik, "Maraş Dondurması'nı kesmeyi denedim ama beceremedim. Maraş Dondurması'ndan, Sami Beyin, Kervanhan'ın dondurmasından, Alpedo dondurmadan vazgeçmesinler. Biz, Sami Beyin peşini bırakmayacağı bundan sonra bunu en büyük şehirlerde, en ücra yerlerde bile görmek istiyoruz bu dondurmayı" diye konuştu.