HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 22

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 02:26 | Son Güncelleme

4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti   BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Gençkadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş edek intihar etti.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Batman Bölge Devlet Hastanesi
Ambulansların hastaneye gelmesi
Cenazelerin morga konulması
Serdar Yılmaz'ın babası Bahri Yılmaz ile röp.
Hastane önündeki kalabalık
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat BATMAYİĞİZ / BATMAN,(DHA)

Eniştesi tarafından başından vuruldu

KARAMAN'da Celal A., akaryakıt istasyonunda tartıştığı kayınbiraderi Yasin Göktaş'ı tabancayla başından vurdu. Şüpheli kaçarken, yaralanan Göktaş ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22.10 sıralarında merkeze bağlı Kisecik Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Yasin Göktaş (33) ile kız kardeşinin eşi Celal A. köydeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Bu sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma başladı. İkili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Celal A. belinden çıkardığı tabancayla kayınbiraderine doğru ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun Yasin Göktaş'ın başını sıyırdı. Yasin Göktaş yaralanırken, eniştesi olay yerinden kaçtı.
Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasin Göktaş ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olaya karışan Celal A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Yaralının ambulans ile hastaneye getirilişi
- Hastaneden ve ambulanstan detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişi çarptı. Yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan trafik kazası ise saniye saniye İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına yansıdı.
Kaza, Göztepe semti Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. Balçova istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, Konak yönünden gelen başka bir otomobil dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kaldırıma ilerledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen 3 vatandaşa çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, yaşanan anlar ise İZUM kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayı sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadesine yer verdi.
Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını dile getiren Gökçe, görüntüleri İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini, resmi işlemlerin de süreceğini ifade etti.
Gökçe, kaza nedeniyle tramvay seferlerinin 38 dakika aksadığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
(İZUM KAMERASI)
-Kaza anı

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)
=================================

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
"Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız""Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız"
Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlamasıServisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 aylık hamile kadın araç içinde sıkıştı! Gece yarısı feci kaza

8 aylık hamile kadın araç içinde sıkıştı! Gece yarısı feci kaza

13 Haziran 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

22 buçuk milyon TL bir kişiye çıktı!

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, hayatını kaybetti

Bakanlıktan "Türkiye’nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama

MSB o haberleri yalanladı!

Sivas'ta feci kaza: 10 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.