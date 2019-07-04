DHA YURT BÜLTENİ - 22

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN KORKUTTU ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu, Kopmuş Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların yol kenarına düştüğü alanda trafik akışı bir süre tedbir amacıyla durduruldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tünel mevkiinde meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri karayoluna yuvarlanırken, ortalık tuz bulutu içerisinde kaldı. Tozun dağılmasının ardından kaya parçalarının, tünelin çıkışını kapattığı ve karayoluna da savrulduğu görüldü. Olay nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre durdu. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Taş düşmelerinin yaşandığı alanda bir süre sonra trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı. Heyelan anında karayolundan geçen sürücüler ise korkulu anlar yaşadı.

Kopmuş Tünel mevkiinde 3 ay önce meydana gelene heyelanda tünelin çıkış kısmı çökmüş, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanmıştı.

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Heyelan sonrası detaylar

Detaylar Haber-Kamera: Hayati AKBAŞ / ARTVİN,(DHA) AFYONKARAHİSAR'DA GÖLETE DÜŞEN GENÇ BOĞULDU AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği gölete düşen Ramazan Ek (18) boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde meydana geldi. 3 arkadaşıyla Kırca köyündeki gölete giden Ramazan Ek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Ramazan Ek'in düştüğünü gören arkadaşları onu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ramazan Ek suda gözden kaybolurken, arkadaşları durumu Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nden ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kıyıda ve su yüzeyinde arama yaptı. Aramalardan bir sonuç elde edilemeyince, durum Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekibine haber verildi.

Bölgeye gelen dalgıç polisler su altında yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Ramazan Ek'in cansız bedenine ulaştı. AFAD ve dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Ramazan Ek'in cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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-Su yüzeyinde botla arama (CEP TELEFONU) Haber: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA) TAKLA ATAN OTOMOBİL, SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 2 YARALI ADANA'da, kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp, boş sulama kanalına yuvarlandı. Kazada sürücü Gökhan B. ile yanındaki Eyüp B., araçta sıkışarak, yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan B. yönetimindeki 01 R 6141 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, boş sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Gökhan B. ve yanındaki Eyüp B., aracın içinde sıkıştı. Eyüp B., otomobilde sıkıştığı yerden kurtulup, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi. Gökhan B., ekiplerince çalışma sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralı olduğu belirlenen Gökhan B. ile Eyüp B., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AYNI YERDE AYNI KAZA

Öte yandan Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 5 Haziran'da, ziyaret için Şanlıurfa'dan Adana'ya gelen ailenin içinde olduğu otomobil, aynı noktada sulama kanalına devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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- Kaza yapan araçtan genel detay

- Aracın düştüğü yerden genel detay

- Polis ve çevredekilerden genel detay HaberKamera: Nuri PİR / ADANA,(DHA) İZMİR'DE, 2 AYDA 239 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI İZMİR'de, polisin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen kaçak göçmenlere ve bu geçişleri organize eden kişilere yönelik son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda, 239 kaçak göçmen, yolculuğa çıkamadan yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlere ve bu geçişleri organize eden kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Aralarında Suriye, Afganistan, Kongo, Irak, Sudan, Orta Afrika, Haiti, Togo, Eritre, Yemen ve Filistin uyrukluların olduğu 239 kaçak göçmen, operasyonlarda yakalandı. Yapılan aramalarda 3 can yeleği, 4 araç, 1 şişirme pompası, 1 şişme bot ve buna ait bot motoru ile 10 litre benzin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si Suriye, 2'si de Türkiye uyruklu olmak üzere 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan salı günü yasa dışı geçiş organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda da 1'i Sudan uyruklu, 7'si Türk 8 kişi yakalandı. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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-Şüphelilerin adliyeye sevki (cep telefonu kamerası) Haber: Davut CAN / İZMİR,(DHA) MERSİN’DE OLASI AFET TATBİKATI MERSİN’de, 4 farklı noktada kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet olayının tatbikatı yapılırken, senaryo gereği görevliler rollerinde gerçeği aratmadı.

AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve diğer kurumların da katılımıyla Mersin İl Afet Müdahale Planı kapsamında afet tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde canlı izlediği tatbikat 4 farklı noktada gerçekleştirildi.

Tatbikat konusu deprem olarak belirlenirken, senaryo gereği afet anı canlandırıldı. Tatbikatın başlamasıyla birlikte senaryo gereği çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Çöken binanın enkazında yakınlarını arayan yaralı vatandaşlar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılıp alan güvenlik çemberine alındı. Tatbikatta, ekipler tarafından enkaz altında kalan vatandaşlar ise kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatta, arama-kurtarma, haberleşme, yangın, alt yapı ve enerji hasarına müdahale, sıkışmalı trafik kazalarının yanısıra kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) maddelerin kasten veya kazaen yayılması ile ilgili durumlara karşı müdahale senaryoları da gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin aldığı güvenlik önlemi

- Bekleyen ambulanslar

- Gelen cenaze aracı

- Tatbikat gereği deprem sonrası yaşananlar

- Yakınlarını arayanlar

- Polisin gelmesi

- Polis, yakınlarını arayanları uzaklaştırmaya çalışırken

- Enkazda kalan bir kişi

- Ekipler arama yaparken

- Genel ve detay Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA) MAYINLI ALANDA ÇIKAN YANGINA TOMA'LI MÜDAHALE MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangına, jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı alanda akşam saatlerinde kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Çevredekileri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbar edip, kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve jandarmaya ait TOMA ile yangın söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü

Yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri

TOMA'nın yangına müdahalesi

Vatandaşların yangını söndürmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),(DHA) Otomobilde nefessiz kalan köpek, son anda kurtarıldı BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, mahsur kaldığı otomobilde baygınlık geçiren 'Karbon' adlı köpek, cam kırılarak kurtarıldı. İtfaiyeciiler köpeğe suyla ilkyardım müdahalesinde bulundu. Köpeğin durumunun ağırlaşması üzerine polisler köpeği kucaklayarak 500 metre ilerideki veterinere götürdü.

Edremit'te saat 15.00 sıralarında, 35 AGR 537 plakalı otomobilini Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerine bırakan Pınar Şahin, annesi ile birlikte bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca camları kapalı olan otomobilde kalan 'Karbon' adlı köpek, gölgede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle nefes almakta güçlük çekerek baygınlık geçirdi. Çevredeki iş yeri sahipleri durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ve polisi bildirdi. Polis, otomobil sahibine ulaşamayınca, itfaiye ekipleri otomobilin sağ arka camını kırarak kapıyı açtı. BAYGIN HALDE BULUNDU

İtfaiyeciler, baygın halde otomobilden çıkarılan Karbon'a ilk olarak su ile ilkyardımda bulundu. Bir süre müdahale edilen Karbon'un kendisine gelmemesi üzerine polis memurları köpeği kucaklayarak veterinere götürdü. Veteriner hekim Eda Ülkü Çınar tarafından Karbon ilk olarak küvete sokularak yıkandı. Ardından oksijen verilen Karbon yaklaşık bir saat sonra kendisine gelmeye başladı. Bu sırada otomobilin sahibi Pınar Şahin'e ulaşıldı. Veteriner kliniğine giden Şahin, köpeğinin durumunu görünce ağlamaya başladı. Hıçkırıklara boğulan genç kadın, polis tarafından sakinleştirildi.