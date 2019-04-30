DHA YURT BÜLTENİ - 22

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- (Canlı Yayın) - Cenaze aracından şehidin alınışı - Askerlar - Dua okunması - Protokol - Şehidin uçağa konulması - Uçağın Hareket etmesi - Genel ve detay görüntüler

Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca için Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Kilis’ten karayolu ile havalimanına getirildi. Şehit Koca’nın özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu. Törenin ardından şehit Koca’nın cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN235 tipi hafif nakliye uçağı ile memleketi Çankırı’ya götürülmek üzere yola çıktı.

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA)

TSK ve ÖSO unsurlarına PKK/PYD'li teröristlerden saldırı: 4'ü Türk askeri 7 yaralı

FIRAT Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de görevli Türk askerleri personeli ve ÖSO mensuplarının bulunduğu bölgeye havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 4 Türk askeri, yapılan müdahalenin ardından helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere gönderildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulasların gelişi

- Acilden görüntü

- Alınan tedbirler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

Kilis'teki askeri birlikler sınıra konuşlandı

KİLİS'te görevli zırhlı askeri birlikler, takviye amaçlı sınır bölgesine konuşlandı.

Kilis merkez ve ilçelerde görevli topçu bataryaları ile zırhlı araçlar ve askeri personel sınır hattına hareket etti. Ardından konvoydaki araç ve personel, sınır hattı boyunca konuşlandı.