DHA YURT BÜLTENİ - 22

İftara giden aile kaza yaptı: 3 ölü 4 yaralı KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin bulunduğu otomobildeki ailenin yakınlarına iftara gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Şıhbarak Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Tektaş (27) yönetimindeki 38 FT 492 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Davut Şaştım (40) yönetimindeki 38 TR 082 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Tektaş'ın otomobili şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt (65) ve eşi Aynur Tektaş (60) ile Güllü Tektaş (62) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobildeki Fevzi ve Davut Tektaş (65) ise ağır yaralandı. 38 TR 082 plakalı otomobilde bulunan sürücü Davut Şaştım ile oğlu Muhammed Şaştım da yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Mevlüt, Aynur ve Güllü Tektaş ise, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada, Tektaş ailesinin İmamkullu Mahallesi'ndeki yakınlarına iftar açmak için yola çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden genel görüntü

- Yaralılara sağlık çalışanlarının müdahalesi

- Olay yeri detay görüntüler

- Diğer görüntüler Haber-Kamera: Murat GÜRBÜZLER / KAYSERİ,(DHA) Tarihi kalede kendini asarak intihar etti KAHRAMANMARAŞ kalesinde, Ahmet P. (23), kendini ağaca bağladığı ipe asarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'ndeki Maraş Kalesi'nde meydana geldi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan kalenin surlarının dibindeki ağaçta asılı kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kişinin Ahmet P. olduğunu ve intihar ettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet P.'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kale önündeki polisler

- Olay yerinde inceleme yapılması

Ahmet Parlakyiğit'in cesedinin taşınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Bakan Turhan: Seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "10 buçuk milyon seçmeni olan, 8 milyondan fazla insanın oy kullandığı bir seçimde rakamlar öyle kritik hale gelmiştir ki mantıksal olarak da, sayısal olarak da seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon’da, AK Parti Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen Gençlik Kolları Vefa Yemeği’ne katıldı. Programa Bakan Turhan'ın yanı sıra AK Parti Yalova Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri katıldı. Bakan Turhan, iftar yemeğinin ardından yenilenecek olan İstanbul seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. 'ASLINDA BU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALINMIŞTIR'

İstanbul’un Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Turhan, belediye başkanlığının AK Parti tarafından kazanıldığını fakat meydana gelen usulsüzlükler nedeni ile YSK tarafından yenilenmesine karar verildiğini söyledi. Bakan Turhan, "Önümüzde ülkemizin en büyük şehirlerinden olan İstanbul Büyükşehir seçimleri yenileniyor. İstanbul Türkiye’nin ekonomik başkentidir, kültürel başkentidir, dünyanın başkentidir İstanbul. Bütün dünya bu seçimi takip ediyor, biz ülkemizde siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı devam ettirmek için bu belediye başkanlığını almamız lazım. Aslında bu belediye başkanlığı alınmıştır. Bu şehrin 39 ilçesinin 25 ilçesini bizim iktidarımız almıştır. Fakat yapılan incelemeler sonucunda YSK’nın da verdiği kararla bu seçimde bir hata olduğu belgelerle ortaya konmuştur. 10 buçuk milyon seçmeni olan, 8 milyondan fazla insanın oy kullandığı bir seçimde rakamlar öyle kritik hale gelmiştir ki mantıksal olarak da, sayısal olarak da seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur" dedi.

'KARDEŞİMİZ DE OLSA ALDANMAYACAĞIZ'

İstanbul’da Trabzonlu nüfusunun etkili olduğunu söyleyen Bakan Turhan, CHP adayı Trabzonlu Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin bir taktik olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "Bunları yapanlar ve buna sebep olanlar da yargı karşısına çıkacaktır. Trabzonlular üzerinden bu oyun biliyorsunuz oynanıyor, Trabzonluların İstanbul’daki sayısı fazladır. Bu nedenle rakibimizi de bir Trabzonlu olarak karşımıza çıkardılar, bunlar bir taktik. Bu ülkede işbirlikçilerin hedeflerini, oyunlarını gerçekleştirmek isteyenlere hemşerimiz de olsa buna aldanmayacağız, kardeşimiz de olsa aldanmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemlidir, bizim partimizi iktidara getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptığımız hizmetlerdir" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Etkinlikten detaylar

- Bakan Turhan'ın konuşması

- Genel detaylar Haber Kamera: Uğur AYDIN / TRABZON,(DHA) Bursa'da 'Kadir Gecesi'nde camiler doldu Bursa'da Kadir Gecesi nedeniyle camiler ibadete gelenlerle dolup taştı. Ulu Cami, Emirsultan ve Yeşil Cami'ye gelen vatandaşlar geç saatlere kadar ibadet etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde, Bursa'da vatandaşlar camilere akın etti. İftar saatinin ardından vatandaşlar, başta Ulucami, Emirsultan, Yeşil ve Mihraplı Cami'leri olmak üzere ibadethaneleri doldurdu. Önce Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılan camilerde daha sonra teravih namazı kılındı ardından dualar edildi. Camilerin mahyaları ve ışıklandırmaları tüm kentte renkli görüntülere sahne oldu. Bu renkli görüntüler ve Kadir Gecesi coşkusu yaşanan camiler drone ile havadadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Camilerden, turbelerden görüntüler(drone)

-cami mahyalarından görüntüler

-Abdest alanlardan, kuran okunmasindan, namazdan görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA) Sivas ve Tokat'ta camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu SİVAS ve Tokat'ta Kadir Gecesi nedeniyle camilerde yoğunluk yaşandı. Camiye sığmayanlar avluları doldurdu.

İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi nedeniyle Sivas'ta vatandaşlar camilere akın etti. Sivas'taki Tarihi Ulu Cami'de Kadir Gecesi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar iftarın ardından teravih namazı için Ulu Cami'ye akın etti. Caminin içerisinde ve avlusunda yer kalmayınca, bazı vatandaşlar namazlarını çimlerin üzerinde, avlu ve kubbelerin arasına açtıkları kilimler ve kartonların üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar ise Kuran'ı Kerim eşliğinde dua etti. Ayrıca ibadet etmek için camiye gelenlere lokum ve su ikramı da yapıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Susam'ın gecenin önemiyle ilgili vaazını dinledi.

TOKAT'TA CAMİLER DOLDU

Tokat'ta da Kadir Gecesi nedeniyle camiler doldu. Kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi'ne vatandaşlar iftar sonrası Teravih Namazı için akın etti. Cami içerisine sığmayan vatandaşlar avluda namaz kıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Camilerden görüntüler

-Yaşanan yoğunluğun görüntüsü

-Avlu ve çimlerde namaz kılanlar

-Detaylar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Fatih YILMAZ / SİVAS-TOKAT,(DHA) Kadir Gecesi’nde Ankara’da camiler doldu taştı ANKARA’da, Kadir Gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti. Ankara’nın en büyük camilerinden Kocatepe Camii cemaatle dolup taşarken, vatandaşlar Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirmek isteyen Ankaralılar, Kocatepe Camii’ne akın etti. Saatler öncesinden camiye gelen vatandaşlar, caminin avlusunda kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Cami avlusunda toplanan çocuk, yaşlı ve genç binlerce Ankaralı cami imamının vaazını dinledi. Teravih namazını cami de eda eden cemaat, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.