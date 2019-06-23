DHA YURT BÜLTENİ - 22

Gencin darbedildiği o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Beyaz Saray İş Merkezi önünde meydana geldi. Çay ocağında çalışan Suriyeli Yusuf Hacali'nin, iddiaya göre kaldırıma park edilen bisikleti düşürmesi üzerine tartışma çıktı. Bisiklet sahibi ile birlikte 4 kişi Suriyeliyi darp etmeye başladı. Saldırı sırasında düşen ve kafasını vuran, çeşitli yerlerine de sopayla vurulan Yusuf Hacali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali (21), 4 kişi tarafından darbedildi. O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, bisiklet sahibi ile 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi Gediz Mevkisindeki Dalaman Çayı içinde adacıkta meydana geldi. Hakan Hüsünbeyi (34), Nurettin Hüsünbeyi (49), Ali Kalaycı (44) ve oğlu 8 yaşındaki Hakan Kalaycı, piknik yapmak ve balık tutmak için Dalaman Çayı içindeki adacığa geçti. Çaydaki su derinliği yaklaşık 30 santimetreyken, adacığa geçen biri çocuk 4 kişi, dağdan gelen sel suları nedeniyle çay suyunun bir anda 2 metreyi aşması üzerine mahsur kaldı. Sel suyunun giderek artması üzerine adacıktaki yüksek yerlere çıkarak canlarını kurtaran 4 kişi, çevreye seslenerek yardım istemeye çalıştı. Cep telefonlarının çekmediği bölgede 4 kişinin yardım çığlıklarını duyan mahalle halkı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

DENİZLİ’nin Acıpayam ilçesinde Dalaman çayı içindeki adacıkta suyun boyunun sel sularıyla birlikte 2 metreyi aşması üzerine, biri çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Sel sularına kapılmaktan adacık içindeki yüksek yerlere çıkarak kurtulan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden güvenli alana taşındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Su altı Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Dalaman çayına ulaşan itfaiye ekibi, su seviyesinin düşmesiyle adacığa geçip halat bağladı.

Adacıkta mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hakan Hüsünbeyi, Nurettin Hüsünbeyi, Ali Kalaycı ve oğlu Hakan Kalaycı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Jandarma

ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü.

Nurettin Hüsünbeyi, “Balık tutmak için gelmiştik. Adacığa çevreleyen çaydaki su seviyesi aniden yükselmeye başladı. Suyun boyu 2 metreyi aştı. Ne yapacağımız şaşardık. Yüksek yerlere çıkarak canımızı kurtardık. Telefonlar çekmeyince bağırarak yardım istedik. Sesimizi duyanlar itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye sağolsun bizi kurtardıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinden detay

-Balık adamların adacığa geçmesi

-İtfaiye ekiplerinin 4 kişiyi kurtarması

-Nurettin Hüsünbeyi’nin konuşması

Haber :Ramazan ÇETİN

