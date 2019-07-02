DHA YURT BÜLTENİ-22 

Mardin'de eski koca dehşeti; kucağında bebeği olan kadını dövüp, bıçakladı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yanında 10 yaşlarındaki kızı, kucağında da erkek bebeği ile yürüyen H.D. (35), yolda karşılaştığı eski kocası tarafından dövüldükten sonra bıçaklandı. Bebeğini bıçak darbelerinden korumaya çalışan kadının küçük kızı, 'Anne' diyerek, ağladı. Yaralı H.D., hastanede tedaviye alınırken, kaçan eski kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. adlı kadın, yanında 10 yaşlarındaki kızı ve kucağında taşıdığı erkek bebeği ile yolda yürürken, eski kocasıyla karşılaştı. H.D. ile ismi öğrenilemeyen eski kocası, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kadın, eski kocası tarafından tekme tokat dövüldü. Ardından bıçaklanan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. H.D., oğlunu bıçak darbelerinden korumaya çalışırken, kızı da 'Anne' diyerek, ağlamaya başladı. Bu sırada çevredekiler, araya girip, adamı kadından uzaklaştırdı. Yaralanan H.D. için sağlık ekibinden yardım istenirken, eski koca da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin ise olayda yaralanmadığı öğrenildi. Polis, çocularının annesi olan eski eşini dövdükten sonra bıçakla yaralayan adamın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan H.D.'nin dövülüp, bıçaklandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Kadının dövülme anı

Kadının kucağındaki bebek

Çevredekilerin müdahalesi

Kızın ağlayışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KIZILTEPE(Mardin),(DHA) =========================

Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın Gaziantep'te, plastik ve ambalaj fabrikasının yağ tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 20 işçi dumandan etkilendi. Yangın, öğleden sonra 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ve ambalaj fabrikasının dış kısmındaki yağ tankında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek tüm iş yerini sardı. Bölgeye 20 itfaiye aracıyla gelen 40 kişilik personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında fabrikada olan 20 işçinin dumandan etkilendiği belirlendi. 16 işçiye hazır bekletilen ambulanslarda oksijen takviyesi yapılırken, 4 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.