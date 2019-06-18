DHA YURT BÜLTENİ-22

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Eski Çekerek yolu üzerinde meydana geldi. Yozgat’ın Çekerek ilçesinden İstanbul’a giden Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun girişinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Emrah Fahri E. ile 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sorgun ve Yozgat’taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otobüsten görüntü

- Yaralılardan görüntü

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA) Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye erlerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen ve 4 bin metrekarelik alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü. Çalışma sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, hazırda bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Söndürülen kısımlarda soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, küçük çaplı devam eden yangına 8 itfaiye aracı ve 2 tanker ile müdahale etmeye devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmasının sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye erlerinin çalışması

- Dumandan etkilenen itfaiye erinin ambulanstaki görüntüsü Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / TARSUS(Mersin),(DHA) DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde tarlasını süren Ahmet Gözüsarı (71), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kızyusuflu köyünde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı sürmek için evden çıkan ancak akşam dönmeyen Ahmet Gözüsarı'yı merak eden yakınları aramaya çıktı. Tarlaya giden yakınları yaklaşık 5 metre uzaklıkta traktörün devrildiğini fark etti. Yamaçtan aşağına inen köylüler, Gözüsarı'nın traktörün altında olduğu görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi Gözüsarı'nın öldüğünü belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Gözüsarı'nın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Vatandaşların görüntüsü

- Traktörün görüntüsü

- Vatandaşların traktör etrafındaki görüntüleri

- Cesetin ambulansa konulması ve 112 ekiplerinin görüntüleri

- Jandarma araçlarının görüntüleri

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye),(DHA) Kırıkkale-Yozgat karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı KIRIKKALE’nin Delice ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Kırıkkale-Yozgat karayolu, trafiğe kapandı.

Kırıkkale’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Delice ilçesinde sele neden oldu. Sel suları ve çamurun birikmesi sonucu Kırıkkale-Yozgat karayolu, çift yönlü araç geçişine kapandı. Yolda kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Delice Belediye Başkanvekili Coşkun Ünal, yolu açmak için tüm ekipleri görevlendirdiklerini belirterek, “Özel idare ekipleri, AFAD ekipleri çalışmalarımıza destek oluyor. En büyük sevincimiz, tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Delice Belediyesi olarak yol normal şekilde trafiğe açılana kadar kesintisiz çalışmalara devam edeceğizö ifadesini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolu açma çalışması Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) Burdur'da yağmur etkili oldu (2)

VALİLİKTEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI