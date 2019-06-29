DHA YURT BÜLTENİ - 22

DİYARBAKIR'DA KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde, bir kafeye kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Doktor Şeref İnalöz Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Gece saatlerinde müşterilerin de bulunduğu bir kafe önüne gelen kimliği belirsiz 1 kişi, tabancayla ateş etmeye başladı. Müşteriler kendini yere atarken ismi öğrenilemeyen 1 kişi bacağına isabet kurşunla yaralandı. Kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarken bacağından yaralanan ve ismi öğrenilmeyen kişi de araçla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de kafe önü ve içerisinde delil araması yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Zırhlı araçlar

Ambulans

Numaratörler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA) OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI ADIYAMAN’da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’de meydana geldi. Ömer Demir’in kullandığı 68 KE 2595 plakalı otomobil ile Eren Bulut’un kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada Eren Bulut ve arkasında oturan Ahmet Kizir yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araç ve motosiklet

-Vatandaşlar

-Trafik ekiplerin çalışmadı

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) 6 KİŞİLİK AİLE YEDİKLERİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi.

Olay akşam saatlerinde İbnisina Mahallesi Kaleönü Sokak üzerinde bulunan Altunışık Ailesi'nin evinde meydana geldi. Düzce'deki köylerinden topladıkları mantarı akşam yemeğinde yiyen aile üyelerinde, ilerleyen saatlerde karın ağrısı şikayeti meydana geldi. Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Kevser Altunışık ile çocukları Sudenaz, Yusuf, Ebrar Altunışık'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 2 aile üyesini de Seka Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Mantardan zehirlenen 6 aile üyesinin tedavisine devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aile üyelerinin hastaneye getirilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU / DERİNCE(Kocaeli),(DHA) MEZUNİYET DÖNÜŞÜ KAZA: 4 ÖLÜ, 1 YARALI KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kızları Heval Eser'in (23) mezuniyet töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, tarlaya uçtu. Kazada hayatını 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır de yaralandı.

Kaza, saat 14.55 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Nevzat Eser'in (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncu karşı şeride geçerek, tarlaya uçtu. Sürücü Nevzat Eser ile yolcular Heval Eser, Davut Özdemir (28), Merhas Eser (11) olay yerinde hayatını kaybederken, Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fikriye Eser, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden 4 kişi ise otopsileri yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLENİN İSTANBUL'DAKİ KIZLARININ MEZUNİYET TÖRENİNDEN DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Meydana gelen trafik kazasında ailenin İstanbul'da okuyan kızları Heval Özdemir'in mezuniyet töreninden döndükleri ortaya çıktı. Ailenin Elazığ'a giderken, kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. FOTOĞRAFLI Haber: KAYSERİ,(DHA) MALATYA'DA HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURARAK YARALADI MALATYA'da, Cihan A., aralarında husumet bulunan Mahir B.'yi tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan A., aralarında husumet bulunan Mahir B.'nin oturduğu Alsancak Caddesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Cihan A.'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar Mahir B.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Mahir B. sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan Cihan A.'yı av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden genel ve detaylar Haber: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) AKDAMAR ADASI'NDA ÇOK DİLDE KONSER VAN'da, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesindeki Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından, 'Urartu'dan Avrupa'ya Melodiler' temalı Akdamar Adası'nda organize edilen konserde, birçok dilde şarkı seslendirildi.

Gevaş İlçesi'nde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilisesi önünde Van TSO Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi organizasyonuyla 'Urartu'dan Avrupa'ya melodiler' temalı konser verildi. Konseri, dinlemek için vatandaşlar saatler öncesinden teknelerle adaya geldi. Tarihi Akdamar Kilisesi önünde Anka Müzik Topluluğu tarafından verilen konserde birçok dilde şarkı seslendirdi. Konserin başlamasıyla birlikte tarihi Akdamar Kilisesi, müzik sesleriyle yankılandı. Ücretsiz olan konseri yüzlerce kişi izledi.

Konser öncesi konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kentimize ve bölgemize türküler, halaylar, dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörü yakışır. Bu akşamki konserin de bu anlayışa hizmet edeceğine inanıyorum. Konserin birliğimize, beraberliğimize ve dostluğumuza vesile olmasını diliyorum" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Van'ın dünyadaki en güzel şehirleri arasında bulunduğunu aynı zamanda dünyanın en güzel noktası olduğunu söyledi. Berger, "Burada sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Buradaki birlikteliğimiz aynı zamanda kültür birlikteliği" diye konuştu.