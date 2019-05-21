DHA YURT BÜLTENİ - 22

Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atakan Özbek (23), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.55'te Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Atakan Özbek'in kullandığı 01 ABZ 047 plakalı motosiklet, iddiaya göre başka bir caddeden bulvara geçiş yapan İbrahim U. yönetimindeki 01 F 1644 otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özbek'in öldüğü belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından kaza yerinde yapılan ön incelemenin ardından Özbek’in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Vatani görevini yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin, motorsikletle tur atmak için yola çıktığı öne sürülürken, kaza yerine gelen yakınları acı haberle üzüntüden sinir krizi geçirdi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerine ait güven kamerasına da anbean yansırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan otomobil ve motosikletten görüntü

- Kaza yerindeki polis ve vatandaşlardan görüntü

- Cenaze aracının gidişi

- Kaza anının güvenlik kareması görüntüsü Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER / CEYHAN(Adana),(DHA) Komşusunun kızını kaçıran kişinin evi kundaklandı ADANA'da komşusunun kızını kaçırdığı öne sürülen kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13260 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta karşılıklı evlerde oturan iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın ardından erkek tarafı evden ayrıldı. 3 katlı binanın ikinci katındaki ev, kimsenin bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü. İki aile arasında çıkması muhtemel kavgadan dolayı, olay yerine özel harekat ve terörle mücadele polisleri destek olarak gönderildi. Polisler, uzun namlulu silahlarla mahallede güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Kundaklanna evin dış görüntüsü

- Sokaktaki kalabalıktan görüntü

- Yerdeki cam kırıklarından görüntü

- Özel harekat polislerinin zırhlı aracı

- Uzun namlulu polislerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü NİĞDE'de tartıştığı eşi Nazım Şahin (60) tarafından tabancayla vurulan Fındık Şahin, hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazım Şahin (60) ile eşi Fındık Şahin (58) arasında evde oldukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Şahin, tabancayla eşine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fındık Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Nazım Şahin ise polis tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.