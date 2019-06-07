DHA YURT BÜLTENİ - 22

GAZİANTEP'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hakan Avcı (30) yönetimindeki 33 AVC 79 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Orhan Köse (45) yönetimindeki 35 V 5839 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ziya (32), Elif (21), Rasime (51) ve Enes Avcı (17) ile Dilber (34), Emine (8) ve Yusuf Ay (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Ambulans ve sağlık görevlileri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ramazan TUNCER - Kadir ÇELİK / NURDAĞI(Gaziantep),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SEYYAR KEBAPÇI TEZGAHINA ÇARPTI: 2 YARALI

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Bozkurt yönetimindeki 27 BD 894 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve tezgah önünde sıra bekleyen Latif Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kaza yapan otomobil

- Tezgah

- Polis çalışması

- Vatandaşların arabayı çavirmesi (Cep Tel Görüntüsü)

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA) KIRIKKALE'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU BAYRAM tatili sonrası evlerine dönen vatandaşlar, Kırıkkale’de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yollarda polis ekiplerinin havadan ve karadan denetimleri sürüyor.

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı. Balışeyh ilçesi ile Kırıkkale Üniversitesi arasında bulunan yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin, il genelinde havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor.