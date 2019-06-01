DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kütahya'ya şehit ateşi düştü IĞDIR'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada sonucunda, Uzman Çavuş Ali Yılmaz (22) şehit düştü. Yılmaz'ın acı haberi Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Bomba imha uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Iğdır'ın Araklı ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Yılmaz'ın şehadet haberi bugün öğle saatlerinde şehidin Simav ilçesinde bağlı Mamak Mahallesi'ndeki baba ocağına bildirildi. Şehadet haberini duyan yakınları ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı astı. Yılmaz ailesinin iki evladından en büyüğü olan Ali Yılmaz'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Mamak camiinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. "BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ" Şehidin acı haberi ile büyük bir üzüntü yaşayan dedesi Ali Yılmaz(71), "Torunum Ali ile her gün telefonda görüşüyorduk, yarın bayram izin alıp Simav'a gelecekti. Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehidin evinden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Dedesi Ali Yılmaz'dan görüntü Haber - Kamera: Mehmet YENEN/SİMAV, (DHA) =========== Bursa-Ankara yolunda bayram yoğunluğu 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa-Ankara karayolu üzerinde yoğun trafik oluştu. Cuma gününden itibaren başlayan bayram tatilinde sürücüler araçlarıyla Bursa’dan Ankara’ya seyrederken uzun kuyruklar oluşturdular. İstanbul, Ankara illerini birbirine bağlayan Bursa-Ankara karayolu üzerinde bayram yoğunluğu başladı. İzmir, İstanbul ve Bursa’dan Ankara istikametine yolculuk yapan sürücüler, alternatif olarak kullandığı Bursa’nın İnegöl ilçesi karayolunda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldular. Trafik zaman zaman dururken, sürücüler hızlarını oldukça aşağılara çekmek zorunda kaldılar. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- genel görüntü

-Detaylar HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA) ============================ Tarla sulama tartışmasında komşusunu bacağından vurdu KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Murat Özarslan (28), tarla sulayan komşusu Hamza Sakar'ı (35) kendi tarlasına su geldiği gerekçesiyle tabanca ile bacağından vurarak, yaraladı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Nadır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Özarslan, Yarmaca Mevkii'ndeki mısır tarlasını sulayan komşusu Hamza Sakar'a, kendi tarlasına su geldiğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özarslan, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek, Sakar'ı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sakar'ı ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sakar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat Özarslan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Jandarma aracı Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ================= Çanakkale'de yıldırım düştü; 2 hektar alan yandı ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi Saraycık köyü mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu. Bayramiç ilçesine 12 kilometre uzaklıkta baraj yakınındaki Saraycık köyü ormanlık alanına yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki görevlinin görüp haber vermesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 6 arazöz ile Bayramiç Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracının yanı sıra bir de yangın helikopteri söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alevlerden görüntü.

Yangın helikopterinin su almasından görüntü.

Söndürme çalışmalarından görüntü. Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

================== TBMM Başkanı Şentop, Kapaklı Belediyesi’ni ziyaret etti TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Çetin’i ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 31 Mart yerel seçimlerinde Kapaklı Belediye Başkanlığı’na seçilen Ak Parti’li Mustafa Çetin’e tebrik ziyaretinde bulundu. Şentop’u belediye önünde Başkan Çetin, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Ercan Uçel, belediye meclis üyeleri, partililer ile vatandaşlar karşıladı. Şentop, daha sonra partililer ile birlikte belediye binasına geçerek basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Yarım saatlik toplantının ardından belediye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Şentop, “Seçimden sonra Ankara’daki yoğunluktan ötürü Kapaklı’yı ziyaret edememiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde Kapaklı Belediyesi’ni kazanan Mustafa Çetin ile uzun yıllardır siyasette beraber çalışıyoruz” dedi. Ramazanın son günlerini Tekirdağ’a ayırdığını belirten Şentop, “ Gerçekten önemli bir fırsat oldu. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile birlikte Kapaklı’nın sorunlarını konuştuk. Sorunlarla ilgili hızlı ve süratli bir çalışma yürütüyoruz. En kısa zamanda gerçekleştirme imkanı olacaktır. Şimdiden vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi. Gazetecinin, “ Kapaklı için müjde var mı ?"‘ sorusu üzerine Şentop, “Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir çok konuyu konuştuk. Müjde için vakit var. Vakti gelince de Başkanımız Mustafa Çetin sizlere açıklayacaktır” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şentop’un belediyeye gelişi

Şentop’un karşılanması

Şentop’un çıkışı

Şentop’un açıklaması

Detaylar Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- ================ Eşekten düşüp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde bindiği eşekle çalılık alandaki patika yolda ilerleyen 50 yaşındaki Halil Deste, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Düştüğü yerde mahsur kalan yaralı Deste, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çiftçilik yapan Halil Deste (50), üzerine bindiği eşekle patika yolda ilerlerken dengesini kaybetti. Eşekten düşen Deste, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan, kolunda ve bacağında kırık bulunan Deste, düştüğü alanda mahsur kaldı.

Kardeşinin düştüğünü gören Hüseyin Deste'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.