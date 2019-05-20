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DHA YURT BÜLTENİ - 22

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 02:24 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü   KIRŞEHİR'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı.

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

KIRŞEHİR'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücü Aydın ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza saat 00.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Gürkan İlağ idaresindeki 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız (53) Gökoğuz da, kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayda ölen Emre Aydın'ın komşuları olan Burcu ve Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken, kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Cep telefonu görüntüsü)
-Yaralını sedyeye konması

Haber: Salih SÜNER / KIRŞEHİR,(DHA)

Körfez’de 3 araç çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, iki otomobil ile bir minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerde, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cihan Polat idaresindeki 41 FP 221 plakalı minibüs ile Ufuk Aslan idaresindeki 41 YA 243 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki araç çarpışmanın etkisiyle savrulurken, otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Arkadan gelen Yusuf Artan idaresindeki 41 TP 979 plakalı otomobil savrulan araçlara çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Alparslan Demir ve Fatih Allahverdi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yapan araçlardan görüntü
Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

Denizli'de şampiyon iki tamının taraftarları kavga etti, polis TOMA'yla müdahale etti

DENİZLİ'de Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Denizlispor'un da 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig'e çıkmasını kutlayan iki takımın taraftarı karşılaşınca arbede yaşandı. Birbirlerine şişe fırlatıp kavga eden guruplara, Çevik kuvvet TOMA'yla su sıkıp müdahale etti.
Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın Denizli'deki taraftarları meydanları doldurup ellerinde sarı kırmızı bayraklar kutlama yaptı. 1. Lig şampiyonu olan ve Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un Atatürk Stadı'nda yapılan kupa töreni sonrası yeşil siyahlı taraftarlar da meydana indi. Şampiyon olan Galatasaray ve Denizlispor'un taraftarları şehirde kutlama yaptı, araçlarıyla tur attı. Delikliçınar Meydanı'nda iki takımın taraftarları arasında başlayan gerginlik tartışmaya dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri iki takım taraftarının arasına girip duvar ördü. Ancak başka sokaklardan iki takımın taraftarları meydanda birbirlerine saldırdı, şişe ve meşale fırlattı. Çevik Kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, TOMA'yla taraftarların üzerine su sıkıldı. Polisin müdahalesinin ardından taraftar grupları dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Taraftarlardan detay görüntüler
-Polislerden görüntüler
Traftarların birbirlerine şişe atmasından
- TOMA'yla su sıkılmasından

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

Gaziantep'te dolunay güzelliği

GAZİANTEP’te, bu gece beliren 'dolunay’ görünümü ile herkesi görenleri büyüledi.
Yüzeyindeki krater ve çukurların detaylarının bile gözlenebildiği dolunay, güneşin batmasının ardından kentin doğusundan görülüp ilerleyen saatlerde daha da belirginleşerek gece güzel bir görüntü oluşturdu. İzleyenleri hayran bırakan dolunayı görenler, hatıra fotoğrafı çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Dolunay
- Manzara
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

ÇANAKKALE 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 3 haftalık asker Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Kaman'ın Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşan anne ve babasına askeri heyet tarafından verildi.
Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Oğuzhan Kaman, eğitim sonrasında rahatsızlanarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acemi birliğini tamamlanmasına 1 hafta kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Kaman'ın acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşan annesi Nazife ve babası Ahmet Kama'ya Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ersin Ağça tarafından verildi.
Oğullarının acı haberi sonrasında fenalaşan Nazife ve Ahmet Kama çifti, hazırda bekletilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müdahaleleri yapılan acılı çift, ambulansla tekrar evlerine getirildi. Oğluyla önceki gün görüştüğünü anlatan baba Ahmet Kama, kendisine aile mezarlığına gidip, otları temizlediğini anlattığını söyledi. Hayatını kaybeden Er Oğuzhan Kama'nın cenazesinin yarın yapılacak cenaze törenin ardından Kurtkulağı Mahallesi'ndeki mezarlığı defnedileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ceyhun ÖZER / CEYHAN(Adana),(DHA)
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