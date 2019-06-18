DHA YURT BÜLTENİ - 22

Osmaniye'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı bazı yollar kapandı. Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, kent merkezinde yaşamı felç etti. Devlet Bahçeli Alt Geçidinde oluşan su birikintisi sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Arıza yapan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de vidanjörlerle suyun tahliyesi için çalışma başlattı. YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİR BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU Öte yandan Osmaniye'nin Toprakkale İlçesine bağlı Aslanpınarı Köyünde, besici Yakup Düzen'e ait ahırda bağlı bulunan büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI! Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay kıyı çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Görüntü Dökümü

--------

- Su birikintisi içinde yürüyen esnaflar

- Yollardaki su birikintileri içinde ilerleyen araçlar

- İtfaiye görevlileri çalışma yaparken

- İşyerlerindeki suları dışarı atmaya çalışan esnaflar

- Sular altında kalan araç masa ve sandalyeler

- İşyeri içerisinde mahsur kalan bir vatandaş

- İtfaiye araçları

- Devlet bahçeli Altgeçidi yazısı, yan yollarda ilerleyen araçlar

- Alt geçide yan yollardan dökülen yağmur suları

- Alt geçitteki itfaiye aracı, vatandaşlar altgeçide bakarken

BOYUT: 82.8 MB SÜRE: 02'39"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

======================

Edirne'de özel okula haciz geldi

Edirne'de uzun süredir eğitim verilen özel okul, 2018-2019 döneminin ikinci yarısında satın alan kişinin parasını ödememesi ile icralık oldu. İcralık olan okula haciz memurları işlem yaparken, 3 aydır maaşını alamayan 50 öğretmen ile kayıtlarını sildirip paralarını geri alamayan veliler tepkilerini dile getirdi.

Edirne'de uzun süredir eğitim veren özel okul, 2018- 2019 döneminin ikinci yarısında satın alan kişinin, isim ve kira ücretlerini ödemediği gerekçesiyle icralık oldu. İddiaya göre, eğitim verdikleri binanın kirasını uzun müddet ödemeyen bir özel okul öğretmenlerine son 3 ay boyunca maaş veremedi. Durumu öğrenen 216 veli 2019 - 2020 yılı için yaptırdıkları kaydı sildirirken, kredi çekerek ödedikleri paralarını geri alamadıklarını iddia etti. Binanın boşaltılması için İstanbul İcra Dairesi'nden görevlilerin gelip işlem yapacağı haberini alan veli ve öğretmenler de okul önünde toplandı.

Öğretmenler adına açıklama yapan matematik öğretmeni Melek Akseloğlu, mağdur olduklarını belirterek, "Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcılarına sesleniyoruz. Biz burada yaklaşık 50 eğitimciyiz. Ailelerimiz ve sorumluluklarımız var. Hepimizin yaşamını devam ettirmesi için hakkımızın ve emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor. Bizim dışımızda okulun bünyesinde bulunan çalışanlarda mağdur durumda. Yaşadığımız bu sürecin netleşmesini istiyoruz. Beykent okullarının kurucusu Adem Çelik'in sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.

Kızı okulda eğitim alan Veli Atilla Saraç, erken kayıt yaptırmak için krediyle para çektiklerini ve çok mağdur olduklarını dile getirdi. Saraç, "Kızım burada 3'üncü sınıfta okuyor. 2019-2020 eğitim yılı erken kayıt için bizi okula davet ettiler. Bin 500 lira peşin 13 bin 500 lirada banka kredisi olan bir para ödedik. Daha sonraki süreçte yaşanan olaylar ve öğretmenlerin maaşının ödenmemesi sebebiyle dilekçe vererek kaydımızı sildirdik. Çünkü öğretmenler derse girmiyor. Paramızı iade etmelerini istedik. O günden beri bir ses yok. 15 bin lira alacağım var. Bizim gibi 216 veli var" dedi.

Saraç, ayrıca çocuklarının da morallerinin çok bozuk olduğunu kaydederek, "Çocuklarımızın çok morali bozuk çünkü sınıflarındaki arkadaşlarından ayrıldılar, hepsi ayrı okullara dağıldılar. Olumsuz etki yaptı üzerlerinde. Şimdi başka okula gidecekler ve oraya da para ödeyeceğiz ekstradan" ifadelerini kullandı.

Çocuğunun eğitimi için kredi çektiğini ve 16 bin lira alacağı olduğunu söyleyen Osman Yalnız ise "Ben evladımın okul kaydı için kredi çektim. Benim 16 bin lira alacağım var. Paramın iade etmelerini istiyorum" diye konuştu.