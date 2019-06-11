DHA YURT BÜLTENİ - 22

Suriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendi Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'nın Hileliye bölgesindeki havalimanı mevkiinde ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışıldı. Nusaybin ilçesinden görüntülenen yangının devam ettiği bildirildi. Görüntü Dökümü

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-Suriye'deki buğday tarlasında çıkan yangın

-Yanan buğday tarlasından yükselen alevler

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 414 MB Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA) =================== 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)

ŞENTÜRK, TOPRAĞA VERİLDİ Tekirdağ'da dün gece şizofren hastası İbrahim Yakut'un 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polisten kaçarken zorla evine girerek öldürdüğü İsmail Şentürk'ün cenazesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine götürüldü. Şentürk'ün cenazesi helallik alınması için Gazi Ömer Bey Camisi'ne getirildi. Şentürk'ün cenazesine Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Şentürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şentürk, buradan kılınan cenaze namazının ardından ilçeye 15 kilometre mesafedeki Kuyucu Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin gelişi

-Kılınan cenaze namazı

-Helallik alınması

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Cenaze aracına götürülmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) ==================== Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 19.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.

36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin, Akdeniz'e indiği ileri sürüldü. Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus devriye gemisinden genel ve detay görüntüler.